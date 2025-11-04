Cultura

“Esa lengua afilada te va a meter en problemas”: Margaret Atwood narra su vida y desoye el consejo de su padre

La autora de “El cuento de la criada” recorre más de ocho décadas en sus memorias. Allí muestra cómo la transformó la adversidad y por qué eligió el camino del activismo

Guardar
Margaret Atwood presenta sus memorias,
Margaret Atwood presenta sus memorias, un recorrido por más de ochenta años de vida y literatura canadiense

La escritora canadiense Margaret Atwood presenta su nuevo libro de memorias, una obra que recorre más de ocho décadas de vida y literatura sin ajustarse al molde tradicional del género. Atwood, nacida en Ottawa en 1939, retrata su infancia entre los bosques de Nueva Escocia y la vida urbana en Toronto, una dualidad que marcó su formación y sensibilidad creativa.

book img

El cuento de la criada

$8,99 USD

Comprar
book img

Blancos móviles

$13,99 USD

Comprar
book img

Oryx y Crake (Trilogía de MaddAddam 1)

$8,99 USD

Comprar
book img

Alias Grace

$10,99 USD

Comprar
book img

Penélope y las doce criadas

$8,99 USD

Comprar
book img

El año del diluvio (Trilogía de MaddAddam 2)

$11,99 USD

Comprar
book img

Penélope y las doce criadas

$16,99 USD

Comprar
book img

Nueve cuentos malvados

$9,99 USD

Comprar
book img

La semilla de la bruja

$7,99 USD

Comprar
book img

Ojo de gato

$9,99 USD

Comprar
book img

Chicas bailarinas

$9,99 USD

Comprar
book img

Los testamentos

$9,99 USD

Comprar
book img

Por último, el corazón

$11,99 USD

Comprar

La autora de El cuento de la criada relata cómo el entorno natural de la Canadá más salvaje, donde convivía con su familia sin electricidad ni comodidades modernas, influyó en su mirada literaria. Una joven Atwood aprendió a pescar, remar y explorar la naturaleza, experiencias que después resonarían en su obra. La escritora, conocida como Peggy en su infancia, destaca su temprana fascinación por la escritura, al recordar sus primeros poemas compuestos a los seis años bajo el título de “Gatos que riman” (o “Rhyming Cats”, en su inglés original).

Durante la adolescencia, Atwood enfrentó episodios de acoso escolar, una vivencia que más tarde inspiró su novela El ojo del gato. La integración en un instituto mixto y el paso por ambientes académicos exigentes acompañaron el desarrollo de su creatividad. La joven autora canalizó su energía en la costura, el disfraz y la poesía, y su primera aparición televisiva fue mostrando una mantis religiosa.

Atwood cursó estudios universitarios en la Universidad de Toronto, donde recibió clases de figuras como Marshall McLuhan y Northrop Frye. Más tarde, durante su estancia en Harvard, investigó los juicios de a las brujas de Salem y las estrictas normas patriarcales que allí percibió.

La infancia de Atwood entre
La infancia de Atwood entre los bosques de Nueva Escocia y la ciudad de Toronto marcó su sensibilidad creativa

Ese contexto contribuyó, según reconoce la propia escritora en sus memorias, a dar forma a la distopía de El cuento de la criada muchos años después. Atwood establece vínculos entre sus vivencias y su producción literaria, aunque rechaza la idea de considerar su obra más conocida como una autobiografía.

A comienzos de la década de 1970, Atwood ya era reconocida en el ámbito editorial de Canadá, tras recibir el premio Governor General y publicar varias novelas. Su aporte a la editorial Anansi fue determinante para mantenerla a flote, con la publicación de Supervivencia: una guía temática de la literatura canadiense, que vendió 100.000 ejemplares. El impacto de ese éxito le acarreó críticas y malentendidos: “Un día de estos, esa lengua afilada te va a meter en problemas”, le advirtió su padre. Atwood fue acusada de ser excesivamente crítica y temida en el panorama literario canadiense.

Las memorias de Atwood muestran a una autora que evita la autocomplacencia, y reconoce la influencia de otros escritores, editores y amigos en el trayecto de su carrera. La escritora comparte también detalles inusuales de su vida cotidiana, como su inclinación por la quiromancia, el horóscopo y los exorcistas, así como la dedicación a la repostería y el jardín.

La autora narra su relación con Graeme Gibson, novelista canadiense y figura central en su vida personal y profesional. Ambos compartieron una relación establecida tras superar obstáculos sentimentales y familiares, y mantuvieron una convivencia que abarcó proyectos literarios, viajes y campañas sociales. La narración aborda la enfermedad y el fallecimiento de Gibson, hechos que impregnan los capítulos finales de un tono más grave y reflexivo.

El libro de Atwood aborda
El libro de Atwood aborda temas como el feminismo, el activismo y la vigencia del compromiso literario

En sus páginas, Atwood evidencia la pluralidad de sus intereses: desde la literatura hasta la naturaleza doméstica, pasando por el activismo y la ilustración. El libro recopila recuerdos, fotografías y “lecciones de vida”, sin dejar de lado temas de relevancia como las luchas feministas y la vigencia del compromiso literario. “Pregúntate, querido lector: ¿La agenda apretada o la silla vacía? Yo elegí la agenda apretada”. Así, la autora sintetiza su entrega a la vida activa a pesar de la adversidad física de los últimos años.

Fotos: Reuters/ Tom Little y Ritzau Scanpix/Thomas Sjoerup/ vía Reuters.

Temas Relacionados

El libro del díaMargaret Atwoodmemorias"Book of Lives: A Memoir of Sorts"biografíasBajalibros

Últimas Noticias

Pablo Maurette, Premio Herralde: “Me considero un hombre del pasado, no me interesa cambiar”

El escritor argentino residente en Italia conversó con Infobae Cultura tras ganar el prestigioso galardón: “Cuando todos nosotros, la última generación que vivió la era analógica, estemos muertos, va a ser muy distinto el panorama”

Pablo Maurette, Premio Herralde: “Me

“Ruth”: una vieja sensacional que está de vuelta de todo y no quiere perderse nada

Inspirada en su propia madre, la autora Adriana Riva escribe una novela con un personaje exquisito e inolvidable. No te la pierdas. Haceme caso

“Ruth”: una vieja sensacional que

“Materia fungible”: cuando la danza se convierte en pregunta

La propuesta escénica en el Centro Cultural de la Cooperación explora la identidad y la actualidad latinoamericana a través de la danza, fusionando palabra y movimiento para cuestionar la deshumanización

“Materia fungible”: cuando la danza

Centenario de Ana María Matute: literatura, objetos y creatividad en una muestra que invita a la exploración

Fotografías, escritos originales y sonidos permiten a los asistentes sumergirse en la memoria y la fantasía de la autora española que marcó generaciones a través de su narrativa

Centenario de Ana María Matute:

¿Quién es Gonzalo Celorio, el ganador del Premio Cervantes 2025?

Este premio, dotado con 125.000 euros, distingue cada año la trayectoria de una figura central de las letras hispánicas

¿Quién es Gonzalo Celorio, el
DEPORTES
La durísima sanción de la

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

El sentido homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en la previa del duelo con Liverpool: el conmovedor gesto de Trent Alexander-Arnold

Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

TELESHOW
Evangelina Anderson lloró en MasterChef

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

Rubio respaldó la postergación de

Rubio respaldó la postergación de la Cumbre de las Américas y aseguró que EEUU continuará cooperando con República Dominicana

Pablo Maurette, Premio Herralde: “Me considero un hombre del pasado, no me interesa cambiar”

“Ruth”: una vieja sensacional que está de vuelta de todo y no quiere perderse nada

La australiana que envenenó con hongos a tres familiares de su esposo presentó una apelación para revocar su veredicto de culpabilidad

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026