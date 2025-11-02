Cultura

El fenómeno Taylor Swift llega al arte: fans bailan y cantan frente a la pintura que inspiró “The Fate of Ophelia”

Más de 200 admiradores agotaron entradas para vivir una experiencia única junto a la obra de Friedrich Heyser, que ahora es parada obligada para los swifties en Alemania

Guardar
en el Museo de Wiesbaden,
en el Museo de Wiesbaden, Alemania, fans de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift y otros visitantes asistieron a una charla sobre la pintura «Ofelia» (ca. 1900) del artista alemán Friedrich Heyser

Fans de Taylor Swift cantaron y bailaron el domingo su nuevo éxito “The Fate of Ophelia” en un museo alemán que expone una pintura que se cree inspiró el videoclip del tema.

Algunos asistieron caracterizados como Ofelia, con vestidos blancos y flores en el cabello, mientras que otros optaron por atuendos brillantes similares a los que suele lucir Swift, al llegar a la ciudad occidental de Wiesbaden.

Participaron en un evento especial para ver la pintura del artista Friedrich Heyser, que retrata a Ofelia, personaje de Hamlet de Shakespeare, con un vestido blanco flotando en un río entre flores poco antes de su muerte.

Desde el lanzamiento del sencillo
Desde el lanzamiento del sencillo el mes pasado, el museo de Wiesbaden ha recibido una gran cantidad de fans de Swift que buscan ver la pintura

Al inicio del video de “The Fate of Ophelia”, incluido en su más reciente álbum “The Life of a Showgirl”, Swift aparece en lo que parece ser una recreación de la obra, acostada con un vestido blanco, hasta que la pintura cobra vida y ella comienza a cantar.

“Es increíble que esta obra, que inspiró a Taylor Swift, esté aquí en Wiesbaden”, dijo a AFP Corinna Greiner, empleada administrativa de 47 años que asistió al evento con su hija. “Cuando lo supe, me sentí simplemente abrumada”.

Unas 200 personas participaron del evento, cuyas entradas se agotaron, que comenzó con una charla de uno de los expertos del museo sobre la pintura.

Luego, “The Fate of Ophelia” sonó a todo volumen y los fans se levantaron a bailar frente a la pintura de Heyser, antes de formar fila para tomarse selfies.

Se cree que esta obra,
Se cree que esta obra, perteneciente a la colección del Museo de Wiesbaden, fue una de las posibles inspiraciones del videoclip de la nueva canción de Taylor Swift, «The Fate of Ophelia»

‘Gran ambiente’

“Me encanta el arte y quería ver la conexión entre la pintura de Ofelia y Taylor Swift en persona”, comentó Isabelle Bastian, estudiante de 26 años, también presente en el acto. “El ambiente es estupendo, es como un mini-concierto”.

Se estima que Heyser terminó la obra hacia 1900; representa a Ofelia, noble danesa del drama de Shakespeare que enloquece y se ahoga.

Pertenece a la colección del museo de Wiesbaden desde 2019. Nadie allí sabía que aparecería en el video de Swift, hasta que las redes sociales del museo estallaron tras el lanzamiento de “The Fate of Ophelia” en octubre.

El museo ofreció a los
El museo ofreció a los fans una breve visita guiada a la obra, relacionando la canción de Swift con la historia del personaje de Ofelia

“Nos sorprendió mucho”, dijo el director del museo, Andreas Henning, a AFP. “No teníamos idea de que Taylor Swift elegiría esta pintura ni de lo que eso significaría.

Los fans llegan desde Alemania, Francia e Inglaterra; es un fenómeno grande".

El museo no ha recibido contacto de Swift ni de su equipo sobre la relación entre el éxito, primer sencillo del álbum “The Life of a Showgirl”, y la pintura de Heyser.

Pero los fans desean que ella visite el museo. “¡Taylor, ven a Wiesbaden!”, corearon al unísono al final del evento.

Fuente: AFP. Fotos: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Temas Relacionados

Taylor Swift The Fate of Ophelia Alemania Arte Museo de Wiesbaden Hamlet

Últimas Noticias

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

El hijo mayor del Nobel de Literatura comparte cómo los recorridos diarios por Lima se transformaron en rituales de acompañamiento y evocación, fortaleciendo el vínculo familiar en la etapa final de la vida del autor

El hijo de Mario Vargas

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta

Laure Beccuau sostuvo que los perfiles de los detenidos no corresponden con los “que generalmente se asocian con los niveles más altos de la delincuencia organizada”

Para la fiscal, el robo

La icónica serie de Norman Rockwell sale de la Casa Blanca y va a subasta tras años de disputa familiar

La famosa obra “So You Want to See The President!”, que estuvo décadas en la Casa Blanca, será subastada tras un largo conflicto legal entre herederos y promete romper récords en el mercado del arte

La icónica serie de Norman

El diseño como puente entre lo visible y lo invisible: la propuesta de Laura Orcoyen en el Museo Decorativo

La exhibición “El fin es el principio” transforma el Palacio Errázuriz en un espacio donde el arte, la filosofía y la naturaleza invitan a repensar el papel del diseño

El diseño como puente entre

Oleada de robos sacude museos de Europa y Estados Unidos

El reciente incidente en California se suma a una serie de asaltos en instituciones culturales, con autoridades y especialistas advirtiendo sobre la posible existencia de redes criminales organizadas que operan a nivel internacional

Oleada de robos sacude museos
DEPORTES
Suspendieron a una promesa del

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

TELESHOW
L-Gante habló del grave conflicto

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

Por qué el futuro de la desalinización podría estar en la impresión 3D y materiales de carbono, según un grupo de científicos

Israel recibió los cuerpos de otros tres rehenes entregados por Hamas a la Cruz Roja en el sur de Gaza

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta