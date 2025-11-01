Cultura

Robo de joyas en el Louvre: hay cuatro imputados en prisión preventiva

La investigación sobre el asalto al famoso museo francés sumó más detenidos, mientras el valioso botín continúa sin aparecer y crecen las dudas sobre la red criminal involucrada

Dos sospechosos más, un hombre y una mujer arrestados esta semana por el robo de joyas en el Louvre, fueron imputados y puestos en prisión preventiva este sábado, informaron los fiscales. Con esto, asciende a cuatro el número de personas imputadas por el espectacular robo ocurrido el domingo 19 de octubre.

Los últimos en ser imputados, una mujer de 38 años y un hombre de 37 años, fueron arrestados el miércoles junto con otras tres personas, indicó la fiscal de París, Laure Beccuau. Los otros tres ya han sido liberados sin cargos. La mujer rompió en llanto al comparecer ante un tribunal de París, diciendo que temía por sus hijos y por ella misma. Ha sido imputada por complicidad en robo organizado y asociación delictiva con miras a preparar un delito.

El magistrado justificó la detención de la mujer, que reside en el suburbio norteño de La Courneuve, en la capital francesa, por “riesgo de colusión” y “alteración del orden público”. El hombre fue imputado por robo organizado y asociación delictiva con miras a preparar un delito, según la fiscal de París, quien además señaló que el individuo era conocido por delitos de robo previos. Ha sido puesto en prisión preventiva a la espera de una audiencia que tendrá lugar en los próximos días, añadió la fiscal. “Ambos individuos negaron cualquier implicación en los hechos”, dijo Beccuau.

“Redes de deriva”

El domingo 19 de octubre, ladrones armados con herramientas eléctricas asaltaron el Louvre, el museo de arte más visitado del mundo, a plena luz del día, tardando solo siete minutos en robar joyas valoradas en unos 102 millones de dólares.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente la detención de dos sospechosos masculinos por el robo en el Louvre, y esta semana los fiscales informaron que la policía había arrestado a cinco personas más, incluido un sospechoso principal.

Adrien Sorrentino, abogado de la mujer que fue puesta en prisión preventiva, dijo que su clienta negaba “enérgicamente” los cargos en su contra. “Está devastada”, dijo a los periodistas. “Se trata de un robo espectacular, y la decisión que se acaba de tomar también lo es: una joven acaba de ser puesta en detención a pesar de ser presuntamente inocente”.

Sofia Bougrine, abogada de una de las personas arrestadas esta semana pero luego liberada, señaló lo que calificó como la naturaleza indiscriminada de algunas detenciones. “En estos casos de delitos graves, vemos que las oleadas de arrestos se parecen más a redes de deriva”, dijo Bougrine.

El ministro sigue “confiado”

Los dos primeros hombres arrestados anteriormente fueron imputados por robo y asociación delictiva tras “admitir parcialmente los cargos”, dijo Beccuau a principios de esta semana. Se sospecha que son los dos que irrumpieron en la galería mientras dos cómplices esperaban fuera. Ambos vivían en el suburbio noreste de París, Aubervilliers.

Uno es un ciudadano argelino de 34 años residente en Francia, identificado por rastros de ADN hallados en uno de los scooters utilizados para huir del robo. El segundo hombre es un conductor de taxi sin licencia de 39 años. Ambos eran conocidos por la policía por haber cometido robos. El primero fue arrestado cuando estaba a punto de abordar un avión hacia Argelia en el aeropuerto Charles de Gaulle.

El segundo fue detenido poco después cerca de su domicilio, y no había pruebas que sugirieran que planeaba salir del país, según los fiscales.

El botín robado sigue desaparecido. Los ladrones dejaron caer una corona adornada con diamantes y esmeraldas que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, mientras huían. Los ladrones se llevaron otras ocho piezas de joyería.

Entre ellas se encuentran un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón I regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa, y una diadema que perteneció a la emperatriz Eugenia, decorada con casi 2.000 diamantes.

“Sigo confiando en que podremos encontrarlas”, declaró el ministro del Interior, Laurent Nunez, al diario francés Le Parisien.

Fuente: AFP

[Fotos: REUTERS/Abdul Saboor; REUTERS/Sarah Meyssonnier]

