Subastan una edición censurada de “Las flores del mal” de Charles Baudelaire

Una primera edición de la obra del poeta maldito, que incluye los poemas censurados tras su publicación en 1857, será puesto a la venta

La primera edición de 'Las
La primera edición de 'Las flores del mal' de Charles Baudelaire será subastada en Portugal con un precio inicial de 10.000 euros

Una primera edición de Las flores del mal del poeta y ensayista francés Charles Baudelaire (1821-1867) será subastada este viernes en Portugal con un precio de partida de 10.000 euros, informó ANNO, la casa encargada de la puja.

El ejemplar se encuentra en “buen estado general de conservación” y mantiene una “encuadernación sólida semiprofesional posterior en caja propia, solo ligeramente manipulada”, con un “corte dorado en la parte superior”, indicó ANNO, que se dedica a la venta de libros antiguos y raros.

“No conserva las cubiertas de la edición en rústico. Interior en general limpio, con muy esporádicos y muy tenues picos de acidez, algo más presentes en las guardas de apertura y cierre. Minúscula falta de soporte en el margen exterior de la última hoja, probablemente provocada aún en la imprenta”, concluye la descripción del libro.

Esta es una primera edición de una tirada de solo 1.300 ejemplares de uno de los libros de poesía más influyentes del canon occidental y contiene los seis poemas posteriormente censurados: “Les Bijoux”, “Le Léthé”, “À celle qui est trop gaie”, “Lesbos”, “Femmes damnées” y “Les Métamorphoses du vampire”, describe la casa de subastas en su web.

'Las flores del mal' marcó
'Las flores del mal' marcó una ruptura con la poesía tradicional y abrió el camino a la poesía moderna en Occidente

Estos versos fueron considerados “escandalosos” por parte del Tribunal de la Seine, quien los prohibió, lo que provocó la incautación y mutilación de unos 230 ejemplares de esta edición, aunque este ejemplar escapó a la purga, continua ANNO.

La primera edición de Las flores del mal se publicó en 1857 y fue mutilada por la censura después de que su autor fuera acusado de “ultraje a la moral pública” y sancionado con una multa y con el veto a estos seis poemas.

Baudelaire consiguió, con estos versos, romper con la poesía tradicional y abrir la vía a la moderna.

El libro que se subasta perteneció al psicoanalista, escritor y poeta brasileño Carlos Fernando Fortes de Almeida (1936–2016) y tras su muerte pasó a manos de un reputado pianista y cultivador de la literatura y la poesía francesas, con quien cruzó el Atlántico.

Fuente: EFE.

Fotos: archivo.

