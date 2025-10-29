Cultura

Una oficina real se transforma en una obra teatral que pone a bailar a la rutina y la burocracia

La directora Florencia Werchowsky y su equipo convierten un despacho de Retiro en un espacio de performance, donde el público es protagonista de una experiencia que mezcla trámites, danza y música en vivo

Guardar
La obra "Asuntos Internos" transforma
La obra "Asuntos Internos" transforma una oficina real del centro de Retiro en un escenario teatral inmersivo y participativo

La propuesta escénica de Asuntos Internos desafía las convenciones del teatro tradicional al sumergir al público en el corazón de una oficina del centro de Buenos Aires, donde la burocracia se convierte en el eje de una experiencia inmersiva. En este espacio, los espectadores no solo observan, sino que participan activamente en un trámite ficticio, rodeados de escritorios, computadoras y archivos, mientras interactúan con un grupo de oficinistas-bailarines y un jefe que, además, es cantante. La obra, dirigida por Florencia Werchowsky, explora la rutina y el absurdo de los procedimientos administrativos, invitando a los asistentes a completar formularios, responder cuestionarios y esperar en filas interminables, en un recorrido que puede conducir tanto a la frustración como al autoconocimiento.

La puesta en escena se desarrolla en un edificio tradicional de la zona de Retiro, donde funciona de manera esporádica la administración de una empresa láctea. Este espacio, cedido generosamente para los ensayos y el almacenamiento de escenografías y vestuarios, se transforma en el escenario de la obra. La dirección de Werchowsky y la producción artística de Alejandro Quesada partieron de la exploración de este entorno real, adaptando la propuesta al contexto físico y simbólico de la oficina. Según palabras de Werchowsky, “Site-specific es una expresión que tomamos prestada de las artes visuales y la performance para pensar Asuntos Internos: una obra para y por una oficina, esta oficina”.

Florencia Werchowsky dirige una propuesta
Florencia Werchowsky dirige una propuesta site-specific que explora el absurdo y la rutina de los trámites administrativos

El elenco, integrado por Julieta Zabalza, David Gómez, Iván García, Rocío Agüero y Oliver Carl, retoma la colaboración de artistas que participaron en producciones anteriores de la compañía. La coreografía, a cargo de Gómez y Zabalza, se complementa con la música de Diego Voloschin, la escenografía y luces de Santiago Badillo, el vestuario de Victoria Nana y la producción de Ianina Maglia. La asistencia está en manos de Francisco Corso.

La obra se presenta únicamente durante noviembre, con funciones los viernes y sábados a las 20 y 21:30, y los domingos a las 19 y 20:30. La ubicación exacta, en la intersección de Esmeralda y Libertador, se comunica a los asistentes tras la compra de la entrada, junto con instrucciones específicas para la experiencia, que cuenta con capacidad limitada.

El elenco de Asuntos Internos
El elenco de Asuntos Internos reúne a Julieta Zabalza, David Gómez, Iván García, Rocío Agüero y Oliver Carl en una colaboración artística

Asuntos Internos surge tras el éxito de Ensayo del fin del mundo, que obtuvo el Premio María Guerrero a la Mejor Dirección y Mejor Coreografía. En esta nueva propuesta, la compañía profundiza en la investigación sobre el trabajo artístico y el lugar del arte en la estructura laboral. Las obras de Werchowsky abordan temas como la rutina, el esfuerzo, el dinero, el descanso, la competencia, el amor, el sinsentido, la tecnología y el futuro. La directora sostiene que “creo que una obra en una oficina, sobre oficinistas, no es muy distinta a una en una sala de ensayo sobre bailarines de ballet”.

La reflexión sobre la transformación de la vida laboral tras la pandemia atraviesa la obra. La directora señala que “la pandemia aceleró los procesos de digitalización y virtualización de la vida cotidiana. El encierro queda como un remanente difícil de abandonar: ¿para qué ir a un lugar a hacer algo si lo puedo hacer desde casa? Pero ir a un lugar a hacer algo tenía un sentido, cumplía una función humana y nos aportaba algo que estamos perdiendo. El sentido del traslado del cuerpo, la función de resolver o hacer algo con alguien, de intercambiar información con desconocidos y anónimos, el aporte de la otredad. Se gana eficiencia y se van perdiendo el trato y la humanidad”.

[Fotos: Paula Cappeletti]

Temas Relacionados

Asuntos Internos Florencia WerchowskyTeatro en Buenos Aires

Últimas Noticias

Cómo se escribe según la RAE: primer aniversario de la dana en España, claves de redacción

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe según la

Radiohead frente el espejo: entre el duelo, las tensiones internas y una polémica geopolítica

El regreso de la trascendental banda británica ha potenciado el interés por su obra y motivaciones artísticas. Una única entrevista concedida a un diario inglés, brinda algunas pistas al respecto

Radiohead frente el espejo: entre

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La serie que acaba de estrenar su tercera temporada explora con agudeza cómo las relaciones personales en la cúpula política revelan tensiones profundas entre ambición, lealtad y el poder compartido

“La diplomática” es una exquisita

‘Christiancore’: Rosalía se suma al coqueteo pop con los símbolos religiosos

Como Madonna y Lady Gaga hace varias décadas atrás, la estrella española asumió una iconografía de tono devocional para la estética de su esperado nuevo disco “LUX” ¿Eso es bueno o es malo?

‘Christiancore’: Rosalía se suma al

El senador John Kennedy lanza un libro que sacude Washington con ironía y frases memorables

La nueva obra del senador, repleta de anécdotas y críticas mordaces, conmueve a la clase política de la capital estadounidense

El senador John Kennedy lanza
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UIA vuelve a alertar

La UIA vuelve a alertar por el contrabando de productos y trabaja con el Gobierno para reforzar controles

Descubren un antibiótico natural oculto que ofrece esperanza en la lucha contra las superbacterias

Cambió la clave para trámites impositivos en la Ciudad: cómo es el nuevo sistema de AGIP

Lluvias, cielo nublado y bajas temperaturas en el AMBA: así estará el tiempo hasta el viernes

Tras la victoria electoral, el Gobierno se prepara para retomar la compra de reservas y piensa un precio del dólar para hacerlo

INFOBAE AMÉRICA
Civiles trasladaron más de 50

Civiles trasladaron más de 50 cadáveres a una plaza de Río de Janeiro: los hallaron en una zona boscosa

Rodrigo Paz le pidió ayuda a Bukele con las cárceles en Bolivia: “Vamos a necesitar muchas”

Paraguay recibió la pista de que el narco Marset está en Bolivia y analiza si su video fue hecho con inteligencia artificial

“Parece Covid”: las calles de Río de Janeiro quedaron desiertas tras las operaciones policiales que dejaron 64 muertos

Los videos de la destrucción que causó el huracán Melissa en Jamaica: más de medio millón de personas sin luz

TELESHOW
El reproche en vivo de

El reproche en vivo de Juan José Campanella a Mario Pergolini: “Yo perdono pero no olvido”

El regreso con gloria de Momi Giardina a Masterchef Celebrity: un plato dedicado a su hija que conmovió al jurado

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”