En memoria de Jack DeJohnette, venerado e inolvidable baterista de jazz

Solo de batería de Jack DeJohnette

Jack DeJohnette fue un baterista cuya maestría y versatilidad lo convirtieron en uno de los instrumentistas de jazz más destacados de los últimos cincuenta años y una figura indispensable en bandas que definieron una era, como el cuarteto de Charles Lloyd de mediados de la década de 1960, el grupo electrificado de Miles Davis de finales de los años 1960 y principios de los 70, y el trío acústico de Keith Jarrett.

Jack DeJohnette alcanzó notoriedad en la segunda mitad de la década de 1960, cuando el jazz se expandía en múltiples direcciones, absorbiendo texturas del rock, el R&B y diversas tradiciones internacionales, y abrazando la abstracción sin miedo. Su enfoque, que podía ser silencioso o explosivo, swingueante o intensamente funky, tendía puentes entre lo antiguo y lo nuevo. “Soy como un colorista en la batería”, dijo en una entrevista de 2015, y luego se comparó con un “pintor”. “Así que puedo trabajar dentro del tiempo, pero también puedo ser libre de él, más elástico en ese sentido”.

Habiendo comenzado como pianista, también se convirtió en un consumado líder de banda y compositor, encabezando una serie de frescos e innovadores grupos a partir de la década de 1970, incluyendo New Directions y Special Edition.

Llamó la atención por primera vez en 1966 como parte de un cuarteto liderado por el saxofonista y flautista Charles Lloyd. Completado por Keith Jarrett y el bajista Cecil McBee, el grupo se convirtió en una de las atracciones de jazz más populares de la época, recorriendo Europa y tocando en locales de rock como el Fillmore en San Francisco, donde compartieron cartel con Jefferson Airplane, Grateful Dead y Big Brother and the Holding Company.

El álbum 'Bitches Brew' de Miles Davis contó con los característicos backbeats de DeJohnette, fundamentales en la fusión eléctrica del jazz

El sonido del cuarteto de Lloyd, presente en álbumes populares como el disco en vivo Forest Flower (1967) basado en su actuación en el Festival de Jazz de Monterey, abarcaba post-bop de alta energía, R&B terrenal e improvisación exploratoria, y fue una de las pocas grabaciones de jazz de su época en recibir amplia difusión en la radio.

En 2024, Charles Lloyd dijo a The New York Times que DeJohnette “es uno de los bateristas más sensibles”. Añadió: “lo dio todo” entonces y ha seguido “dándolo todo” en todas las manifestaciones de su trabajo como músico, ya sea en la batería, el piano o lo que escucha en su oído mental como compositor.

DeJohnette pasó a tocar con el pianista Bill Evans antes de ser reclutado para la banda del Miles Davis en 1969. En Bitches Brew, el álbum de 1970 que definió el giro del hacia la fusión eléctrica, los nítidos backbeats de DeJohnette, tocados junto a otros bateristas, anclaron el sonido embriagador y psicodélico de la banda. En el escenario, como en las actuaciones recogidas en el álbum Live-Evil”(1971), DeJohnette aumentaba la intensidad, combinando un impulso cinético con un vaivén rítmico resbaladizo, dando a la música una energía volátil que se nutría tanto del funk como del jazz, pero que no se sentía exactamente como ninguno de los dos. En sus memorias, escribió que Miles Davis, “me daba un groove profundo que simplemente me encantaba tocar sobre él”.

Con sus propios grupos, incluyendo New Directions y Special Edition, demostró un evocador estilo de escritura e interés constante en la totalidad del continuo rítmico del jazz, incluyendo texturas libres, backbeats duros y swing en cascada.

El trío con el Keith Jarrett y el bajista Gary Peacock debutó en 1983 con el álbum Standards, Vol. 1. Evitando los ensayos y enfocándose en el repertorio central, el grupo, con Jarrett como líder nominal —el impulso original para la banda fue, como recordó el mismo pianista, “¿Y si todos fuéramos acompañantes?”— se dedicó a nuevas interpretaciones del Great American Songbook. Se convirtió en uno de los actos en vivo más queridos del jazz, y en un nuevo referente para el enfoque acústico de pequeños grupos tras un periodo en el que reinaba la fusión eléctrica.

Jack DeJohnette, legendario baterista de jazz, murió a los 83 años en Nueva York por insuficiencia cardíaca congestiva (Foto: Robert Stolarik/The New York Times)

“¿Cómo hemos perdurado?”, respondió DeJohnette cuando le preguntaron en el pódcast The American Radio Show sobre la longevidad del trío cerca del final de su vida de tres décadas. “Creo que porque tocamos cada pieza como si fuera nueva por primera vez. Prepárate para lo inesperado y síguelo”.

Jack DeJohnette Jr. nació el 9 de agosto de 1942 en Chicago. Hijo único de Jack DeJohnette Sr. y Eva Jeanette (Wood) DeJohnette, creció en el South Side de la ciudad con su madre y fue adoptado legalmente por su abuela materna. En casa, escuchaba jazz en discos de 78 rpm, así como transmisiones de música clásica y The Grand Ole Opry en la radio. Cuando tenía unos 5 años, comenzó a tomar clases de piano, practicando en un espineta que su abuela había comprado a una amiga.

Su tío Roy Wood Sr., locutor de radio y disc jockey de jazz (y padre del comediante Roy Wood Jr.), alentó el interés de Jack por la música y lo llevó a clubes. (A menudo recordaba la vez que tocó el kazoo con el guitarrista de blues T-Bone Walker). En la secundaria, cantó con un grupo de doo-wop y, inspirado por Fats Domino, tocó piano de rock and roll. Al escuchar al trío del pianista Ahmad Jamal en el álbum en vivo At the Pershing: But Not for Me (1958) le impresionó especialmente el trabajo preciso con escobillas del baterista Vernel Fournier y su atención volvió al jazz.

Un amigo dejó una batería en el sótano de la familia DeJohnette, y él comenzó a tocar junto con discos que presentaban a Max Roach, Art Blakey y otros destacados bateristas de jazz. En una entrevista de 2011 para el programa de historia oral del jazz del Instituto Smithsonian, recordó: “Me tomó como una semana lograr mi independencia en la batería; de alguna manera me salió de forma natural”.

Trabajó como baterista freelance, tocando con Sun Ra y el saxofonista Eddie Harris, y se sentó a tocar con el saxofonista John Coltrane. Aconsejado por el pianista Muhal Richard Abrams, cofundador del colectivo de vanguardia conocido como la Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), se mudó a Nueva York en 1966. Alli se sumergió en la escena musical de la ciudad, tocando a menudo en el club Slugs’ Saloon del East Village, como se documenta en el lanzamiento de archivo de 2024 Forces of Nature, con una banda liderada conjuntamente por el saxofonista Joe Henderson y el pianista McCoy Tyner, con Henry Grimes en el bajo.

Al enterarse de que Charles Lloyd estaba formando su propia banda, lo llamó y le sugirió que trabajaran juntos. Lloyd aceptó, y los dos armaron una nueva formación.

Jack DeJohnette integró un trío extraordinario junto al contrabajista Gary Peacock y el pianista Keith Jarrett

Después de que dejó la banda de Miles Davis en 1971, trabajó brevemente con Compost, un colectivo de fusión ecléctico con el que cantaba y tocaba la batería. En 1972, durante una gira por Europa, conoció a Manfred Eicher, fundador del prolífico e influyente sello alemán de jazz ECM, y tras primeras sesiones con Keith Jarrett y el guitarrista John Abercrombie, se convirtió en un habitual del sello como acompañante y luego como líder a partir del álbum Untitled (1976), acreditado a Jack DeJohnette’s Directions.

Sus grabaciones en las décadas de 1970 y 1980 mostraron un rango asombroso: Gateway (1976), grabado por un trío sin líder del mismo nombre con Abercrombie y Holland, lo mostró marcando grooves ondulantes y swing rápido y chispeante, mientras que sus contribuciones al álbum 80/81 (1980) del guitarrista Pat Metheny incluyeron impulsos retumbantes y acentos aéreos de platillos.

“Toco contra la gente”, dijo a la revista DownBeat. “No ocupado, solo enérgico y fuerte. Me gusta desafiar a los músicos: tocar con ellos y contra ellos. Depende de la pieza en particular. A veces, si siento que una pieza es demasiado rígida, le inyecto algo de fuego, para que se suelte y los músicos capten el espíritu”.

También abarcó mucho terreno como compositor y líder de banda, desde las extensas improvisaciones impulsadas por guitarra de Directions y su sucesor, New Directions, hasta el sonido lúdico y colorido de Special Edition. “Los arreglos de DeJohnette, especialmente las voces de los metales, eran excepcionalmente atractivos”, escribió el crítico musical Robert Palmer en The New York Times en una reseña de una actuación de Special Edition en 1979, “y cada una de las composiciones ofrecía al solista un tipo diferente de desafío”.

Jack DeJohnette destacó por su versatilidad y su influencia en el jazz durante más de cinco décadas (Foto: Arden Wray/The New York Times)

La segunda mitad de su carrera fue aún más diversa que la primera. Su discografía en expansión abarcó hard rock (como en el álbum Music For the Fifth World, que contó con miembros de la banda Living Colour); paisajes sonoros meditativos (Peace Time, lanzado en 2006, que ganó un premio Grammy en la categoría new age); y sus raíces en la vanguardia de Chicago (el álbum de 2015 Made in Chicago, en el que se reunió con Abrams y otros miembros de la AACM).

Más tarde formó un potente trío con músicos décadas más jóvenes que él —el saxofonista Ravi Coltrane, hijo de John y Alice, y el bajista Matthew Garrison, hijo de Jimmy Garrison, el bajista del cuarteto clásico de Coltrane— y un cuarteto con influencias de rock, Hudson, con el guitarrista John Scofield, el tecladista John Medeski y el bajista Larry Grenadier. Todos los miembros de esa banda eran residentes del Valle del Hudson, en el norte del estado de Nueva York, donde DeJohnette y su familia vivían desde mediados de la década de 1970. Fue nombrado Jazz Master por el National Endowment for the Arts, considerado el mayor honor en el jazz, en 2012.

Ya había tocado el piano en grabaciones, pero en 2016 lanzó su primer álbum de piano solo, Return. Consistía principalmente en composiciones propias, interpretadas en un estilo que el crítico musical Nate Chinen describió como una muestra de “cuidadosa contemplación y evidente implicación personal”. Hablando con NYT en 2024, fue modesto sobre sus habilidades al teclado, diciendo simplemente: “Creo que toco lo suficientemente bien como para contar una historia”.

A lo largo de más de 50 años, su sonido impactó todos los rincones del jazz. En una entrevista con JazzTimes en 2017 durante la realización del único álbum de Hudson, Larry Grenadier reflexionó sobre su asombroso rango. “Jack, en el fondo, es una especie de músico libre, aunque sea tan swingueante y pueda hacer de todo”, dijo. “Su espíritu es tan libre, y está dispuesto a acercarse a ese límite en un instante”.

Fuente: The New York Times