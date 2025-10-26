Cultura

Un historiador asegura haber identificado a “La joven de la perla” y hay polémica

Un historiador británico propone que la figura central del famoso cuadro de Vermeer sería Magdalena van Ruijven, hija de los principales mecenas del pintor, tras descubrir la ubicación de la casa familiar

Guardar
“La joven de la perla”
“La joven de la perla” (1665), de Johannes Vermeer

El enigma sobre la identidad de la joven retratada en La joven de la perla, la célebre obra de Johannes Vermeer que se conserva en el Mauritshuis de La Haya, ha recibido una nueva interpretación.

El historiador británico Andrew Graham-Dixon sostiene que la figura representada sería Magdalena van Ruijven, hija de los principales mecenas del pintor, Maria de Knuijt y Pieter Claesz van Ruijven. Esta hipótesis surge tras el hallazgo de la ubicación perdida de la casa de los van Ruijven, conocida como el Águila Dorada, situada en el canal Oude Delft, en el corazón de la ciudad y frente a una iglesia remonstrante.

La obra, que apareció en una subasta en Ámsterdam en 1696 como el lote 38, carecía entonces de un nombre formal y fue descrita en el catálogo como una tronie, es decir, un estudio de carácter típico del arte neerlandés, con rasgos exagerados y vestimenta “antigua, extraordinariamente artística”.

Esta indefinición ha dado pie a múltiples especulaciones a lo largo de los siglos: la joven ha sido identificada como la hija mayor de Vermeer, una sibila de la mitología griega o una sirvienta, como la interpretada por Scarlett Johansson en la película de 2004.

Scarlett Johansson en el filme
Scarlett Johansson en el filme de 2003 "La joven de la perla"

Según la investigación de Graham-Dixon, la pertenencia de los van Ruijven a los remonstrantes —una corriente evangélica que buscaba emular la vida de los apóstoles y seguidoras de Cristo— y la implicación de Maria de Knuijt con los colegiantes, un grupo radical que rechazaba la autoridad eclesiástica en favor del debate abierto, refuerzan la idea de que el encargo del retrato recayó en alguien cercano a la familia. El historiador considera que la única candidata plausible es Magdalena van Ruijven.

En palabras de Graham-Dixon, recogidas por The Times de Londres, “considerando que el cuadro fue realizado para ellos, es razonable suponer que la modelo era alguien a quien conocían y apreciaban”.

El historiador, que publicará próximamente su libro Vermeer: A Life Lost and Found, argumenta que Magdalena, nacida en 1655, tendría unos 12 años cuando Vermeer pintó la obra en 1667 o 1668, coincidiendo con la edad en la que habría recibido el bautismo en la sede de los colegiantes en Rijnsburg. En este contexto, el retrato podría haber conmemorado ese rito de paso, en el que Magdalena asumiría el papel espiritual de su homónima, María Magdalena.

Muchacha dormida
Muchacha dormida

La figura de María Magdalena, seguidora de Jesús, parece haber tenido un significado especial para la familia. Magdalena fue la segunda mujer del linaje en recibir ese nombre, y una de las primeras obras encargadas por Maria de Knuijt a Vermeer, Muchacha dormida (1657), se inspiró en su historia. En ese cuadro, una sirvienta aparece con las mejillas sonrojadas tras beber vino, y radiografías han revelado la presencia original de un hombre en el umbral.

La interpretación de Graham-Dixon sostiene que La joven de la perla representa el momento culminante de la vida de María Magdalena: el encuentro con Jesús tras la resurrección.

La joven aparece girándose, con una expresión que revela el asombro del reconocimiento y la boca a punto de pronunciar una palabra. A diferencia de otras escenas detalladas de Vermeer, aquí la modelo se recorta sobre un fondo negro, de modo que los únicos elementos relevantes son María Magdalena y la figura a la que se enfrenta.

Andrew Graham-Dixon
Andrew Graham-Dixon

Para fundamentar su tesis, Graham-Dixon recurre al Evangelio de Juan: “Ella se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras?” y “Ella se volvió y le dijo: Rabboni; que significa Maestro”.

El historiador afirma que, si se observa con atención, se percibe un atisbo de lágrimas en los ojos de la joven. Además, interpreta la célebre perla de tamaño imposible como un reflejo del estado de su alma.

“Ser bautizada como Magdalena implicaba la responsabilidad de preservar ese encuentro en la memoria”, escribió Graham-Dixon. “El cuadro de Vermeer estaba destinado a evocar y mantener vivo ese momento cada día, guiando las oraciones de Magdalena y situándola siempre en presencia de Cristo”.

Museo Mauritshuis, en La Haya
Museo Mauritshuis, en La Haya (Rainer Jensen/dpa)

No obstante, los responsables del Mauritshuis se muestran escépticos ante esta teoría y remiten al catálogo de la subasta de 1696 como argumento. Allí, la obra figura como una tronie y no como un conterfeytsel, término reservado para los retratos.

El turbante amarillo y la perla sobredimensionada son elementos que, según Quentin Buvelot, conservador principal del museo, “son característicos de una tronie, no de un retrato propiamente dicho”, según expresó por correo electrónico. “Creemos que nunca conoceremos la identidad de la joven”.

Temas Relacionados

La joven de la perla Johannes Vermeer Andrew Graham-Dixon Mauritshuis Pintura neerlandesaarte

Últimas Noticias

El Festival del Fuego: tradición japonesa y renovación espiritual en el corazón de Buenos Aires

La celebración del Hi Matsuri en el Jardín Japonés propone una experiencia de introspección colectiva y simboliza la búsqueda de equilibrio y bienestar en una sociedad marcada por el estrés contemporáneo

El Festival del Fuego: tradición

Florencia Abadi advierte: “Nos sacrificamos para ser amados por el otro, para sostener una imagen que creemos que es condición del amor del otro”

El análisis conecta la mitología antigua con los dilemas emocionales actuales, mostrando cómo la cultura digital intensifica la tensión entre imagen ideal y autenticidad personal

Florencia Abadi advierte: “Nos sacrificamos

Ben Stiller: “El humor nunca fue mi mayor motivación”

Hijo de una popular pareja de cómicos televisivos, el actor y director revela su historia familiar en un íntimo documental que, a su vez, lo llevó a repensar su propia vida. “El tema laboral pasa a segundo plano. Envejeces, y te quedas con lo real”. reflexiona

Ben Stiller: “El humor nunca

Lucía Puenzo: “Se necesitan muchos cómplices silenciosos para que ocurra un abuso”

En la miniserie de Netflix “Nadie nos vio partir”, basada en una historia real ocurrida en México en los años 60, la cineasta argentina explora la violencia vicaria y los pactos de silencio que sostienen las violencias contra mujeres y niños

Lucía Puenzo: “Se necesitan muchos

”Animal”: ¿pueden las series hacer algo más que entretenernos?

La historia del veterinario rural que pasa a trabajar en una “tienda boutique” para mascotas, invita a pensar, no solo el capitalismo doméstico, sino también en el problema de “humanizar animales”

”Animal”: ¿pueden las series hacer
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las mejores fotos de las

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Elecciones 2025, en vivo: votó Javier Milei, saludó a la gente, pero evitó dar declaraciones

Demuestran cómo conocer el diagnóstico médico tiene un efecto benéfico sobre los pacientes

El renacimiento de Bill Clinton tras su derrota legislativa en 1994, un espejo para el gobierno de Javier Milei

Espert votó en una escuela de San Isidro y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: “Quería hacer un aporte”

INFOBAE AMÉRICA
Mark Carney dijo que Canadá

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

El papa León XIV volvió a pedir por la paz en el mundo y recordó el dolor de niños y ancianos víctimas de la guerra

Alerta en Occidente: Putin anunció la prueba exitosa del misil nuclear Burevestnik con alcance “ilimitado”

¿Estamos entendiendo la profundidad de los cambios que está intentando Trump?

Trump y Lula acordaron iniciar negociaciones comerciales inmediatas durante su reunión en Malasia

TELESHOW
Tini Stoessel deslumbró con looks

Tini Stoessel deslumbró con looks de alto impacto en su primer show: cuero, tul y flecos en una noche inolvidable

“Mis guardaespaldas”: Evangelina Anderson, Maxi López y Valu Cervantes a pura diversión en la fiesta de Masterchef

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”