La Orquesta Académica del Teatro Colón celebra 30 años con concierto especial

El conjunto juvenil ofrecerá una función en la Sala Principal bajo la batuta de Juan Miceli, interpretando obras de Wagner y Chaikovski, en un evento que destaca la formación de músicos en Buenos Aires

Orquesta Académica del Teatro Colón
Orquesta Académica del Teatro Colón

La conmemoración de los 30 años de la Orquesta Académica del Teatro Colón tendrá un punto culminante el sábado 1 de noviembre a las 17:00, cuando el conjunto juvenil se presente en la Sala Principal del emblemático teatro bajo la dirección de Juan Miceli.

El programa, que incluye la Obertura de Los maestros cantores de Núremberg de Richard Wagner y la Quinta sinfonía de Piotr Chaikovski, marca un hito en la historia de la agrupación y en la formación de jóvenes músicos en Buenos Aires.

Fundada en 1995 por iniciativa del maestro Oscar Piluso, la Orquesta Académica del Teatro Colón nació en el seno de la Filarmónica de Buenos Aires con el propósito de brindar a sus integrantes una experiencia orquestal integral, orientada a la excelencia profesional.

Desde 2010, la orquesta se consolidó como área de formación del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, integrando a estudiantes de la carrera de Academia Orquestal y constituyéndose en el principal organismo sinfónico juvenil del teatro.

A lo largo de estas tres décadas, la orquesta ha participado en proyectos operísticos, sinfónicos y de ballet, tanto en la Sala Principal como en el Salón Dorado del Teatro Colón.

Su actividad ha sido clave para el desarrollo de músicos jóvenes, quienes han tenido la oportunidad de adquirir experiencia en escenarios de primer nivel y bajo la guía de destacados directores.

El repertorio seleccionado para esta ocasión incluye la Obertura de Los maestros cantores de Núremberg de Richard Wagner (1813-1883), una de las piezas más emblemáticas del repertorio sinfónico, y la Sinfonía n.° 5 en mi menor, op. 64 de Piotr I. Chaikovski (1840-1893), que se interpretará en sus cuatro movimientos: I Andante—Allegro con anima, II Andante cantabile con alcuna licenza, III Valse. Allegro moderato y IV Finale. Andante maestoso—Allegro vivace.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, ubicada en Tucumán 1171, con atención de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 y los domingos de 9:00 a 17:00.

