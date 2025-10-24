Cultura

Un expresidente polaco llamó “cerdos” al público de una película de Agnieszka Holland y ahora enfrenta un juicio

Andrzej Duda fue demandado por haber descalificado a los espectadores de “Frontera verde”, una historia sobre inmigrantes en la frontera polaco-bielorrusa que fue premiada en el Festival de Venecia

El expresidente polaco Andrzej Duda
El expresidente polaco Andrzej Duda declarócomo imputado por comentarios sobre espectadores de "Frontera verde" (Foto: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

El expresidente de Polonia Andrzej Duda debió declarar ante un tribunal de Varsovia como imputado por una fundación contra el racismo, tras mostrarse de acuerdo en 2023 con que se llamase “cerdos” a los espectadores de una película de la cineasta Agnieszka Holland.

Los hechos se remontan a una entrevista concedida por Duda a la televisión estatal polaca en la que dijo que no le extrañaba que la Guardia Fronteriza utilizara el lema de la ocupación nazi: “solo los cerdos se sientan en el cine” para referirse a quienes acudieron a ver la película Frontera verde, dirigida por Holland. El filme presentaba de manera desfavorable la actividad de ese cuerpo en la frontera polaco-bielorrusa.

En la audiencia de este viernes, la abogada del Centro de Monitoreo de Conductas Racistas y Xenófobas señaló que “la demanda no es solo por una frase, sino también porque los ciudadanos tienen derecho a esperar un comportamiento respetuoso por parte de quienes ejercen el poder en su nombre”.

La crisis migratoria en la
La crisis migratoria en la frontera polaco-bielorrusa, eje central de la película "Frontera verde"

La película Frontera verde, de la aclamada directora polaca, se estrenó en septiembre de 2023 tras ser premiada en Venecia y aborda el trato a los migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

La película presenta las respuestas de políticos, fuerzas armadas, refugiados, activistas y residentes de la región fronteriza polaco-bielorrusa durante la crisis migratoria de 2022, en un intento, según la directora, de “conceder voz a los que carecen de ella” y de mostrar “cuán difíciles son las elecciones que tomamos”, sin hacer “propaganda”.

Tras su estreno, el filme se convirtió en el epicentro de una polémica política y llevó a Duda, presidente de Polonia hasta agosto pasado, a criticarla antes de ver su contenido, y decir que, según escuchó, “difamaba a los funcionarios polacos” y los mostraba “casi como unos sádicos”.

La cineasta polaca Agnieszka Holland
La cineasta polaca Agnieszka Holland con el Premio Especial del Jurado por su película "Frontera verde" en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia

El entonces ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, comparó públicamente a Holland con “propagandistas del Tercer Reich”, que “producían películas que mostraban a los polacos como bandidos y asesinos. Hoy tenemos a Agnieszka Holland”.

La directora respondió a Ziobro que sus palabras constituían una difamación y vulneraban sus derechos y advirtió que se defendería por la vía legal. Holland ha sido nominada tres veces al Oscar, por los filmes Europa, Europa (1990), En la oscuridad (2003) y este año por Franz Kafka.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Toby Melville; Kino Lorber vía AP y EFE/ EPA/ Ettore Ferrari (archivo).

