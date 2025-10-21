Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

Nikita Mijalkov recibe homenajes oficiales y culturales en Rusia por su 80º cumpleaños (Foto: Ettore Ferrari/EFE)

Las autoridades rusas y personalidades de la cultura cercanas al Kremlin rindieron homenaje al cineasta más premiado de este país, Nikita Mijalkov, quien cumple 80 años. “Usted es considerado con razón una destacada figura de la cultura rusa y mundial, una persona talentosa, enérgica e infinitamente apasionada”, escribió el presidente ruso, Vladímir Putin, en un mensaje de felicitación. A su vez, la televisión rusa emitió un programa especial dedicado al director, en el que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, alabó tanto su labor artística como propagandística. “Nos preocupa lo mismo: la justicia tanto dentro del país como en la arena internacional”, dijo.

La Duma o cámara de diputados le otorgó una medalla por su contribución cultural y “su activa posición civil”. Mijalkov es un firme defensor del Kremlin y de la guerra en Ucrania. “Usted pertenece a una pléyade de destacados representantes de la cultura rusa cuya contribución a su desarrollo, preservación y multiplicación no se puede sobrestimar”, señala el telegrama de Valentina Matviyenko, presidenta del Senado ruso. La Iglesia Ortodoxa le concedió la orden de Gloria y Honor: el patriarca Kiril calificó de “profeta” por decir la verdad al pueblo ruso en su programa BesogonTV.

La carrera de Mijalkov incluye premios Óscar, León de Venecia y Concha de Oro, pero sufrió un declive tras 1998

Durante su carrera ha recibido los mayores galardones de los principales festivales de cine, desde los Óscar y el Gran Premio del Jurado en 1994 por Quemados por el sol; al León de Venecia (1992) por Urga, el territorio del amor o la Concha de Oro (1977) por Una pieza inacabada para piano mecánico. Desde que estrenó El barbero de Siberia en 1998 con Julia Ormond y Richard Harris como protagonistas, su carrera sufrió un bajón, del que nunca se recuperó, con la salvedad de 12, una nueva versión de la aclamada Twelve angry men de Sidney Lumet, por la que recibió un León de Oro especial en Venecia.

Postura política

Al tiempo que se proclama monárquico, es un empedernido nostálgico de la URSS, a la que sigue considerando “un gran país”. Pese a todo, apoyó en su momento al primer presidente democrático ruso, Boris Yeltsin, aunque después se arrepintió. Se planteó seriamente presentar su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2000, aunque después dejó el camino libre al por entonces desconocido Vladímir Putin.

En los años siguientes estrechó sus lazos con el partido del Kremlin, Rusia Unida, e incluso firmó una carta abierta en 2007 en la que pidió a Putin que continuara en el poder un tercer mandato consecutivo, algo que prohibía entonces la Constitución. Posteriormente, fue apoderado del líder ruso en los comicios de 2012 y 2018, y abogó por procesar al último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, por la desaparición de la URSS, aunque después le llamó para disculparse. Además, participó en actos públicos en apoyo de los ultranacionalistas serbios y en contra de la independencia de Kosovo, con el argumento de que la religión ortodoxa es el último bastión ante “la hegemonía de McDonald´s".

Fuente: EFE