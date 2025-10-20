Cultura

Warhol y Pollock sacuden el canon del arte moderno en el Thyssen de Madrid

La nueva exposición desafía la visión tradicional del arte moderno al reunir por primera vez obras de ambos artistas, explorando conexiones inesperadas y mostrando piezas nunca vistas en España

Guardar
El Museo Thyssen-Bornemisza presenta una
El Museo Thyssen-Bornemisza presenta una exposición que reúne por primera vez la obra de Warhol y Pollock para explorar sus similitudes y cuestionar la visión tradicional de que son opuestos

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid presentó este lunes la exposición Warhol, Pollock y otros espacios americanos, que reúne por primera vez la obra de dos artistas clave en el arte del siglo XX para mostrar sus similitudes y paralelismos en contra de la idea establecida de que son opuestos.

Esta es una de las exposiciones más importantes que ha organizado el Thyssen, ya que “cuestiona el canon del arte moderno y ha transformado completamente nuestra mirada”, afirma el director artístico del museo, Guillermo Solana.

La muestra plantea que Jackson Pollock (1912-1956) no siempre fue un maestro abstracto y que Andy Warhol (1928-1987) no era solo “la rubia tonta” de papel que se dedicó a interpretar, sino una persona “muy culta y compleja”, explica Solana.

Se trata de un recorrido por la historia del desarrollo de ambos y sobre todo de “cómo Warhol mira a Pollock” y demuestra que es un artista “mucho más profundo, inteligente, intelectual y de vanguardia de lo que muchos pensábamos”, reconoce Solana.

La muestra, comisariada por Estrella
La muestra, comisariada por Estrella de Diego, incluye más de 100 obras de artistas clave del siglo XX y estará abierta hasta enero de 2026

Comisariada por la catedrática de arte Estrella de Diego, la muestra cuestiona la idea que presenta como polos opuestos al expresionismo abstracto y el arte pop, y a sus dos máximos exponentes, Pollock y Warhol.

La Historia del Arte consideró a Pollock “como un artista dentro de la genealogía de los grandes creadores”, mientras que para muchos “Warhol ha sido un simple apropiacionista de las imágenes y los objetos de consumo”, explica la introducción a la muestra.

Pero, “¿Y si la realidad fuera distinta? ¿Y si hubiera afinidades entre Warhol y Pollock más allá de la fascinación del primero por el segundo?”, es la cuestión que se plantea De Diego para defender que las abstracciones de Pollock guardan resquicios figurativos y las figuraciones de Warhol quiebran el espacio tradicional.

De Diego plantea que la Historia del Arte está fragmentada para mayor comodidad nuestra, “pero la realidad no es así”, es un recorrido, no distintas etapas estancas, “es una línea, un hilo que persigue Pollock y que retoma Warhol”.

La exposición destaca la influencia
La exposición destaca la influencia mutua entre el expresionismo abstracto y el arte pop, y revela nuevas perspectivas sobre la relación entre Pollock y Warhol

La exposición, que Solana define como la más cara y compleja de las que ha organizado el museo, y con una gran complejidad, por las obras de gran formato que la componen, en su mayoría procedentes de Estados Unidos.

La muestra se podrá visitar hasta finales de enero de 2026, y reúne más de 100 obras, muchas nunca vistas en España, y que proceden de una treintena de instituciones de Norteamérica y Europa.

No solo de Warhol y Pollock, sino también de otros artistas, como Lee Krasner, Helen Frankenthaler, Marisol Escobar, Robert Rauschenberg y Mark Rothko, entre otros, que muestran el diálogo de espacios figurativos y abstractos que van construyendo un espacio a trozos, donde la figuración se va trastocando y camuflando.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Zipi Aragon.

Temas Relacionados

Museo Thyssen-BornemiszaMadridAndy WarholJackson PollockArte moderno

Últimas Noticias

Encuentran cerca de 100 cartas prohíbidas de W. H. Auden a un amante vienés

Una larga correspondencia inédita revela la intimidad entre el célebre escritor y un hombre de origen humilde. El descubrimiento arroja nueva luz sobre la historia LGTB y la literatura del siglo XX

Encuentran cerca de 100 cartas

Un festival para “sacarle el polvo” a Borges y “empezar a verlo más humano”

Todo listo para la quinta edición del Festival Borges: seis días lleno de actividades gratuitas, entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Dos de sus organizadores pasaron por el streaming de Infobae para conversar sobre el gran escritor argentino

Un festival para “sacarle el

La muestra “Ofrenda”, de Celina Eceiza, llega a Austria

Después de su éxito en el Museo Moderno de Buenos Aires, la exposición individual se presenta en el HALLE FÜR KUNST Steiermark

La muestra “Ofrenda”, de Celina

El Festival BITBANG reúne animación, el arte digital y videojuegos, con invitados internacionales

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad de Buenos Aires será el epicentro de estrenos, charlas, talleres y fiestas, con figuras como Jocelyn Charles y Michael Frei

El Festival BITBANG reúne animación,

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

El actor sueco, reconocido por su trayectoria internacional, aborda temas delicados en su nueva película y reflexiona sobre la autonomía personal y el sentido de la existencia humana

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener
ÚLTIMAS NOTICIAS
La velocidad de la pérdida

La velocidad de la pérdida dental predice el riesgo de muerte en adultos mayores

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación para la construcción de la línea F del subte

Mientras negocia entrar a un paquete de apoyo para la Argentina, el CEO de JP Morgan visitará Buenos Aires

Triple femicidio de Florencio Varela: pidieron un careo entre Víctor Sotacuro y la inquilina de la casa del horror

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel recibió

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de otro rehén de parte de Hamas tras la mediación de la Cruz Roja

Encuentran cerca de 100 cartas prohíbidas de W. H. Auden a un amante vienés

De Monterrey al espacio: el talento en ingeniería que apunta a la NASA

Estados Unidos y Australia firmaron un acuerdos sobre minerales críticos y tierras raras tras las nuevas restricciones comerciales de China

Emmanuel Macron se reunió con Nicolas Sarkozy antes de que el ex presidente francés ingrese a prisión

TELESHOW
María Rosa Fugazot habló del

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”