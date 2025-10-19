Laboratorio Audiovisual de Industria en Foco otorgó $10 millones a proyectos inclusivos

El cierre de la primera edición del Laboratorio Audiovisual de Industria en Foco marcó un hito para la promoción de la diversidad y la inclusión en el sector cinematográfico argentino, al otorgar $10 millones de pesos a cada uno de los dos proyectos ganadores, “Piel de durazno” y “Mishis Star Espaciales”, para que continúen su desarrollo.

Durante el evento, que reunió a directoras, productores y guionistas en la Ciudad de Buenos Aires, se presentaron ocho duplas creativas provenientes de distintas regiones del país, como Chaco, Neuquén, Córdoba, La Rioja, La Plata y la propia capital. El jurado, conformado por Carolina Cordero (Ministerio de Cultura GCBA), Diego Dubcovsky (Varsovia Films), Rocío Gort (Leyenda Films), Daniel Pensa (CAIC) y Paula Zupnik (Ministerio de Desarrollo Económico GCBA), evaluó propuestas que abarcaron desde películas de ficción y documentales hasta series y animaciones, con temáticas centradas en la identidad, el amor, el duelo, la memoria y cuestiones LGBTQ+, siempre desde una perspectiva federal y diversa.

El programa, dirigido a mujeres, personas trans y no binarias de la industria audiovisual argentina, ofreció tres meses de tutorías especializadas en guion, dirección y producción, con el acompañamiento de profesionales del sector. Las historias seleccionadas reflejaron la riqueza de miradas y géneros presentes en la escena audiovisual contemporánea.

Entre los proyectos distinguidos, “Piel de durazno”, de Hebe Estrabou y María Eugenia Ferrer (La Rioja y Córdoba), narra la vida de Renzo, un peón rural que entrega a su hija recién nacida a otra familia y, años después, enfrenta la difícil decisión de recuperarla o aceptar que su bienestar está lejos de él. Por su parte, “Mishis Star Espaciales”, de Lissandro Cottone y Giuliana Capricchioso, propone una serie animada en la que León, un gato con dos vidas, combate en el espacio en un cuerpo robótico mientras duerme y, al despertar en la Tierra, acompaña a su dueña Alex en la superación de la ansiedad social.

María Eugenia Ferrer expresó la importancia del reconocimiento recibido: “Estamos convencidas de que queremos seguir contando historias sea el contexto que sea, y este incentivo nos ayuda a seguir con nuestro sueño”, comentó la productora de “Piel de durazno”.

El jurado también otorgó Menciones Especiales con un apoyo de $4 millones de pesos a los proyectos “Danila”, documental de Danila De Felippo y María Vacas, y “Farsa violenta”, ficción de Adriana Vior y Vanina Catania. “Danila” retrata a un director de televisión que, durante el aislamiento de la pandemia, se enfrenta a su identidad reprimida y emprende una transformación personal. “Farsa violenta”, ambientada en el Buenos Aires de 1942, relata la alianza de dos actrices rivales que, ante la escasez de celuloide por la guerra, idean un plan arriesgado para salvar su película y sus carreras.

La conducción del evento estuvo a cargo de la actriz Romina Escobar (Miss Carbón, En el barro), con la presencia destacada de Vanesa Ragone y Daniel Pensa, representantes de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC). Entre los asistentes figuraron personalidades como Diego Trerotola, Payuca, Daniela Goggi, María Alché y Juan Pablo Miller.

Durante la bienvenida, Vanesa Ragone subrayó el carácter colectivo de la iniciativa: “Esta es una actividad colectiva, y en un gesto muy solidario, nuestros tutores dieron muchísimo, pusieron su saber y su experiencia, confiando en que las duplas sean parte activa de nuestro ecosistema”.

En la ceremonia de premiación, Juanjo Méndez, Líder de Políticas Públicas para América del Sur de Netflix, destacó el objetivo del Fondo Netflix: “El Fondo Netflix busca impulsar la equidad creativa en aquellos lugares donde hay una brecha de acceso a formación o capacitación audiovisual, aportando los recursos necesarios para acceder a oportunidades concretas dentro de la industria”.

Por su parte, Carolina Cordero, Directora General de Desarrollo Cultural y Creativo, detalló el respaldo institucional: “Desde el Ministerio de Cultura apoyamos a la industria cinematográfica con los diferentes regímenes de apoyo a la creación como son el Fondo Metropolitano de las Artes para aquellos proyectos en un estadio de desarrollo primario y luego con el programa de mecenazgo, del que han surgido producciones como El Aroma del Pasto recién cortado, la Virgen de la Tosquera y muchos más. Esperamos que pronto estos ocho proyectos seleccionados puedan evolucionar y seguir su camino hacia su realización”.

Sabrina Slauscius, Directora General de Industrias Creativas, Audiovisuales y Software del Ministerio de Desarrollo Económico, reafirmó el compromiso estatal: “Queremos reafirmar desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el compromiso que tenemos con el desarrollo del sector, agradecer y celebrar la gran mesa de trabajo y el convenio con CAIC y Netflix, y apostamos por mucho más trabajo en conjunto”.

Dada la calidad y diversidad de las propuestas, los organizadores decidieron otorgar $2 millones de pesos a cada uno de los proyectos restantes, con el propósito de fortalecer su desarrollo y consolidar sus trayectorias.

El Laboratorio Audiovisual de Industria en Foco constituye la segunda acción del convenio de colaboración entre la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), el Fondo Netflix para la Equidad Creativa, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, orientado a promover la profesionalización, diversidad y proyección de nuevos talentos en el ámbito audiovisual.