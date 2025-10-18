Cultura

Vuelve el diseño retro: tecnología vintage, colores vibrantes y la búsqueda de consuelo en tiempos digitales

El regreso de los años setenta, ochenta y noventa transforma salas de estar y redefine la decoración. Nostalgia, innovación y emociones se entrelazan en una tendencia que conquista a varias generaciones

Por Kim Cook

Renacimiento retro en el hogar:
Renacimiento retro en el hogar: tecnología vintage, colores vibrantes y la búsqueda de consuelo en tiempos digitales (Foto: Tony Favarula / NeoCon 2025 vía AP)

Puede comenzar con una casetera que transmite Spotify y carga tu teléfono. No tiene por qué detenerse ahí.

Hoy en día, el ayer es un gran negocio.

Un renacimiento retro está en marcha en el mundo del diseño: lámparas con forma de hongo, consolas estéreo de nogal, vajilla con margaritas, cámaras Polaroid de neón. Es como si nuestros hogares acabaran de llegar corriendo desde One Day at a Time o That ’70s Show, o hubieran hecho el moonwalk desde la era Thriller de 1982.

Bienvenidos al reinicio retro, donde las estéticas de los años setenta, ochenta y noventa están teniendo una segunda vida. No es solo en la moda y el cine, sino también en la decoración del hogar y la tecnología. Ya sea que realmente lo hayas vivido o anheles un pasado que nunca experimentaste, la nostalgia está impulsando un aumento del interés, desde la Generación X hasta la Generación Z, por estilos retro que combinan el encanto vintage con la comodidad moderna.

Tecnología de la vieja escuela, trucos de la nueva escuela

Una gran parte de la tendencia es la tecnología que parece analógica pero funciona digitalmente. Piensa en reproductores de CD portátiles en los colores brillantes que eran populares en Radio Shack en la década de 1970, radios AM/FM equipadas con salidas USB, o tocadiscos con amplificación Bluetooth para altavoces inalámbricos. Las radios compactas con estilo de los modelos transistores de los años setenta ahora también funcionan como altavoces inteligentes.

Esta imagen, publicada por NeoCon
Esta imagen, publicada por NeoCon 2025, muestra diseños inspirados en los años 80 de Livette's Wallpaper (Foto: Tony Favarula / NeoCon 2025 vía AP)

Incluso hay un mercado en crecimiento para los pequeños televisores estilo tubo de rayos catódicos, voluminosos pero encantadores, y radiocasetes con capacidad de streaming. Es como si las eras de Carter, Reagan y Clinton hubieran chocado con lo último de la era digital.

¿Qué nos atrae? Parte de ello es el atractivo táctil de las perillas y botones: interactuar con algo que se siente sólido, más “real”.

En una habitación, estos elementos no solo son guiños al pasado. También son declaraciones estéticas que aportan mucho más carácter que una pantalla negra, plana y gigante, o un sistema de sonido “inteligente” que ni siquiera puedes ver. Las consolas estéreo con acabado en imitación madera o laca de colores pastel no solo ofrecen música, sino que también son un bonito complemento de mobiliario para un espacio. (Aunque, ¿quién sabe? ¿Serán esas pantallas negras minimalistas “retro” algún día para nuestros hijos y nietos?)

“Ya sean tocadiscos, reproductores de casetes, altavoces o instrumentos musicales, definitivamente hay una fascinación entre las audiencias más jóvenes por la tecnología analógica y cómo funcionaban las cosas antes de la era digital”, dice Emmanuel Plat, director de comercialización de MoMAstore, la tienda de diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

La tienda tiene la radio de mesa Model One de Tivoli, con un marco de imitación madera de estilo retro, rejilla de altavoz circular y perillas, pero con la calidad de sonido y conectividad de 2025. También ofrecen sintetizadores de bolsillo, tocadiscos Bluetooth y cámaras Polaroid y reproductores de casetes con temática de “Peanuts”.

Las clásicas cámaras Polaroid (Crédito:
Las clásicas cámaras Polaroid (Crédito: Lego)

¿A quién le interesa —y por qué?

La Generación Z lo ve todo con ojos nuevos y disfruta la búsqueda de objetos vintage o de aspecto vintage. Los millennials y la Generación X pueden disfrutar reviviendo la estética de su infancia.

Y eso puede ser reconfortante en el mundo estresado de hoy, dice Joseph Sgambatti, de 37 años, periodista de diseño en la ciudad de Nueva York.

“Las decisiones de diseño impulsadas por la nostalgia se convierten en consuelos que nos ayudan a sobrellevar”, dice.

También hay un componente irónico y de redes sociales en la tendencia.

“El diseño moderno de mediados de siglo y los objetos retro son artefactos simples, a menudo llamativos”, dice Sgambatti. “Estos hallazgos tienen mucha moneda social en una generación que prioriza publicar su vida en línea”.

Las tendencias de estilo tienden a llegar en ciclos — piensa en Happy Days retratando la década de 1950 para los años setenta, o la actual fascinación de la Generación Z por la moda Y2K. Además, una dieta constante de medios ricos en nostalgia, desde Stranger Things hasta Barbie, ha reintroducido el diseño retro a las audiencias más jóvenes.

"La Generación Z lo ve todo con
"La Generación Z lo ve todo con ojos nuevos y disfruta la búsqueda de objetos vintage o de aspecto vintage" (Crédito: The Food Institute)

Pero también hay un componente emocional. Tras años de sobrecarga digital y las interrupciones de la era pandémica, nos estamos inclinando hacia estilos que se sienten más cálidos, suaves — más humanos, incluso.

Colores que transmiten significado

Si pasas por la E.C. Reems Academy, una escuela primaria en Oakland, California, o el Children’s Assessment Center de Houston, no puedes perderte los vibrantes murales gráficos realizados por Project Color Corps, con sede en Berkeley. El grupo, que ayuda a transformar bibliotecas, escuelas y otros espacios comunitarios con arte mural llamativo, suele utilizar gráficos, tipografías y una paleta general con una vibra de los años setenta y ochenta.

En la década de 1970, “buscábamos consuelo en tonos cálidos y terrosos que simbolizaban arraigo y estabilidad. Los marrones, naranjas, verdes oliva y amarillos profundos dominaban el paisaje estético, reflejando el creciente movimiento ecologista”, dice Laura Guido-Clark, quien fundó la organización sin fines de lucro.

Era una estética diferente en los años ochenta — una impregnada de materialismo, consumismo, la aparición de la cultura “yuppie”, dice Guido-Clark. “Colores neón, patrones audaces y elecciones de moda vibrantes”.

Y también hay cariño por eso.

Su grupo trabajó recientemente con la firma de diseño Gensler en un espacio tipo lounge en la feria comercial NeoCon de Chicago para diseño de interiores comerciales. El espacio presentaba colores y motivos de sabor retro.

La directora de diseño de Gensler, Marianne Starke, dice que los colores atraen a los espectadores hacia una experiencia sensorial que podría estar arraigada en la memoria: “Un helado en un día de verano de los años noventa, una camiseta a rayas de los ochenta, una pista de patinaje en los setenta”.

"En el mobiliario, el renacimiento
"En el mobiliario, el renacimiento de esas décadas algo distantes se inclina hacia siluetas suaves, bordes redondeados y una vibra de baja altura" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muebles con curvas y confianza

En el mobiliario, el renacimiento de esas décadas algo distantes se inclina hacia siluetas suaves, bordes redondeados y una vibra de baja altura. Estanterías arqueadas, sillas burbuja, mesas de lucita y acabados de terrazo han vuelto a entrar en la conversación. Los papeles pintados y los patrones textiles presentan geométricos audaces, garabatos estilo Memphis y botánicos de arte pop.

Es un giro deliberado lejos del aspecto frío de gris sobre blanco sobre gris que la decoración moderna de estilo granja nos dio durante las últimas décadas.

En el proceso, las eras se mezclan. ¿Quién puede decir si una inspiración o diseño proviene precisamente de los setenta, los ochenta o los noventa — o contiene elementos de las tres?

Los diseñadores incluso están revisitando algunos elementos antes controvertidos de la era disco: el vidrio ahumado, los detalles en cromo y las superficies espejadas están regresando sutilmente (no es una palabra que se use a menudo en relación con los años setenta) en interiores de alta gama y líneas de productos.

Ya sea una lámpara de lava moviéndose en una consola de medios, margaritas y palomas bailando en el papel tapiz, o un sofá luciendo un montón de cojines de chintz con volantes, el renacimiento retro se siente menos como una moda pasajera y más como un cambio en la forma en que la gente quiere vivir — integrando elementos del pasado que ofrecen consuelo y alegría.

Mientras esos reproductores de casetes sigan sincronizándose con Bluetooth y podamos transmitir Annie Hall, Fiebre de sábado por la noche o Miami Vice, el pasado, al parecer, está aquí para quedarse — al menos hasta que nuestro propio momento inevitablemente se convierta en un juego de nostalgia en sí mismo.

Fuente: AP

