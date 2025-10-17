Cultura

La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador celebra 25 años con un gran concierto en Luján

El sábado 18, la formación instrumental dirigida por Gabriela Gariglio presenta un espectáculo gratuito en la Basílica de la ciudad bonaerense, con obras emblemáticas de Bizet, Ravel y Debussy

Guardar
La Orquesta Sinfónica de la
La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador celebra 25 años con un concierto dedicado a la música francesa

La celebración de los 25 años de trayectoria de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador tendrá un momento destacado con el concierto titulado Francia Sinfónica, que se realizará el sábado 18 de octubre a las 20 hs. en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El evento, de entrada libre y gratuita, propone un recorrido por algunas de las obras más representativas del repertorio sinfónico francés.

El programa seleccionado para esta ocasión incluye piezas de George Bizet, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel y Claude Debussy. Entre las obras que se interpretarán figuran la obertura dramática “Patria” de Bizet, el “Ave María” de Massenet —con la participación de la mezzosoprano Griselda Adano y el violinista Hugo Eliggi—, “Mon coeur s’ouvre à ta voix” de Saint-Saëns, la “Pavana para una infanta difunta” de Ravel y la “Petite Suite” de Debussy. El repertorio se completa con la “Seguidilla” y la “Farandole” de L’Arlésienne, Suite Nº 1, ambas de Bizet, y contará nuevamente con la voz de Griselda Adano como solista.

La dirección musical estará a cargo de la profesora Gabriela Gariglio, quien asumió este rol en mayo de 2025. La orquesta, que forma parte de la Secretaría de Cultura bajo el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Salvador, fue fundada en el año 2000 por iniciativa del maestro Ricardo Sidelnik, quien estuvo al frente de la dirección desde sus inicios, acompañado en la coordinación y producción artística por la licenciada Cintia Rolón.

El concierto "Francia Sinfónica" se
El concierto "Francia Sinfónica" se realizará el 18 de octubre en la Basílica de Luján con entrada libre y gratuita

Concebida como un proyecto académico, la orquesta funciona también como un Curso Anual Universitario de Capacitación y Entrenamiento Orquestal, orientado a la formación de jóvenes instrumentistas. El equipo de trabajo incluye coordinación, archivista musical y un plantel de profesores y músicos profesionales que guían la labor técnica y musical. La actividad está abierta tanto a integrantes de la Universidad del Salvador como a miembros de la comunidad en general.

A lo largo de su historia, la orquesta ha promovido la participación de directores invitados, ha ofrecido prácticas de dirección para estudiantes, ha brindado formación a alumnos extranjeros de intercambio y ha presentado obras inéditas de compositores noveles. Además, ha contado con la presencia de solistas invitados y ha realizado conciertos a beneficio de entidades y fundaciones de carácter social.

En estos 25 años de actividad ininterrumpida, la orquesta ha interpretado repertorio sinfónico y de cámara en escenarios de Buenos Aires y del interior del país, abarcando obras clásicas, contemporáneas, populares y académicas argentinas. Entre las piezas más destacadas figuran Las Cuatro Estaciones Porteñas de Piazzolla, la Misa de Coronación de Mozart, el Stabat Mater de Pergolesi, la Suite Argentina de Gerardo Gandini y Jaime Torres, la Nueva Suite Mosaica, el Réquiem de Fauré y diversos tangos orquestados.

[Fotos: gentileza Universidad del Salvador]

Temas Relacionados

Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador Universidad del SalvadorMúsica clásicaBasílica de Luján

Últimas Noticias

La British Library reintegró el pase de Oscar Wilde, expulsado hace 130 años por su homosexualidad

En un acto simbólico de reparación realizado el jueves en Londres, la institución devolvió al nieto del escritor la tarjeta de lector del autor de “El retrato de Dorian Gray” y “El fantasma de Canterville”

La British Library reintegró el

Alejo Pérez será el nuevo director titular de la Orquesta Estable del Teatro Colón

El maestro argentino, quien ostenta una relevante trayectoria en escenarios internacionales, finaliza su gestión en la Flemish Opera de Bélgica y asumirá la conducción a partir de 2026

Alejo Pérez será el nuevo

Gabriel Rolón y el día en que un paciente le dijo “Nunca te pasa nada” mientras él estaba roto por dentro

El psicoanalista argentino presenta su nuevo libro: “La soledad”. Aquí, el prólogo, en exclusiva

Gabriel Rolón y el día

Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

El legado del guitarrista, “Spaceman” para sus fans, está resumido en unos solos que marcaron época y la influencia que ejerció en varias generaciones de músicos de rock

Ace Frehley, el genio detrás

La búsqueda del Picasso “perdido” en la ruta Madrid-Granada se convierte en una prioridad para Interpol

Las autoridades españolas inscribieron la obra “Naturaleza muerta con guitarra”, asegurada por 600.000 euros, en la base internacional de arte robado

La búsqueda del Picasso “perdido”
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Matanza: desarticulan una banda

La Matanza: desarticulan una banda acusada de clonar tarjetas de crédito y débito

Insólito robo en Misiones: se llevaron una antena de transmisión de 48 metros de un canal regional

Karen Reichardt insistió en sus dichos hacia los votantes kirchneristas en PBA: “Si no tenés cloacas, ¿vas a seguir votando lo mismo?”

Frente a las turbulencias en los mercados, el FMI insistió en la necesidad argentina de “reducir la inflación y acumular reservas”

Qué ejercicio ayudó a Eminem a superar sus problemas de adicciones

INFOBAE AMÉRICA
Tasa de Seguridad refuerza la

Tasa de Seguridad refuerza la lucha contra grupos armados en el Valle del Cauca

Estados Unidos sancionó a dos figuras vinculadas con las bandas armadas en Haití

Murió Tomiichi Murayama, ex primer ministro japonés y autor de la histórica disculpa por los crímenes de guerra

Donald Trump recibió al famoso cantante Andrea Bocelli en el Despacho Oval

Estados Unidos tiene bajo custodia a dos sobrevivientes del ataque a una embarcación de narcotraficantes en el Caribe

TELESHOW
Nico Occhiato y un episodio

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”