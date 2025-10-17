Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

Ace Frehley en la 29.ª ceremonia anual de ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2014 (Foto: archivo REUTERS/Lucas Jackson)

Ace Frehley fue el electrizante guitarrista que ayudó a convertir a Kiss en uno de los grupos de rock más grandes de las décadas de 1970 y 1980.

Inspiración para guitarristas como Tom Morello de Rage Against the Machine y Slash de Guns N’ Roses, aportó una dosis de riffs de blues al estilo teatral y enérgico de Kiss. También se sumó a la pirotecnia de la banda, lanzando bombas de humo y rayos láser desde sus guitarras Gibson Les Paul. Y ocasionalmente cantaba.

“Un guitarrista tan increíble que su hacha soltaba humo y disparaba cohetes”, dijo Morello al presentar a Kiss en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. “Dejó solos inolvidables y atemporales en sus mejores discos”, continuó.

Ace Frehley sabía cómo irrumpir en una canción, captando la atención con sus solos desgarradores. Sus notas agudas incorporaban matices del primer Jimmy Page y trazaron el camino para los grandilocuentes guitarristas del hair metal que vendrían después. “No quiero decir que tocar la guitarra fuera fácil, porque eso implica falta de esfuerzo”, escribió en sus memorias de 2011, No Regrets (Sin arrepentimientos). “Pero no hay duda de que se me daba más fácil que a otros”. Añadió que antes de unirse a Kiss, “casi me sentía culpable cuando me pagaban por tocar en conciertos. No se sentía como trabajo. Me estaba divirtiendo demasiado”.

Paul Daniel Frehley nació en el Bronx el 27 de abril de 1951. Su padre era ingeniero eléctrico y su madre ama de casa. Sus padres tocaban música en su casa de Bedford Park, y ambos eran hábiles con el piano. Guitarrista autodidacta, comenzó a tocar cuando sus padres le regalaron el instrumento en Navidad de 1964. “Para mí, la mejor manera de aprender a tocar la guitarra no es tomar clases, es escuchar a tus seis, siete, ocho, diez guitarristas favoritos y aprender todos sus solos nota por nota”, dijo una vez en una entrevista. “Y una vez que puedes hacer eso, tienes una buena oportunidad”.

Ace Frehley, en el centro entre Gene Simmons y Paul Stanley, revolucionó el sonido de Kiss con su estilo de guitarra y presencia escénica (Foto: archivo AP/Paul Warner)

Tras pasar finales de los años 1960 y principios de los 70 tocando en bandas por Nueva York, se enteró de que una banda buscaba guitarrista a través de un anuncio en el semanario Village Voice. El guitarrista Paul Stanley, el bajista Gene Simmons y el baterista Peter Criss buscaban a alguien con “carisma y habilidad”. Una vez que vieron su demostración, le pidieron que se uniera a la banda en enero de 1973.

Estuvieron semanas barajando nombres antes de decidirse por Kiss. Frehley pronto diseñó el icónico logo de la banda, usando letras gruesas y rayos para las dos S.

Inspirados por las primeras bandas de hard rock y glam que rondaban Nueva York, Kiss comenzó a usar maquillaje al estilo Kabuki y desarrolló personalidades más grandes que la vida para cada miembro. Al Frehley ya lo apodaban Ace desde la secundaria, pero con rayos dibujados alrededor de los ojos, se convirtió en el “Spaceman”.

El público se encariñó con las actuaciones vistosas y sus himnos directos y enérgicos como “Love Gun” y “Detroit Rock City”. En su apogeo, el club de fans de la banda, “Kiss Army”, tenía unos 100.000 miembros. Aunque los críticos consideraban superficial el atractivo de la banda, Kiss vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, camino a convertirse en artistas omnipresentes del rock, con merchandasing, peleas entre miembros y reuniones.

Comenzaron a colocar éxitos regulares en el Top 40 hasta finales de los años 1970, cuando el lanzamiento de sus álbumes de 1976 Destroyer y Rock and Roll Over produjo varios éxitos radiales como “Hard Luck Woman”, inspirada en los éxitos folk rock de Rod Stewart, y el sólido tema “Calling Dr. Love”. Frehley no figura en los créditos del mayor single de la banda, “Beth”, una balada con una rara voz principal de Peter Criss. Simmons ha dicho que Frehley no tocó en la grabación porque estaba ocupado en una partida de cartas.

En 2014, Ace Frehley fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de la formación original de Kiss. Pero en la ceremonia de inducción, no tocó con la banda porque los integrantes originales restantes, Simmons y Stanley, querían que tocaran los miembros más recientes. El grupo fue celebrado por el Salón del Rock por combinar “la arrogancia blues-glam de New York Dolls y la teatralidad de serie B de Alice Cooper con el talento melódico y pop de Los Beatles”.

El legado de Frehley inspiró a guitarristas como Tom Morello y Slash por su técnica y originalidad (Foto: Instagram/Ace Frehley)

Le llevó tiempo ganar confianza como vocalista. La primera canción por la que recibió crédito como compositor en un álbum de Kiss, “Cold Gin”, fue cantada por Simmons. Pero “Cold Gin”, junto con el riff al estilo Led Zeppelin para “Paradise”, se incluyeron en Alive! (1975), un álbum en vivo que ayudó a Kiss a llegar a un público más amplio. Contenía su primer éxito en el Top 20, una versión de “Rock And Roll All Nite” con los aplausos del público y un aire más relajado que la versión de estudio.

En 1977, reunió el valor para cantar “Shock Me”, que escribió después de casi electrocutarse en un concierto en Florida. Fue un buen ensayo para su álbum solista homónimo, que se lanzó en septiembre de 1978 el mismo día que los álbumes solistas de los otros miembros de Kiss.

Hasta los álbumes solistas, “el George Harrison de Kiss solo había hecho voces principales en una canción”, escribió Jason Josephes para Pitchfork en una elogiosa reseña de Ace Frehley (2003). “Era lógico que, eventualmente, iba a explotar con algunas canciones que había estado escribiendo fuera del centro de atención”. Las ventas de Ace Frehley crecieron gracias a su exitosa versión de “New York Groove”, originalmente grabada por el grupo británico de glam rock Hello. Sigue siendo la única canción de un miembro solista de Kiss en llegar al Top 20.

Pero Frehley se volvió inquieto a finales de los años 70, desilusionado por lo que veía como el afán de lucro de Simmons y la falta de espontaneidad en las actuaciones en vivo. Durante este periodo, consumía cocaína con frecuencia, a menudo como complemento de la bebida. “El alcohol y las drogas eran mi compañero constante, mi mejor amigo... y mi peor enemigo”, escribió en sus memorias. Esos problemas de abuso de sustancias fueron los que Simmons y Stanley citaron para reemplazarlo en 1982. Él afirmó en entrevistas que renunció a la banda.

“Estar desde el principio no es un derecho de nacimiento”, dijo Paul Stanley en 2014. “Si estás comprometido por las drogas y el alcohol, entonces ya no mereces llevar el uniforme”.

Ace Frehley diseñó el icónico logo de Kiss y creó el personaje del "Spaceman" (Foto: archivo AP/Richard Drew)

Fue reemplazado en la guitarra por Vinnie Vincent, dejando Kiss poco antes de la etapa en que los miembros de la banda dejaron de usar maquillaje. Buscando una nueva vía creativa, formó Frehley’s Comet en 1984, produciendo dos álbumes de pop metal que recibieron tibias críticas. Otro álbum solista, Trouble Walkin’ (1989), siguió e incluyó colaboraciones con el exbaterista de Kiss, Peter Criss.

La fría relación con Simmons y Stanley comenzó a descongelarse a mediados de los años 90, culminando con la participación del Frehley y Criss en algunas canciones de una grabación MTV Unplugged en 1995. En 1996, Kiss anunció la reunión de la formación original para la gira Alive/Worldwide Tour. Un nuevo álbum, Psycho Circus, siguió en 1998, llevandolos a su primera nominación al Grammy. Frehley dejó de tocar con la banda en 2002.

La última reunión con Kiss fue en 2018, durante uno de sus "Kiss Kruises”. Pero la paz duró poco. Frehley escribió en una publicación de Facebook en 2019 que Simmons una vez “manoseó a mi esposa y la acosó”. Se refería a su prometida, Lara Cove; se separaron a principios de este año.

En diciembre de este año, la formación original de Kiss está programada para ser homenajeados en los Kennedy Center Honors de este año. “Todo el viaje en montaña rusa de Kiss para mí fue como este paseo alegre y loco donde llevo maquillaje, me disfrazo de superhéroe, toco la guitarra, me divierto y conozco mujeres hermosas en el camino”, dijo en 2023. “Nunca me tomé el asunto tan en serio, aunque fuimos uno de los grupos más grandes del mundo. Y todavía lo miro hoy y digo: ‘Vaya, eso fue raro’”.

Fuente: The Washington Post