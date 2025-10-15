Cultura

“Si el presidente quiere ser el 10 de la selección... ¿puede?“: un libro infantil sobre los primeros mandatarios

Graciela Montes y Mario Méndez explican, de manera sencilla, cuáles son las obligaciones de quienes dirigen un país, sus atribuciones y sus límites

¿De qué trabaja el presidente?
¿De qué trabaja el presidente? Una guía democrática para los pequeños.

¿El presidente puede hacer cualquier cosa? Esa no es la única pregunta que plantean Graciela Montes y Mario Méndez en De qué trabaja el presidente, el libro ilustrado -por Penélope Chauvié- en el que intentan dan respuesta a una pregunta más compleja de lo que parece... y que se presenta este viernes. No es la única pero quizás sea la más urticante.

Graciela Montes es una de las grandes escritoras infantiles. Autora de libros como Historia de un amor exagerado y Federico y el mar, junto con Ema Wolf ganó el Premio Alfaguara de Novela. También recibió la distinción del Konex. Mario Méndez tiene una trayectoria importante, con títulos como El monstruo de las frambuesas y Cabo Fantasma y el Gran Premio de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina.

Una presidenta con sus planes.
Una presidenta con sus planes.

De qué trabaja el presidente retoma una colección infantil de los años 80, “Entender y participar”, que partía de la base que “los chicos quieren saber de qué se trata”. Y de la idea de que la democracia hay que ejercitarla desde los primeros años. Así que ofrecen preguntas que pueden hacerse los chicos y dan respuestas que no son complacientes.

A saber:

“¿De qué trabaja el presidente?" (Fragmentos)

¿De qué trabajan los presidentes?

El trabajo del presidente es un trabajo de jefe. En el país, el presidente es el jefe de la nación. Y el trabajo de los jefes es mandar, dirigir, tomar decisiones, ordenar y vigilar que las órdenes se cumplan.

¡Qué genial ese trabajo!

Sí, puede ser genial, pero nada fácil. Nunca es fácil ser jefe, porque el jefe es el principal responsable de que funcionen las cosas que se hacen, de las decisiones que se toman, tanto si salen bien como si salen mal.

Los últimos presidentes.
Los últimos presidentes.

Si tiene todo el poder, ¿el presidente puede hacer cualquier cosa? ¿Todo lo que quiera? Si quiere ser el 10 de la Selección, ¿puede?

Nadie puede hacer todo lo que quiere y un presidente que se creyera todopoderoso se equivocaría mucho. El presidente es elegido por el pueblo, y el pueblo es el único dueño de la soberanía. (...) Aunque sea el jefe supremo de la nación, el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Si hiciera lo que quisiera, no sería democrático, sería un dictador. Y los que elegimos la democracia como forma de gobierno no queremos dictaduras, jamás. Nunca tenemos que olvidar que las dictaduras se sostienen por la fuerza, con armas, avasallando a los ciudadanos.

¿El presidente de la dictadura no es un presidente de verdad?

Es un presidente ilegal, que llega a ocupar ese lugar por la fuerza, amparado por poderosos a quienes no les interesa la opinión del pueblo. Por eso es un dictador, porque manda, ordena, “dicta” lo que la gente tiene que hacer, sin buscar el consenso ni respetar las leyes. Y cuando el pueblo se rebela, cuando hay oposición a sus dictados, a sus órdenes, lo que hace es reprimir, es decir, castiga, persigue a los opositores, los somete.

Entonces hay un montón de cosas que el presidente no puede hacer, ¿no?

Así es, no puede hacer nada ilegal, como robar, recibir dádivas, aceptar sobornos o regalos para beneficiarse o beneficiar a sus partidarios. Debe ejercer su gobierno con honestidad, con ética, con integridad moral, es decir, responsablemente. (...) Está a la cabeza del país, y estando allí, en el lugar del pensamiento, el de las ideas y las decisiones, debería ser una persona reflexiva, pensante, dispuesta al diálogo y equilibrada.

*La presentación de ¿De qué trabaja el presidente? será este viernes 17 de octubre a las 18 h en Mandrágora (Vera 1096, CABA. Mario Méndez y el periodista Federico Vázquez conversarán sobre el rol presidencial y las elecciones, en una charla pensada para toda la familia. Una invitación a reflexionar, con humor y sencillez, sobre cómo se ejerce el poder y qué significa gobernar.

