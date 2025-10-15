Otro juicio para Gerard Depardieu: en Roma por atacar al “rey de los paparazzi”

El juicio contra Gerard Depardieu en Roma sigue tras no llegar a un acuerdo entre las partes

El juicio en el que el actor francés Gerard Depardieu está acusado de atacar al “rey de los paparazzi” el año pasado en Roma continuará, después de que ambas partes no lograran llegar a un acuerdo, dijo un juez el miércoles.

La estrella de Green Card, El último metro y Danton no compareció el miércoles ante un tribunal de Roma, pero el fotógrafo Rino Barillari subió al estrado para acusar al actor de 76 años de golpearlo después de una interacción el 21 de mayo de 2024 en la capital italiana.

Barillari, de 80 años, dijo a un juez que estaba a unos diez metros de Depardieu y su pareja, Magda Vavrusova, quienes estaban sentados afuera del Harry’s Bar, en la elegante Via Veneto de Roma, cuando comenzó a tomar fotografías.

Vavrusova, testificó, se levantó de su silla y, expresó: “Vino hacia mí, agresivamente, hecha un verdadero demonio”.

Depardieu y su pareja, Magda Vavrusova, no asistieron a la audiencia en el tribunal romano

“Intentó quitarme la cámara y arañarme”, dijo Barillari. "Depardieu se acercó y me golpeó dos o tres veces, ya no lo recuerdo, en la nuca", lo que lo hizo caer al suelo.

Vavrusova también estuvo ausente del tribunal el miércoles.

Conocido como el Rey de los Paparazzi, Barillari ha disfrutado de una larga carrera tomando fotografías a celebridades, incluidas Sofía Loren, Marcello Mastroianni y Gina Lollobrigida.

Depardieu afirmó que resbaló y cayó sobre Barillari cuando se movía para defender a Vavrusova, mientras que la abogada de la pareja, Delphine Meillet, dijo que el fotógrafo empujó a Vavrusova violentamente y le tocó el pecho con el brazo.

“Todavía duele. Era extremadamente violento”, dijo Vavrusova a la policía el año pasado cuando presentó una denuncia, según Meillet.

Depardieu enfrenta otros procesos judiciales en Francia por agresión sexual y violación

Depardieu, que ha dominado el cine francés durante medio siglo, se ha enfrentado a múltiples escándalos en los últimos años.

En mayo, un tribunal de París le impuso una condena de 18 meses en suspenso tras declararlo culpable de agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021. Ha apelado.

El tribunal también ordenó que Depardieu se registre como delincuente sexual.

Más recientemente, en septiembre, un juez de instrucción francés ordenó que fuera juzgado por el cargo de violación de la actriz Charlotte Arnould en 2018.

Él ha negado esos cargos y está apelando.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Abdul Saboor y Reuters / Stephanie Lecocq/ File Photo.