Cultura

Una “Barbie Van Gogh” y otras obras del MoMA se convierten en juguetes

La colaboración entre Mattel y el Museo de Arte Moderno de Nueva York incluye muñecas inspiradas en artistas, juegos de cartas rediseñados y autos de colección

Guardar

El próximo 11 de noviembre, una colección inédita de productos fusionará el universo de Mattel con el legado artístico del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), en una iniciativa que busca acercar el arte moderno a públicos globales a través del diseño y el juego. Esta alianza, que se extenderá durante cinco años, contempla la reinterpretación de obras emblemáticas y figuras del arte en objetos lúdicos y de colección, según anunció Nick Karamanos, vicepresidente senior de asociaciones de entretenimiento de Mattel.

Entre los lanzamientos más llamativos destaca la Barbie Van Gogh, vestida con un voluminoso vestido de gala que reproduce los característicos remolinos azul cerúleo de La noche estrellada (1889), además de lucir un peinado que evoca la textura de la pintura.

Mattel
Mattel

Esta muñeca se suma a una serie de siete productos que estarán disponibles tanto en línea como en las tiendas MoMA Design Store de Nueva York y Japón, según detalló Karamanos.

La colaboración también incluye una versión especial del clásico juego Uno, cuyas cartas y acciones han sido rediseñadas para rendir homenaje a obras de Sonia Delaunay, Henri Matisse, Piet Mondrian, Claude Monet y Liubov Popova. De este modo, el color y la abstracción de estos artistas se integran en la dinámica del popular juego de cartas.

Mattel ha añadido a Claude
Mattel ha añadido a Claude Monet a la colección Little People

En la línea de figuras coleccionables Little People Collector de Mattel, dos referentes del arte moderno se suman al catálogo: Salvador Dalí, representado con un reloj derretido en la muñeca y un reloj de bolsillo cubierto de hormigas —símbolos extraídos de La persistencia de la memoria (1931)—, y Monet, retratado como un abuelo desconcertado que sostiene una flor y un nenúfar en lugar de los tradicionales pincel y paleta.

La colección no se limita a figuras humanas. Dos automóviles icónicos de la colección del MoMA han sido miniaturizados en la línea Hot Wheels: el Citroën DS 23 Sedan, un modelo futurista de los años 50 apreciado por políticos franceses, y el Jaguar E-Type Roadster, vehículo que, según el museo, “redefinió el automóvil deportivo”.

El Jaguar E-Type Roadster, vehículo
El Jaguar E-Type Roadster, vehículo que, según el museo, “redefinió el automóvil deportivo”

Una de las piezas más singulares de la colaboración es la Magic 8 Ball envuelta en el diseño de Untitled (1968) de Alma Woodsey Thomas. Aunque esta obra no figura entre las más reconocidas del MoMA, su vibrante mosaico de color y luz ha sido elegido para cubrir el popular oráculo de juguete, que ahora ofrecerá respuestas como “las señales apuntan a que sí”, “es así, con alegría” y “el color es vida”.

La alianza entre MoMA y Mattel trasciende la comercialización de productos. Jesse Goldstine, director de retail del museo, afirmó en un comunicado: “MoMA ha defendido durante mucho tiempo el poder transformador del arte y el diseño como catalizadores de la educación y la creatividad. Al unir fuerzas con Mattel Creations, invitamos a una nueva generación de públicos a experimentar la colección del museo de formas que fusionan el arte contemporáneo con el juego creativo y la innovación en el diseño”.

La obra Sin título de
La obra Sin título de Alma Woodsey Thomas, reimaginada como una Bola Mágica 8

Como parte de este acuerdo, Mattel patrocina el Samuel and Ronnie Heyman Family Art Lab del museo, un espacio interactivo que promueve la experimentación artística entre niños y adultos.

La presentación de esta colaboración coincide con la reapertura de la MoMA Design Store en el barrio neoyorquino de Soho, que tras una restauración de sus columnas, ventanales y mampostería del siglo XIX, exhibe ahora un mural de la artista local Nina Chanel Abney.

Fotos: Cortesía de Mattel/MoMA.

Temas Relacionados

Mattel Museo de Arte Moderno de Nueva York Barbie Arte moderno Nick Karamanos Hot Wheelsmoma

Últimas Noticias

Feria del Libro de Buenos Aires N° 50: los primeros detalles de una edición que promete ser inolvidable

En un breve acto de lanzamiento, las autoridades de la Fundación El Libro revelaron cómo renovarán al evento cultural más importante de la región. “Cinco décadas obligan a un camino hacia la innovación“, dijo Ezequiel Martínez, director de la feria

Feria del Libro de Buenos

Lucrecia Martel, homenajeada con la medalla más importante del cine mexicano

El homenaje a la cineasta argentina se produjo en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde proyectó su primer documental “Nuestra tierra”

Lucrecia Martel, homenajeada con la

El Festival de Cine de Oberá cerró con la consagración de “El príncipe de Nanawa”

La cita anual en Misiones culminó con reconocimientos para producciones regionales, una alfombra roja dedicada a la diversidad y la presencia de invitados internacionales en charlas y talleres de formación

El Festival de Cine de

Festival Borges: caminatas literarias, tango y voces internacionales en homenaje a un genio universal

Seis días de actividades gratuitas reúnen a escritores de renombre y propuestas innovadoras. Un cruce entre literatura, música y teatro que explora nuevas facetas del legado borgeano

Festival Borges: caminatas literarias, tango

El Museo Picasso de París explora la influencia de Picasso en el arte estadounidense

Dos exposiciones analizan cómo la obra del pintor español impactó a creadores norteamericanos como Philip Guston y Raymond Pettibon, mostrando la huella transatlántica del modernismo en la escena contemporánea

El Museo Picasso de París
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Entre Ríos

Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

Cuál es la ciudad de Brasil que le cobrará una tasa ambiental a los turistas a partir de enero de 2026

El Gobierno está dispuesto a usar el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos para pagar la deuda en 2026

En un escenario geopolítico de escasos recursos, el Banco Mundial apuesta a multiplicar la cooperación al desarrollo con menos fondos públicos

INFOBAE AMÉRICA
El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en Estados Unidos

Evo Morales prepara su nuevo partido para presentar candidatos a las elecciones regionales de 2026

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Feria del Libro de Buenos Aires N° 50: los primeros detalles de una edición que promete ser inolvidable

La reconstrucción del contrato social en Venezuela (parte 2)

TELESHOW
El divertido viaje de Florencia

El divertido viaje de Florencia Bertotti con amigas a Río de Janeiro: risas, recuerdos y mucha complicidad

Vivian El Jaber se casó a los 60 años y coronó su historia de amor con una ceremonia llena de emoción

Wanda Nara habló de su actual relación con Maxi López: “Como cuando éramos jóvenes”

La Voz Argentina: a qué hora es la gran final y cómo votar en la definición del nuevo campeón

Alejandra Maglietti compartió el diario íntimo de los primeros dos meses de vida de su bebé a pura emoción