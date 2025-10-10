Cultura

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

De prácticamente desconocido a celebridad, los lectores desbordaron la existencia de ejemplares del autor húngaro

Patricia Kolesnicov

Por Patricia Kolesnicov

El último ejemplar del Premio
El último ejemplar del Premio Nobel en la librería Eterna Cadencia, de Buenos Aires: se lo llevaron.

“Se acaba vender el último y ya nos habían mandado un refuerzo de 10 ejemplares, ahora esperamos otro de 40”, dicen a Infobae desde la librería Eterna Cadencia, en Palermo, Buenos Aires. Habla de Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, la novela del Premio Nobel Lászlo Krasznahorkai que en la Argentina publicó Sigilo, un pequeño sello independiente y en España la editorial Acantilado.

“Vendimos todo lo que teníamos de él, estamos esperando reposición”, cuenta Raquel Garzón, desde la librería Olavide de Madrid. Apenas se conoció la noticia, dice Garzón, los lectores llegaron a pedir estos títulos. Los últimos, incluso, se los llevó una colega colombiana, que temía que los libros de Krasznahorkai tardaran mucho en llegar a su país.

Y en la librería digital Bajalibros, el autor húngaro fue el más buscado y el más vendido entre el anuncio del jueves y esta tarde.

Es que, claro, un autor que hasta ayer a la mañana -literalmente- era un secreto para iniciados, ahora acaba de ser tocado por la varita mágica de la Academia Sueca: no había muchos ejemplares en circulación.

Los críticos se han cansado de decir que no es fácil, que requiere una lectura paciente y la periodista Flavia Pitella hizo una hermosa interpretación del Premio: dijo que es, justamente, un premio a la complejidad. En tiempos de instantaneidad y mensajes cortos y contundentes, “viene a recordarnos quela palabra es importante; que nada se resuelve en un reel o en 240 caracteres de un posteo en X. "

Raquel Garzón y Daniel Ulanovsky
Raquel Garzón y Daniel Ulanovsky Sack, dueños de la librería Olavide de Madrid.

Maximiliano Papandrea, editor de Sigilo, -que también sacó El último lobo, otro libro del autor, sonríe: “Tuvimos la suerte o la previsión de publicar la novedad de Krasznahorkai en octubre, entonces mientras se comunicaba la noticia se terminaba de distribuir el libro en librerías". No sabe cuánto se vendió pero “a partir de la noticia, las librerías empezaron a hacer pedidos y entonces en el depósito de la distribuidora se quedaron sin un solo ejemplar de ninguno de los dos títulos. Fue una locura”. Como resultado de eso, ya encargaron 2.500 ejemplares más de cada título. “En la mayoría de las librería los libros van a estar este fin de semana”, aclara Papandrea.

Desde Acantilado piensan más o menos lo mismo: que hay para unos días más pero ahí se van a agotar. En Argentina, la editorial española evalúa si hacer una reimpresión local de los títulos que tiene, que no son todos los del autor. El plan, por ahora., es hacer dos títulos en el país.

Laszlo Krasznahorkai , un boom
Laszlo Krasznahorkai , un boom de ventas. (AP Photo/Matt Dunham, File)

Algo parecido ocurre también en España: “Nosotros nos enteramos apenas salió la información y ahí mismo pedimos ejemplares a los distribuidores”, dice Daniel Ulanovsky Sack, también de la madrileña Olavide. “Y, claro, figuraba que tenían pero tenían muy poco. Se supone que el lunes vamos a recibir algunos, pero pedimos 60 y creo que vamos a recibir 5... el resto está todo en reimpresión”.

Mientras tanto algunos clientes comentan sus sensaciones: “Una clienta nos dijo que ya había leído un libro de Krashnahorkai (Tango satánico) en su club de lectura, pero que no iba a reincidir por más Nobel que le hayan dado por razones emocionales", cuenta Garzón. “‘Esas vidas tristísimas de la Europa del Este no son lo que necesito ahora’, explicó”.

Libros buenos, libros malos, demasiado fuerte, ¿demasiado profundo? Adelante, esas son discusiones que valen la pena.

