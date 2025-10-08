Cultura

Letras, diseño y emoción: así es la exposición ‘Hangeul’ que reimagina el alfabeto coreano y lo convierte en arte

La muestra en el Centro Cultural Coreano, que comienza este 8 de octubre, invita a los participantes a sumergirse en un recorrido multisensorial donde la tradición se fusiona con la innovación, y la creatividad visual y sonora

Por Celeste Sawczuk

La exposición 'Hangeul: cuando la
La exposición 'Hangeul: cuando la letra se convierte en arte' transforma el alfabeto coreano en una experiencia multisensorial en Buenos Aires - (Centro Cultural Coreano)

El alfabeto coreano se convierte en el eje de una propuesta artística singular en Buenos Aires con la exposición “Hangeul: cuando la letra se convierte en arte”.

Desde el 8 de octubre hasta el 28 de noviembre, el Centro Cultural Coreano invita al público a descubrir el Hangeul no solo como sistema de escritura, sino como fuente de creatividad y experimentación en el arte contemporáneo. La muestra, de acceso libre y gratuito, ofrece un recorrido multisensorial en el que la tipografía, el diseño, el videoarte y los objetos cotidianos se entrelazan para revelar la riqueza visual y conceptual de este alfabeto.

La exposición, organizada en colaboración con el Museo Nacional del Hangeul, se estructura en tres salas temáticas que exploran distintas dimensiones del alfabeto coreano.

El Centro Cultural Coreano presenta
El Centro Cultural Coreano presenta una muestra gratuita que explora el Hangeul desde el diseño gráfico hasta el arte sonoro y la vida cotidiana - (Centro Cultural Coreano)

En la primera, TYPE & GRAPHICS, el diseño gráfico y la tipografía cobran protagonismo a través de la obra de reconocidos diseñadores como ChaeByungrok, AN MANO, Kwang-ho Lee y MIXTYPESET. En este espacio, la estructura y el ritmo del Hangeul se expresan mediante la convivencia de trazos manuales y precisión digital, transformando las letras en imágenes cargadas de sentido.

El recorrido continúa en la sala PRODUCTS & OBJECTS, dedicada a la presencia del Hangeul en la vida cotidiana. Más de 30 diseñadores y colectivos coreanos, entre ellos Kim Min-Seon, OIMU, MSR, Doz Company, GEMBLO Corporation y Sorosi, presentan objetos, papelería, moda, kits educativos y juegos de mesa. Estos productos muestran cómo los principios gráficos del alfabeto se traducen en volumen, función y juego, integrándose en la cultura material contemporánea.

La tercera sala, MOTION & EMOTION, amplía los límites del Hangeul hacia el sonido, la imagen en movimiento y la escritura a mano. Instalaciones audiovisuales, obras del colectivo MUDCAKE y el trabajo vocal de TORI:SS dialogan con un módulo especial que exhibe expresiones creativas de los estudiantes del Instituto Rey Sejong, quienes asisten regularmente al Centro Cultural Coreano para aprender el idioma. Esta sección destaca la vitalidad del alfabeto como herramienta de experimentación artística y emocional.

La exhibición, en colaboración con
La exhibición, en colaboración con el Museo Nacional del Hangeul, abarca tipografía, objetos, videoarte y expresiones de estudiantes del Instituto Rey Sejong - (Centro Cultural Coreano)

La muestra se presenta como una inmersión total, donde el sistema de lenguaje escrito coreano se transforma. Desde el diseño hasta el arte sonoro, la propuesta invita a mirar el Hangeul como una fuente inagotable de expresión contemporánea, conectando la tradición con la innovación.

La exposición se realiza en el marco del Día de la Proclamación del Hangeul, que se celebra cada 9 de octubre, y busca acercar al público argentino a una de las manifestaciones culturales más singulares de Corea.

El evento tiene lugar en la sede del Centro Cultural Coreano, ubicada en Maipú 972, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acceso es libre y gratuito, y el horario de visita es de lunes a viernes, de 9 a 12:30 y de 13:30 a 17 horas.

El Hangeul, creado en el
El Hangeul, creado en el siglo XV y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el eje de una innovadora propuesta artística en Argentina - (Centro Cultural Coreano)

El Hangeul, sistema de escritura oficial de Corea, fue creado en el siglo XV por el Rey Sejong durante la dinastía Joseon. Originalmente compuesto por 28 letras, actualmente consta de 24 signos: 14 consonantes y 10 vocales.

Es el único alfabeto en el mundo cuyo origen, autor y principios fundacionales están documentados con precisión. El libro “Hunminjeongeum Haerye”, que reúne manuscritos y explicaciones sobre el Hangeul, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

El Centro Cultural Coreano en Argentina, inaugurado en 2006, tiene como misión promover y difundir la cultura coreana en el país. Desde su sede en el Palacio Bencich, el Centro impulsa el intercambio cultural a través de exposiciones, cursos y eventos que abarcan desde el K-Pop y la gastronomía hasta la literatura y el cine.

Además de muestras permanentes sobre gastronomía, indumentaria, arquitectura y el propio Hangeul, la institución ofrece actividades para acercar al público a la riqueza y diversidad de la cultura coreana.

