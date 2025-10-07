La reconciliación de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga trasciende el aniversario de “Amores perros”

Tráiler de "Amores perros", de Alejandro González Iñárritu

El reencuentro entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga marcó un momento inesperado durante la conmemoración de los 25 años de Amores Perros en el Palacio de Bellas Artes. La proyección de la emblemática película no solo celebró su impacto en el cine mexicano, sino que también sirvió de escenario para que ambos creadores anunciaran públicamente su reconciliación tras más de dos décadas de distanciamiento.

Durante la presentación en el centro histórico de la Ciudad de México, Iñárritu abordó el origen de la separación, recordando que “desafortunadamente, hace 20 años, hubo una fractura, una separación muy dolorosa originada por el desencuentro y diferentes puntos de vista, pero también azuzada por muchas otras personas e intereses”, según expresó el director. La conmemoración del aniversario fue, en palabras del propio cineasta, el elemento que permitió dejar atrás viejas diferencias. “Ha sido el marco perfecto para poder hacer a un lado nuestras diferencias y reencontrar ese cariño profundo y mutuo que siempre compartimos. En un mundo de odio y lleno de intolerancia, hemos decidido reconstruir esa hermandad que siempre tuvimos”, añadió el realizador, reconocido internacionalmente por obras como Birdman (2014) y El renacido (2015).

El acto alcanzó su punto culminante cuando Iñárritu invitó al escenario a Guillermo Arriaga, quien ratificó la reconciliación y subrayó el valor de la hermandad recuperada. “Aún en momentos de heridas profundas, siempre existe la posibilidad de la conciliación. Y creo que, en un momento tan complicado en el mundo, que este señor y yo estemos juntos de nuevo -como lo que siempre fuimos: hermanos-, es algo muy poderoso. Ayer nos vimos por primera vez después de dos décadas”, confesó el escritor, galardonado con el premio Alfaguara en 2020.

Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñarritu durante la función especial que celebró 25 años del estreno de la película "Amores perros2

Para Iñárritu, de 62 años, Amores Perros representa una de las obras más significativas de su carrera. El director rememoró que, más allá del éxito profesional, la película le brindó una familia artística integrada no solo por Arriaga, sino también por actores como Gael García Bernal y el recientemente fallecido Emilio Echevarría (1944-2025). Este vínculo personal fue destacado como uno de los legados más valiosos de la cinta.

La celebración, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), incluyó un concierto especial a cargo de Gustavo Santaolalla, compositor argentino responsable de la banda sonora original. Santaolalla, quien también colaboró con Iñárritu en otros proyectos como Babel (2006), aportó una dimensión musical al homenaje.

Estrenada en el año 2000 bajo la dirección de Iñárritu y con guion de Arriaga, Amores Perros narra la historia de tres personajes cuyas vidas se cruzan tras un accidente automovilístico provocado por dos jóvenes que buscan escapar hacia un futuro mejor, un anhelo compartido por los protagonistas pese a sus diferencias de clase.

Con información de: EFE

[Fotos: prensa Amores perros/EFE]