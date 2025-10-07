Cultura

La reconciliación de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga trasciende el aniversario de “Amores perros”

El director y el guionista se reencontraron durante una función especial de la emblemática película mexicana. “Ha sido el marco perfecto para dejar de lado nuestras diferencias”, dijo el cineasta

Guardar
Tráiler de "Amores perros", de Alejandro González Iñárritu

El reencuentro entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga marcó un momento inesperado durante la conmemoración de los 25 años de Amores Perros en el Palacio de Bellas Artes. La proyección de la emblemática película no solo celebró su impacto en el cine mexicano, sino que también sirvió de escenario para que ambos creadores anunciaran públicamente su reconciliación tras más de dos décadas de distanciamiento.

Durante la presentación en el centro histórico de la Ciudad de México, Iñárritu abordó el origen de la separación, recordando que “desafortunadamente, hace 20 años, hubo una fractura, una separación muy dolorosa originada por el desencuentro y diferentes puntos de vista, pero también azuzada por muchas otras personas e intereses”, según expresó el director. La conmemoración del aniversario fue, en palabras del propio cineasta, el elemento que permitió dejar atrás viejas diferencias. “Ha sido el marco perfecto para poder hacer a un lado nuestras diferencias y reencontrar ese cariño profundo y mutuo que siempre compartimos. En un mundo de odio y lleno de intolerancia, hemos decidido reconstruir esa hermandad que siempre tuvimos”, añadió el realizador, reconocido internacionalmente por obras como Birdman (2014) y El renacido (2015).

El acto alcanzó su punto culminante cuando Iñárritu invitó al escenario a Guillermo Arriaga, quien ratificó la reconciliación y subrayó el valor de la hermandad recuperada. “Aún en momentos de heridas profundas, siempre existe la posibilidad de la conciliación. Y creo que, en un momento tan complicado en el mundo, que este señor y yo estemos juntos de nuevo -como lo que siempre fuimos: hermanos-, es algo muy poderoso. Ayer nos vimos por primera vez después de dos décadas”, confesó el escritor, galardonado con el premio Alfaguara en 2020.

Guillermo Arriaga y Alejandro González
Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñarritu durante la función especial que celebró 25 años del estreno de la película "Amores perros2

Para Iñárritu, de 62 años, Amores Perros representa una de las obras más significativas de su carrera. El director rememoró que, más allá del éxito profesional, la película le brindó una familia artística integrada no solo por Arriaga, sino también por actores como Gael García Bernal y el recientemente fallecido Emilio Echevarría (1944-2025). Este vínculo personal fue destacado como uno de los legados más valiosos de la cinta.

La celebración, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), incluyó un concierto especial a cargo de Gustavo Santaolalla, compositor argentino responsable de la banda sonora original. Santaolalla, quien también colaboró con Iñárritu en otros proyectos como Babel (2006), aportó una dimensión musical al homenaje.

Estrenada en el año 2000 bajo la dirección de Iñárritu y con guion de Arriaga, Amores Perros narra la historia de tres personajes cuyas vidas se cruzan tras un accidente automovilístico provocado por dos jóvenes que buscan escapar hacia un futuro mejor, un anhelo compartido por los protagonistas pese a sus diferencias de clase.

Con información de: EFE

[Fotos: prensa Amores perros/EFE]

Temas Relacionados

Amores Perros Alejandro González Iñárritu Guillermo Arriaga Cine mexicano

Últimas Noticias

¿Verse las caras es lo mismo que verse cara a cara? La RAE aclara la duda

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

¿Verse las caras es lo

Laura Casabé presentó en FIC.UBA su adaptación cinematográfica de los relatos de Mariana Enriquez

“La virgen de la tosquera” fue proyectada en el Festival de Cine de la UBA, en donde además la directora reveló detalles de la filmación de esta película que se estrena el 30 de octubre

Laura Casabé presentó en FIC.UBA

El mercado del arte de Hong Kong en crisis: la caída de subastas y el ascenso de Pekín y Shanghái

El panorama artístico asiático vive una transformación profunda. El cierre de espacios emblemáticos y la migración de coleccionistas marcan una nueva era

El mercado del arte de

La monumental obra récord de Mondongo comienza una inédita gira federal

“Argentina (paisajes)”, la pieza más cara de la historia vendida en el país, compuesta por quince paneles de plastilina, recorrerá museos de Rosario, San Juan y Córdoba

La monumental obra récord de

¿Quién ganará el Nobel de Literatura?: hipótesis, vaticinios y preferencias de los especialistas

Analistas, autores y editores mencionan al australiano Gerald Murnane, el argentino César Aira, la china Can Xue, el rumano Mircea Cărtărescu e incluso al francés Michel Houellebecq entre los candidatos

¿Quién ganará el Nobel de Literatura?:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

“Incertidumbre electoral”: el economista jefe del Banco Mundial explicó por qué la Argentina crecerá menos de lo previsto

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

INFOBAE AMÉRICA
Las tácticas de resistencia ucranianas

Las tácticas de resistencia ucranianas llegan al desierto del Sahara

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

Ni lenta ni politizada: la justicia que Costa Rica merece

El caso que divide a Italia y la UE: una eurodiputada se salvó de ser juzgada en Hungría por un voto

TELESHOW
La emoción de Daniela Celis

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre