Semana Negra BA 2025: todas las actividades del sábado 4 de octubre

La presencia de figuras destacadas marca las charlas, mesas de debate y recorridos urbanos en una programación diversa que el festival literario de literatura policial

El festival literario Semana Negra
El festival literario Semana Negra BA se realiza en Buenos Aires hasta el domingo 5 de octubre

La Semana Negra BA celebra su segunda edición como el principal festival internacional dedicado al género policial en la región. El evento, bajo la curaduría del escritor Loyds, reune a figuras destacadas del género, entre ellas Rodolfo Pérez Valero, Ramón Díaz Eterovic, David Knutson, Mario Zegarra, Carlos Salem, Carlos Zanón, Paula Martínez y Martín Doria.

Las actividades se desarrollan en la Casa de la Cultura porteña, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la Librería del Fondo Cultura Económica, donde se ofrecerán charlas, conferencias, talleres, clases magistrales y seminarios.

Programación sábado 4 de octubre

14 h - Tradición del género negro en América. Conversan Paula Martínez (Francia), David Knutson (USA) y Guillermo Orsi (Argentina). Modera: Fernando López. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

15 h - Voces del noir latinoamericano: editar y publicar género negro hoy. Leydy Loayza (Perú), Julia Guzmán (Chile), Miguel Vargas Román (Chile) y Pablo Martínez Burkett (Argentina). Modera: Marcos Caruso. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

El escritor Paco Ignacio Taibo
El escritor Paco Ignacio Taibo II, creador del festival literario Semana Negra BA

16 h - Ciudad, crimen y contracara. Tres capas en una obra policial. Conversan Kike Ferrari, Ricardo Romero y María Inés Krimer. Modera: Pamela Terlizzi Prina. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

16 h - Fondo México. Charla abierta de Paco Ignacio Taibo II con Ernesto Mallo. Librería del Fondo (Costa Rica 4568)

17 h Un punto al sur. Chile negro. Conversan Ramón Díaz Eterovic (Chile), Valeria Vargas y Marcelo González Zúñiga. Modera: Luis Valenzuela. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

18 h - Librazos, guiones, adaptaciones y plataformas. Conversan Leo Oyola, Martín Baintrub y Horacio Convertini. Modera: Valeria Groisman. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

19h Derivas del género negro. Con Guillermo Martínez, Eugenia Almeida y Sergio Olguín. Modera: Eugenia Zicavo. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

Patio ilustración Espacio Moebius

Una historieta creada con el sistema del cadáver exquisito que se dibuja en vivo durante los días del evento. El guión es una adaptación de El pulpo negro de Narciso Ibáñez Menta por Luciano Saracino.

Al final de cada día, las páginas se desmontan y se irán pegando en orden en las paredes del lugar. 12 dibujantes, tres por día, y 12 páginas.

Sábado 4:

Ignacio Minaverry, Dani Ruggeri y Frank Vega

Taller ABC - escribir historias de terror. Las herramientas imprescindibles en el género policial, por Luis Mey. Se realizará en la Sala de Lectura de la Biblioteca Tomás Eloy Martínez, ubicada en la planta baja de la Casa de la Cultura. Taller abierto, hasta agotar la capacidad de la sala. A las 15 hs.

Tours del Hampa

Un paseo para conocer la impronta del crimen porteño en el barrio de San Telmo. Punto de encuentro: Av. de Mayo 575 a las 16 hs.

