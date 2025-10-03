Iberofic eligió por primera vez respaldar un proyecto argentino

La Ruta del Jamón, primera coproducción argentina-española auspiciada por Iberofic

En el contexto de Iberseries & Platino Industria 2025 en Madrid, la Red Iberoamericana de Film Commission (Iberofic) presentó un nuevo capítulo en su consolidación como plataforma clave para el desarrollo del audiovisual en lengua española y portuguesa.

La reunión estuvo encabezada por Carolina Cordero, fundadora y promotora de Iberofic y representante de Buenos Aires Film Commission, junto a Juan Manuel Guimeráns, presidente de Spain Film Commission.

Durante el acto, anunciaron el primer proyecto auspiciado de la red: La Ruta del Jamón, que nació de la argentina Pan Contenidos y luego se sumó Blurr Stories, la productora española de Canarias. Esta producción se convirtió en el primer proyecto presentado y respaldado por Iberofic.

Encuentro de Iberofic -Red Iberoamericana Film Commission- organizado por la Spain Film Commission

Cordero y Guimeráns destacaron la relevancia de la alianza estratégica entre sus entidades, orientada a atraer rodajes y abrir nuevas oportunidades para productores y comisiones fílmicas de la región. El encuentro reafirmó la cooperación internacional como eje central de la estrategia de Iberofic y Spain Film Commission, en un contexto de competencia global y transformación tecnológica.

“En PAN hacemos proyectos que nos enamoran y no importa a donde nos lleven. Aquí nos llevó a la Ruta del Jamón de la mano de Emilio García Ortigoza primera producción integral de Pan con una productora Española, en este caso con Blurr Rojo de Canarias“, expresó Sandra Rojas, CEO de PAN Contenidos.

La misión de Iberofic se centra en visibilizar los talentos, recursos e incentivos locales, promover coproducciones internacionales y consolidar a Iberoamérica como un polo audiovisual competitivo en el mercado global.

Fernanda Pérez de Blurr Stories, Emilio García Ortigosa y Sandra Rojas de PAN Contenidos. La alianza busca atraer rodajes y fortalecer la industria regional

La red ofrece asesoría y gestiona incentivos para facilitar la producción en la región, y ha definido como prioridades estratégicas la producción sustentable, la incorporación de tecnologías emergentes —incluida la inteligencia artificial—, la adaptación de obras literarias y la mejora en la gestión de permisos. Estas líneas de acción buscan responder a los desafíos actuales del sector y posicionar a la región como referente en innovación y colaboración internacional.

Durante el evento, Cordero resaltó el proceso de crecimiento de la red: “Después de año y medio, Iberofic es una realidad. Poco a poco fuimos consolidando una gran red y hoy somos un equipo que busca fortalecer toda la región. Iniciamos con 60 comisiones fílmicas y ahora somos 150”.

Por su parte, Guimeráns enfatizó la necesidad de dar mayor visibilidad al contenido en español: “A través de Iberofic queremos darle al audiovisual creado en lengua española el lugar que se merece. Hay millones de espectadores del contenido en español en el mundo y eso se tiene que reflejar en nuestra posición en las grandes plataformas internacionales”.

Carolina Cordero y Emilio García Ortigosa durante la presentación. La red promueve la visibilización de talentos y recursos locales para consolidar a Iberoamérica como polo audiovisual

