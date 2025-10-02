Cultura

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

El legendario músico de brasileño de 82 años, retirado de los escenarios, padece una enfermedad neurodegenerativa que afecta memoria y ánimo, según publicó la revista cultural Piauí

Milton Nascimento & Esperanza Spalding: "Outubro"

El legendario músico brasileño Milton Nascimento, de 82 años, fue diagnosticado recientemente con demencia, reveló su familia. Uno de los compositores más relevantes de la música popular de su país, ganador de cinco Grammys, padece “demencia corporal de Lewy”, según contó su hijo, Augusto Nascimento, en una entrevista publicada este jueves por la revista cultural Piauí.

El versátil guitarrista, coetáneo de otras leyendas brasileñas como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, ya había sido diagnosticado con Parkinson hace un par de años. A finales de marzo, “vi que mi padre presentaba un declive brusco en su cuadro cognitivo”, relató Augusto a la publicación.

Portada de la nota publicada
Portada de la nota publicada por la revista cultural brasileña Piauí

“En enero de este año, causó revuelo la noticia de que Milton Nascimento participaría en un espectáculo en la sala de conciertos Vivo Rio, en el barrio de Flamengo. Como el artista está retirado de los escenarios desde 2022, cuando cumplió 80 años y concluyó una gira mundial, la presentación sería una oportunidad rarísima de verlo en vivo. El espectáculo tenía un objetivo valioso para Milton: recaudar fondos para Portela, que había decidido hacer del cantante el tema de su desfile en la madrugada del 5 de marzo en el Sambódromo", comienza el publicado por la publicación, firmado por el periodista João Batista Jr.

Y continúa: “Pocos días antes del espectáculo en Vivo Rio, Milton envió un mensaje a la dirección de Portela diciendo que tenía ganas de ir al local de la scola do samba para retribuir el homenaje que le harían y para cantar acompañado de la batería. Era una forma de agradecer a los músicos, costureras, carpinteros, pintores, herreros, escultores, creadores de accesorios, bailarines y a todos aquellos que ayudarían a llevar al Marqués de Sapucaí el desfile Cantar será buscar el camino que va a dar al Sol – Un homenaje a Milton Nascimento”.

Milton Nascimento, leyenda de la
Milton Nascimento, leyenda de la música brasileña, fue diagnosticado con demencia corporal de Lewy, según confirmó su familia

Una batería de exámenes permitió detectar que el autor de álbumes legendarios como Clube de esquina y Minas sufre demencia, una enfermedad neurodegenerativa que altera la memoria y el estado de ánimo.

Nascimento, conocido en todo el mundo por su falsete y sus colaboraciones con artistas como Carlos Santana, Peter Gabriel y Mercedes Sosa, permanece en su residencia en Rio de Janeiro, acompañado las 24 horas por enfermeras. La demencia corporal de Lewy es una de las variantes más comunes de la enfermedad. El comediante Robin Williams la sufrió antes de quitarse la vida en 2014. Sus síntomas son parecidos a los del Parkinson.

Milton Nascimento se retiró de los escenarios al cumplir 80 años, pero se mantenía activo en los estudios y fue nominado a los Grammy en 2025, por un disco en colaboración con la vocalista y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding.

Fuente: AFP

