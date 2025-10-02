Cultura

Lanzan el Premio Witcomb para artistas emergentes con USD 21.000 en premios

La convocatoria nacional para el certamen de artes visuales permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre y culminará con una exposición colectiva en la Casa del Bicentenario

Guardar
Lanzan el Premio Witcomb para
Lanzan el Premio Witcomb para artistas emergentes con USD 21.000 en premios

El Premio Witcomb de las artes visuales se presenta como una nueva oportunidad para artistas emergentes de todo el país, quienes podrán competir por USD 21.000 en premios y la posibilidad de integrar la Colección Witcomb.

La convocatoria, que se abrirá el 1 de octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, culminará con una exposición colectiva en la Casa del Bicentenario en marzo de 2026.

El primer premio otorgará USD 12.000, el segundo USD 6.000 y el tercero USD 3.000. Además, el jurado podrá conceder menciones y diplomas a los ganadores. Las obras premiadas pasarán a formar parte de la Colección Witcomb.

galería witcomb
galería witcomb

La iniciativa, impulsada por Galerías Witcomb, la galería de arte más antigua de Argentina, busca fortalecer la práctica artística a nivel federal y descubrir talentos que puedan continuar la tradición de figuras como Antonio Berni y Benito Quinquela Martín, quienes realizaron sus primeras exposiciones en este espacio.

El certamen está dirigido a creadores de todo el país, quienes deberán postularse a través del sitio web oficial de la galería, presentando la documentación y datos requeridos, entre los que se incluyen nombre de la obra, datos personales y currículum.

El jurado, conformado por María José Herrera, Laura Casanovas, Andrés Duprat, Julio Sanchez Baroni y Rodrigo Alonso, evaluará las postulaciones durante la primera quincena de febrero de 2026. La lista de seleccionados se difundirá a través de la página web y las redes sociales de la galería. La producción del premio está a cargo de Betbeder- Consultora y Productora de arte, bajo la dirección de Rubén Betbeder, ex director del Museo de la Cárcova.

La histórica sala de exposiciones
La histórica sala de exposiciones de Galerías Witcomb

La exposición de las obras seleccionadas se inaugurará el 19 de marzo de 2026 en la Casa del Bicentenario, edificio perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Nación. La muestra permanecerá abierta al público de manera libre y gratuita durante dos meses, hasta el 17 de mayo, en el primer piso de este espacio histórico.

El propósito de este premio es dar continuidad al legado de Galerías Witcomb, que desde su fundación en 1868 ha sido escenario de hitos fundamentales en la historia del arte argentino. En sus salas, Pablo Picasso realizó en 1901 su primera muestra en el continente americano, mientras que Quinquela Martín y Antonio Berni también debutaron allí con exposiciones individuales. Otros nombres ilustres como Raul Soldi, Carlos Alonso, Antonio Pujía, Lola Frexas, Raquel Forner y Lía Gismondi han protagonizado exhibiciones emblemáticas en este espacio.

Jorge Calvo, Maróia José Herrera,
Jorge Calvo, Maróia José Herrera, Laura Casanovas, Julio Sánchez Baroni, Rubén Betbeder y Andrés Duprat

Jorge Calvo, actual titular de Galerías Witcomb, expresó: “Así como todos estos artistas comenzaron su trayectoria en Galerías Witcomb, en muchos casos realizando sus primeras muestras para poder viajar y seguir su carrera con lo recaudado, buscamos los nuevos talentos que inauguren nuevas estéticas y sigan engalanando la historia del arte argentino”.

La historia de Witcomb se remonta a su origen como taller fotográfico fundado por Alejandro Witcomb en 1868, quien documentó la vida de Buenos Aires y convirtió su espacio en el taller más tradicional del país. La demanda de lugares para exhibir arte llevó a la realización de las primeras exposiciones en 1896. Tras más de 1.900 muestras, la galería cerró en 1971, pero en 2010 Jorge Calvo retomó el legado de difusión del arte argentino, abriendo nuevamente las puertas a artistas consagrados y nuevas promesas.

Más info en el sitio oficial

Temas Relacionados

Premio Witcomb Galerías Witcomb Artes visuales Casa del Bicentenario Jorge Calvo

Últimas Noticias

Graciela Borges, Asif Kapadia y Juan Gatti fueron distinguidos con el título de Doctor Honoris Causa de la UBA

En una ceremonia realizada en el aula magna de la Facultad de Arquitectura y Diseño, la actriz, el director y el diseñador recibieron la distinción, en el marco del Festival Internacional de Cine de la UBA

Graciela Borges, Asif Kapadia y

Cómo se escribe según la RAE: consanguinidad, mejor que consanguineidad

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe según la

Semana Negra BA 2025: todas las actividades del jueves 2 de octubre

Charlas, talleres y diálogos interdisciplinarios marcan el pulso de un día clave en el festival

Semana Negra BA 2025: todas

Carlos Zanón: “El libro es un enfermo con una salud de hierro”

El autor español que participa de la Semana Negra BA, conversó con Infobae Cultura y dijo que la literatura “nos permite vivir otras vidas, porque con la que tenemos no es suficiente”

Carlos Zanón: “El libro es

Keanu Reeves y Alex Winter exploran la desolación y el humor en una versión fallida de “Esperando a Godot”

La puesta estrenada esta semana en Broadway destaca por sus famosos protagonistas, pero la conexión cómplice entre ellos no logra transmitir la esencia existencial de la obra de Beckett

Keanu Reeves y Alex Winter
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 2 de octubre

Patricia Bullrich exigió que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” sobre su vínculo con Fred Machado

Triple femicidio narco, en vivo: el ladero de “Pequeño J” llegará esta noche a Buenos Aires

Premio Dr. José Balseiro 2025: se abrió la convocatoria para proyectos de innovación científica y tecnológica

Scott Bessent: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”

INFOBAE AMÉRICA
Keir Starmer, el rey Carlos

Keir Starmer, el rey Carlos y los líderes británicos condenaron el atentado en la sinagoga en Mánchester

Una alianza ambiental inédita propone corredores fluviales para salvar la fauna del Paraná

Temblor en Chile hoy 2 de octubre: magnitud y epicentro del sismo reportado por el CSN

Un youtuber vivió 12 años con síntomas muy dolorosos, los médicos hablaban de estrés, pero un video que encontró de causalidad le cambió la vida

Arabia Saudita revela esculturas rupestres de 12.000 años con detalles sorprendentes

TELESHOW
Daniela Celis se conmovió por

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”

La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges