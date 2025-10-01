El Encuentro de Cine Europeo regresa con 17 películas

ECE 2025: ENCUENTRO DE CINE EUROPEO EN ARGENTINA

La XXI edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE), bajo el lema Miradas que nos acercan, historias que nos transforman, tendrá lugar a partir de octubre. El festival presentará 17 películas procedentes de 17 países miembros de la Unión Europea, con funciones presenciales en 11 ciudades del país y entrada gratuita.

La programación incluirá largometrajes y documentales originarios de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Las proyecciones se realizarán en varias sedes culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la Alianza Francesa (con funciones el 7, el 14 y el 21 de octubre), el Auditorio Amigos del Bellas Artes (del 3 de octubre al 1 de noviembre) y el Centro Cultural Recoleta (del 4 al 26 de octubre). Las actividades también se extenderán a Córdoba (capital y San Francisco), La Pampa (General Pico y Santa Rosa), Neuquén, Rosario, Salta, San Miguel de Tucumán, Ushuaia y Vicente López.

El festival cuenta con la colaboración de embajadas, institutos culturales europeos y organismos locales en las diferentes ciudades seleccionadas. Toda la programación y los detalles sobre sedes y fechas pueden consultarse en el sitio oficial del encuentro.

Además de las exhibiciones, la edición 2025 contempla dos actividades de coproducción internacional organizadas junto con la Universidad del Cine (FUC), dirigidas a estudiantes y profesionales del sector audiovisual dentro del marco de la EULAC Cinema Initiative. El cronograma específico y las condiciones de participación para estas actividades pueden encontrarse en la web institucional.

El Encuentro de Cine Europeo en Argentina busca ampliar el acceso del público local a obras contemporáneas europeas y fortalecer los lazos culturales a través del cine y el intercambio de experiencias artísticas.

Películas por orden alfabético del país de producción

Alemania

El hombre medido (Der vermessene Mensch), de Lars Kraume (Alemania, 2023, 116′, drama, +16)

A finales del siglo XIX, un etnólogo berlinés conoce a una mujer herero en un “espectáculo de pueblos”: ella habla alemán, él está interesado en su cultura. Esta podría haber sido una historia de amor pero la época colonial la convierte en su opuesto.

Austria

Favoriten (Favoriten), de Ruth Beckermann (Austria, 2024, 118′, documental, +16)

Durante tres años, Ruth Beckermann siguió a una clase de alumnos de entre siete y diez años en una escuela primaria de un barrio étnicamente diverso y tradicionalmente obrero de Viena. El film observa su vida escolar cotidiana y el trabajo de su maestra, y explora con sutileza temas como la identidad, la migración y la educación. Con un enfoque observacional, propone una mirada abierta sobre la infancia en la Europa contemporánea.

Bélgica

Pasos perdidos (Les pas perdus), de Roda Fawaz y Thibaut Wohlfahrt (Bélgica, 2023, 71′, drama, ATP)

El juzgado abre sus puertas. En la llamada “habitación de los pasos perdidos”, antesala de las salas de audiencia, se cruzan vidas en tránsito: personas que buscan libertad, reconocimiento, amor o perdón. Seis historias se entrelazan en ese espacio suspendido donde el tiempo parece detenerse. Pero no por mucho. Cada uno deberá tomar una decisión que marcará su camino, en una jornada donde la búsqueda de justicia e identidad deja huellas profundas.

Chipre

Africa Star (Africa Star), de Adonis Floridis (Chipre, 2024, 120’, drama, +16)

Africa Star sigue a tres generaciones de mujeres chipriotas -madre, hija y nieta- cuyas vidas se vieron trágicamente alteradas por la sumisión de un hombre a la tentación. Acosado por la culpa de su acto en 1945 y por no haber enmendado su error en 1967, el octogenario, ahora enfermo, hace un último intento en 2008.

Croacia

Hotel Pula (Hotel Pula), de Andrej Korovljev (Croacia, 2023, 95′, drama, +16)

Un refugiado bosnio y una joven croata intentan amarse en la difícil y conflictiva situación de la región en 1995.

Eslovenia

Terapia familiar (Odrešitev za začetnike)de Sonja Prosenc (Eslovenia, 2024, 122′, comedia-drama, +13)

En una reinvención humorística y tragicómica del Teorema de Pasolini: un joven extraño entra en una familia eslovena nouveau riche aparentemente perfecta, alterando el frágil equilibrio familiar y revelando grietas en su cuidadosamente mantenida fachada... Una familia al borde de un colapso nervioso.

España

Jokes & Cigarettes (Saben aquell), de David Trueba (España, 2023, 105′, comedia, ATP)

Barcelona, finales de los 60. Eugenio, un joven joyero, conoce a Conchita y juntos inician una carrera musical. Pero un reemplazo improvisado en el escenario marcará un giro inesperado: Eugenio se transforma en un fenómeno del humor underground. Así nace el personaje: gafas oscuras, camisa negra, cigarrillo y vaso de tubo. En una España gris, empieza a hacer reír con su inconfundible “¿Saben aquell...?

Finlandia

Je’vida (Je’vida), de Katja Gauriloff (Finlandia, 2023, 103′, drama/ +13)

Lida, una anciana skolt sami que ha abandonado su pasado bajo presión, atraviesa tres épocas históricas diferentes para examinar el destino de los pueblos indígenas de Finlandia en el período de posguerra.

Francia

La historia de Souleymane (L’Histoire de Souleymane), de Boris Lojkine (Francia, 2024, 93′, drama, +13)

Mientras recorre las calles de París en bicicleta repartiendo comidas, Souleymane repite su historia. En dos días debe tener la entrevista de solicitud de asilo, clave para obtener los papeles. Pero Souleymane no está listo.

Grecia

Athens Midnight Radio (Nyhterinos ekfonitis), de Renos Haralambidis (Grecia, 2024, 73′, comedia-drama, +13)

Un veterano locutor de radio nocturno tiene un programa la noche en que cumple cincuenta años. Al darse cuenta con vergüenza de que ya no es uno de los jóvenes, desentraña su vida.

Irlanda

Pequeñas cosas grandes secretos (Small Things Like These), de Tim Mielants (Irlanda, 2024, 98′, drama, +13)

En 1985, Bill Furlong, un padre dedicado, descubre secretos perturbadores guardados por el convento local y revela sus propias verdades impactantes.

Italia

¡Gloria! (¡Gloria!), de Margherita Vicario (Italia, 2024, 106′, drama, ATP)

Corre el año 1800; el lugar, el Colegio Sant Ignazio, un viejo y decrépito instituto musical para niñas, en algún lugar cerca de Venecia. Aquí vive la Muda, una criada silenciosa y solitaria, encargada de las tareas más humildes. Nadie sabe que se llama Teresa; nadie sospecha que posee un talento extraordinario que le permite sentir la armonía del universo y remodelar la realidad a través de la música. Pero su vida cambiará al descubrir un piano olvidado en el colegio, lo que la llevará a formar un grupo musical clandestino con las alumnas más destacadas. Juntas, se animarán a desafiar las normas establecidas y crear una nueva música que sorprenderá al Papa y al mundo entero.

Polonia

Under the volcano (Under the Volcano), de Damian Kocur (Polonia, 2024, 102, ficción, +13)

Una familia ucraniana pasa el último día de sus vacaciones en la isla de Tenerife. De la noche a la mañana, los turistas se convierten en refugiados.

Portugal

Vadio (Vadio), de Simão Cayatte / (Portugal, 2022, 91′, drama, +13)

Cuando André, de trece años, es abandonado por su padre, se hace amigo de Sandra, una joven madre con problemas que se esconde en la casa de al lado. Juntos emprenden un viaje en busca de sus seres queridos a través del paisaje desolado e implacable del Alentejo.

República Checa

La última carrera (Poslední závod), de Tomás Hodan (República Checa, 2022, 102′, drama, +13)

En marzo de 1913, durante una carrera de esquí en los Montes de los Gigantes, una tormenta de nieve transforma la competencia en una lucha por la vida. Bohumil Hanč, el esquiador checo más célebre de su tiempo, queda solo en la pista. Emerich Rath, atleta alemán, y su amigo Vrbata desafían el clima extremo para ayudarlo. Basada en hechos reales, relata una historia de coraje, amistad y solidaridad en un contexto marcado por tensiones nacionales.

Rumania

Tres kilómetros al fin del mundo (Trei kilometri până la capătul lumii), de Emanuel Pârvu (Rumania, 2024, 105′, drama, +13)

Adi, de 17 años, pasa el verano en su pueblo natal, en el delta del Danubio. Una noche, sufre un brutal ataque en la calle; al día siguiente, su mundo se vuelve “patas para arriba”. Sus padres ya no lo quieren como antes, y la aparente tranquilidad del pueblo empieza a cambiar.

Suecia

Y el Rey dijo, qué máquina tan fantástica (And the King Said, What a Fantastic Machine), de Axel Danielson y Maximilien Van Aertryck (Suecia, 2023, 85′, documental, +16).

Desde la primera cámara hasta los cuarenta y cinco mil millones de cámaras que hay en todo el mundo hoy, los cineastas sociólogos visuales amplían su lente para exponer tanto la obsesión única de la humanidad con la imagen de la cámara como las consecuencias sociales que se avecinan.

Fotos y video: gentileza prensa ECE.