El enigma del perro: nueva revelación sobre la icónica “Ronda de noche” de Rembrandt

El hallazgo revela que el perro de 'La ronda de noche' de Rembrandt es una copia de un dibujo de Van de Venne

No fue exactamente necesario un trabajo detectivesco tenaz para que un investigador de arte en Ámsterdam resolviera un enigma canino que se remonta a la Edad de Oro neerlandesa. Anne Lenders, curadora del emblemático Rijksmuseum de la ciudad, dijo que fue más o menos por accidente que descubrió que el perro que ladra en la famosa Ronda de noche de Rembrandt van Rijn es una copia casi idéntica de uno que aparece en un dibujo a pluma y tinta de 1619 realizado por el también artista neerlandés Adriaen van de Venne.

“No estaba buscando esto; realmente fue inesperado”, dijo Lenders en la sala de cristal donde la Ronda de noche está siendo sometida a una extensa restauración.

El perro de Rembrandt y el de Van de Venne comparten postura, ángulo de la cabeza y detalles del collar

Ella estaba visitando una exposición en el Museo Zeeuws, en el sur de los Países Bajos, cuando su atención se posó en una imagen de un perro de Van de Venne que estaba impresa en un libro del poeta Jacob Cats. El dibujo original —que resultó ser parte de la vasta colección del propio Rijksmuseum— también estaba en exhibición. “La semejanza es tan fuerte que en el primer momento pensé que él (Rembrandt) debió haber usado esto”, añadió. Fue entonces cuando comenzó la investigación: una comparación entre los perros de Van de Venne y Rembrandt; su postura, incluso el collar que llevan.

El descubrimiento se suma a las revelaciones surgidas durante la restauración y estudio de la obra maestra del artista neerlandés

“La cabeza gira exactamente en el mismo ángulo, con la boca ligeramente abierta... Ambos perros tienen el pelo largo y las orejas que cuelgan verticalmente”, dijo Lenders. En la Ronda de noche, el perro añade tensión a un rincón oscuro de la composición abarrotada, agazapado y aparentemente ladrando cerca de un tamborilero llamado Jacob Jorisz y justo detrás de uno de los personajes principales de la icónica pintura de 1642, el teniente Willem van Ruytenburch.

El descubrimiento es el último de una serie de revelaciones que han surgido durante un proyecto de varios años para reexaminar el lienzo de 379,5 por 453,5 centímetros utilizando técnicas modernas. La “Operación Ronda de noche” comenzó en 2019 con un estudio exhaustivo de la pintura y continúa con trabajos de restauración que probablemente tomarán años en completarse.

Taco Dibbits, director del Rijksmuseum de Amsterdam

“Uno tiende a pensar, bueno, ya se ha investigado tanto, lo sabemos todo sobre ella”, dijo el director del Rijksmuseum, Taco Dibbits. “Pero lo grandioso del gran arte es que siempre sigues descubriendo cosas”.

Una cosa que el Rijksmuseum no pudo determinar fue exactamente qué tipo de perro es, ya que las opiniones de los expertos están divididas entre una raza francesa o neerlandesa. Lo más probable es que ambos artistas usaran un poco de licencia poética.v“Nunca llegaremos a una conclusión sobre qué raza es”, dijo Dibbits. “Pero sin duda es muy querido”.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Peter Dejong; Simon Wohlfahrt / AFP]