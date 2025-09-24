Una muestra reúne el legado de Giorgio Armani con Caravaggio y Rafael

Un maniquí luce diseños de archivo de Giorgio Armani, exhibidos entre obras maestras del arte italiano en la Pinacoteca di Brera, en la exposición 'Giorgio Armani: Milano per amore', que marca el 50 aniversario de la casa de moda, durante la Semana de la Moda de Milán, en Milán, Italia, el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Claudia Greco)

Giorgio Armani dudó al principio cuando la Galería de Arte de Brera propuso una exposición para celebrar el 50 aniversario de su emblemática marca, colocando sus creaciones entre las celebradas obras maestras italianas de luminarias como Rafael y Caravaggio.

Pero cuando Armani llegó a la última sala de la galería en una visita destinada a conquistarlo, el diseñador, que se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la moda mundial, ya estaba planeando qué creaciones sartoriales interactuarían mejor con los tesoros artísticos de Brera.

“Giorgio Armani, Milán, por amor”, que presenta 129 looks de Armani desde la década de 1980 hasta la actualidad, se inaugura el miércoles en la Galería de Arte de Brera, apenas unas semanas después de la muerte del diseñador el 4 de septiembre a la edad de 91 años. La exposición es uno de una serie de eventos de la Semana de la Moda de Milán planificados antes de su muerte para resaltar la influencia transformadora de Armani en la moda.

«Desde el principio, Armani demostró un rigor absoluto, pero también una humildad poco común en las grandes figuras de la moda», declaró el director de la galería, Angelo Crespi. «Siempre dijo que no quería entrar en diálogos estrechos con grandes obras maestras, como Rafael, Mantegna, Caravaggio y Piero della Francesca».

En cambio, la exposición pretende crear una simbiosis con las obras de arte, donde los looks elegidos reflejen el estado de ánimo de cada sala sin interrumpir el flujo de la experiencia del museo, de la misma manera que Armani siempre quiso que su ropa realzara y nunca abrumara o explotara al individuo.

Durante el recorrido exploratorio, Armani se sintió particularmente conmovido por Lamentación sobre Cristo muerto de Andrea Mantegna, una obra maestra de Brera que medita sobre la muerte con realismo, y precisó que sus piezas no deben colocarse a la vista directa, explicó Chiara Rostagno, subdirectora de Brera.

Detrás, un conjunto de falda larga asimétrica azul y body que lució Juliette Binoche en Cannes en 2016 refleja el azul del retrato de Giovanni Bellini de 1510 La Virgen con el Niño.

La muestra se inaugura con un vestido de terciopelo azul medianoche que presenta un panel bordado casi eclesiástico con cruces de Malta que contrasta armoniosamente con el fondo de la capilla decorada con frescos. Un trío de vestidos, con iluminación tenue, brilla en la pared frente a Los desposorios de la Virgen de Rafael; sus pliegues y drapeados reflejan, en cierto modo, la cuidadosa geometría del maestro renacentista.

El famoso traje de hombros suaves que usó Richard Gere en American Gigolo, posiblemente la prenda que lanzó a Armani a la fama mundial, está ubicado entre frescos separados de Donato Bramante; el gris pizarra del traje retoma los detalles arquitectónicos de los frescos.

Las yuxtaposiciones perfectas de looks de los años 80 junto a sus prendas más recientes a lo largo de la exposición subrayan la atemporalidad de la moda de Armani.

El propio Armani hace un cameo, en una camiseta en la última sala, frente al emblemático cuadro de Brera Il Bacio, o “El beso”, de Francesco Hayez.

“Cuando camino por ahí, pienso que estaría súper orgulloso”, dijo Anoushka Borghesi, directora de comunicaciones globales de Armani.

Armani ha sido homenajeado con exposiciones en museos en el pasado, pero la muestra de Brera es especialmente apropiada, ya que el museo colinda con la casa de Armani, sus oficinas históricas y su sala de exposiciones. Armani tenía una larga relación con el museo, y la Academia de Bellas Artes, ubicada en el complejo museístico de Brera, le otorgó un título honorífico en 1993.

Honrando el compromiso del diseñador con su trabajo, la casa de moda Armani confirmó una serie de eventos esta semana que el propio Armani había planeado para celebrar su 50° aniversario.

Incluyen el anuncio de una iniciativa para apoyar la educación infantil en seis países del sudeste asiático, África y Sudamérica. El proyecto, en colaboración con la organización benéfica católica Cáritas, se llama "Mariu’“, un apodo cariñoso para la madre de Armani.

Como despedida final, la última colección de Giorgio Armani firmada por el diseñador se exhibirá en la Galería Brera el domingo, entre looks que él mismo eligió para representar su legado de 50 años. La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de enero.

Fuente: AP