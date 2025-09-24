Cultura

La lista corta del Booker Prize en inglés ofrece diversidad de estilos y miradas sobre la experiencia humana

Seis escritores, tres hombres y tres mujeres, fueron seleccionados como finalistas por un jurado en donde resalta la actriz Sarah Jessica Parker

El Premio Booker reconoce obras
El Premio Booker reconoce obras de ficción en inglés publicadas en Reino Unido o Irlanda entre 2024 y 2025

Tres autores que escriben sobre el amor y la pérdida han llegado por primera vez a la lista corta del Premio Booker de literatura en inglés, entre los seis seleccionados como candidatos para el prestigioso galardón de este año. Las obras exploran “los lazos que unen a las familias —y los momentos de crisis que pueden separarlas—”, señalaron los organizadores del premio el martes por la noche.

La lista corta incluye “tanto narraciones clásicas como novelas que empujan los límites de la forma narrativa”, añadieron. “Todas están brillantemente escritas y todas son brillantemente humanas”, dijo el presidente del jurado, el escritor irlandés Roddy Doyle, quien ganó el premio en 1993 con Paddy Clarke Ha Ha Ha.

El jurado del Booker Prize:
El jurado del Booker Prize: de izq. a der. Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Chris Power, Kiley Reid, Roddy Doyle y Sarah Jessica Parker

Tres mujeres y tres hombres compiten por el título, seleccionados de una lista larga de 13 autores, que ya había sido reducida de 153 postulaciones. Entre ellos se encuentra la escritora estadounidense Susan Choi, quien debuta en la lista corta con Flashlight, que sigue a Louisa, una niña de 10 años, y a su familia tras la desaparición de su padre.

Otras debutantes en la lista son la periodista y crítica de arte estadounidense Katie Kitamura con su libro Audition, sobre una actriz cuya vida se ve trastocada después de almorzar con un hombre inquietante. El resto de nuestras vidas, del autor Ben Markovits, quien aparece por primera vez en la lista corta, aborda los problemas de las personas mayores y los desafíos del matrimonio a largo plazo.

La escritora india Kiran Desai, ganadora previa del Premio Booker, pasó dos décadas escribiendo su épica La soledad de Sonia y Sunny, que con 700 páginas es la obra más extensa de la lista corta. Se la describe como “una historia fascinante de dos jóvenes cuyas vidas se cruzan y se separan a lo largo de continentes y años”. Desai ganó el Premio Booker en 2006 con su anterior novela La herencia de la pérdida.

Entre los nominados figuran Susan
Entre los nominados figuran Susan Choi, Katie Kitamura y Ben Markovits, todos por primera vez en la lista corta

Flesh, del autor británico-húngaro David Szalay, sobre el ascenso de un húngaro de la delincuencia juvenil a la alta sociedad, y La tierra en invierno, del británico Andrew Miller, sobre dos parejas cuyas vidas se entrecruzan, completan la lista corta. Ambos autores han sido nominados previamente al Booker.

Una de las juezas, la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, dijo que había sido “un verdadero suplicio” reducir la lista a solo seis. El Booker está abierto a obras de ficción de escritores de cualquier nacionalidad, escritas en inglés y publicadas en el Reino Unido o Irlanda entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

La ceremonia de premiación se celebrará el 10 de noviembre. Cada uno de los autores finalistas recibirá 2.500 libras, y el ganador obtendrá 50 mil. La ganadora del año pasado fue Samantha Harvey con su obra inspirada en el espacio exterior, Orbital, que con 136 páginas fue el segundo libro más corto en ganar el premio. Otros ganadores anteriores incluyen a Salman Rushdie, Margaret Atwood y Arundhati Roy.

