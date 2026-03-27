Cultura

La mirada de Cecilia Kang sobre la comunidad coreana en Argentina conmueve en el Festival Cinelatino de Toulouse

La película ‘Hijo mayor’ aborda temas de memoria y pertenencia a través de la experiencia de una joven con doble cultura. “Sirve para responder a la pregunta ‘¿Quién soy?’“, cuenta la directora

Guardar
Primer plano de Cecilia Kang, una persona joven con cabello corto rosa, arete en la oreja y dos collares, sentada en una silla a rayas
La película 'Hijo mayor' explora la memoria de la migración surcoreana y la identidad doble en Argentina

Con su pelo corto rosa y sus ojos rasgados, Lila llama la atención entre los jóvenes que están bailando. Esta chica risueña será el hilo conductor para que la directora Cecilia Kang muestre en Hijo mayor sus raíces surcoreanas y la memoria de esta pequeña comunidad en Argentina. Kang, con varios documentales a sus espaldas, trata en su primer largometraje de ficción un tema muy personal: sus orígenes surcoreanos.

Hijo mayor, en competición esta semana en el festival Cinelatino de Toulouse (Francia), cuenta la historia de Lila, nacida en Argentina de padres surcoreanos y cómo aborda su doble cultura en un lugar tan alejado del país de su familia. A partir de sus recuerdos, también esbozará el viaje de su padre desde su Corea natal hasta Paraguay y luego a Argentina, donde acabará instalándose.

Cuatro hombres asiáticos al aire libre; uno con gafas, otro sonriente en primer plano. Hay un termo, mate y cáscaras de naranja. Barcos difuminados al fondo
'Hijo mayor' ofrece visibilidad a una minoría poco representada en los medios y el cine argentino

El filme se alimenta de “mis propias experiencias, mi propia memoria y lo que yo decidí robar, entre comillas, de la memoria de mi papá, de mi mamá, de mi hermana”, explica la cineasta de 40 años, señalando sin embargo que no es autobiográfico.

La pregunta de Cecilia Kang

Esta película le sirve a Kang “para responder a la pregunta de ¿quién soy?”, a la que inevitablemente le sigue la cuestión de dónde viene y para ello hay que ahondar en sus orígenes, sus padres, sus familias... En Hijo mayor, Lila se suma a una excursión con su padre y sus amigos para ir a pescar. En el tiempo que dura la salida, estos hombres mayores se divierten, comen y rememoran otros tiempos.

En algún momento, se dirigen a una pareja cercana, pero finalmente se quedan entre ellos, hablando en coreano.

Cecilia Kang
La directora Cecilia Kang utiliza sus propias experiencias familiares para retratar la historia de la comunidad coreana en el país

“La comunidad coreana en Argentina, como cualquier diáspora joven, tiende a ser siempre más cerrada y más conservadora [...] como una reacción o una respuesta al desarraigo”, cuenta la directora sobre esta minoría, mucho menos conocida que la población de origen italiano o español, por ejemplo.

Desde un país de procedencia tan lejano como Corea del Sur, “la única forma de poder conectarte y sentir que estás un poco en casa es siendo lo más coreano posible”, comenta. Para Kang, esta historia es también una manera de dar “visibilidad” a una facción de la sociedad que quizás no tiene una representación en los medios de comunicación masivos o en el cine en general.

Y aunque no es el tema principal del filme, la directora también esboza el racismo, presente en la sociedad argentina y a nivel más global.

Cecilia Kang
La comunidad coreana en Argentina mantiene tradiciones y el idioma como respuesta al desarraigo y busca una conexión cultural profunda

“Es un tema tan actual aún en el día de hoy” que, según ella, la película contribuye a “moldear una sociedad en donde la diversidad pueda existir y sea plena”.

Única película argentina en Toulouse

Kang es la única autora argentina de los 11 cineastas en liza en la categoría de ficción de Cinelatino, algo poco común teniendo en cuenta el peso de este país en la industria cinematográfica de la región. “Que haya una sola película argentina habla claramente de lo que está sucediendo en la situación en nuestro país, en el cine en particular, pero no solo en el cine sino en la cultura, en la educación, en la salud pública, con los jubilados”, advierte.

“Hay un gobierno que está justamente asediando con todo”, afirma sobre la presidencia de Javier Milei y sus numerosos recortes.

“Estamos hablando de una película que habla de la memoria”, dijo emocionada Kang durante la entrevista, precisamente realizada el 24 de marzo, Día nacional de la Memoria y la Verdad y la Justicia en Argentina, que remite al golpe de Estado de 1976 y busca generar conciencia colectiva para que estas dictaduras no se repitan. “Es muy importante, hoy más que nunca, estar firmes y decir, estamos acá, existimos”, insiste.

Fuente: AFP

[Fotos: Ed Jones/ AFP]

Temas Relacionados

Cecilia KangCine ArgentinoFestival Cinelatino de ToulouseComunidad Coreana ArgentinaUltimas noticias

Últimas Noticias

El Festival de cine francés 2026 presenta una rica programación de estrenos y clásicos restaurados

Del 9 al 15 de abril, se verán las nuevas películas de los hermanos Dardenne, Dominik Moll y Stéphane Demoustier, además de dos clásicos de Jean-Luc Godard y una retrospectiva de Claude Chabrol

El Festival de cine francés 2026 presenta una rica programación de estrenos y clásicos restaurados

Mario Vargas Llosa inspira una serie de homenajes en Lima al cumplirse 90 años de su nacimiento

Con la presencia de sus familiares, se realizó una jornada de lectura al aire libre en Miraflores, sobre la costa del Pacífico, que inició una semana de celebraciones de la obra del escritor peruano premio Nobel 2010

Mario Vargas Llosa inspira una serie de homenajes en Lima al cumplirse 90 años de su nacimiento

Slavoj Žižek, filósofo esloveno: “Nuestros deseos no son nuestros; pertenecen a la ideología”

¿Qué opera detrás de lo que pensamos, amamos y despreciamos? Este pensador contemporáneo sostiene que hay una fuerza que nos controla, incluso cuando creemos ser libres

Slavoj Žižek, filósofo esloveno: “Nuestros deseos no son nuestros; pertenecen a la ideología”

Tip de la RAE: Semana Santa, claves de redacción

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de la RAE: Semana Santa, claves de redacción

George Simenon, el gran escritor francés de novela negra cuya obra nunca se agota: su personaje del comisario Maigret vuelve a la carga

Analizamos la obra de uno de los mejores autores clásicos del género ‘noir’, cuya obra sigue reivindicándose en nuestros días

George Simenon, el gran escritor francés de novela negra cuya obra nunca se agota: su personaje del comisario Maigret vuelve a la carga
DEPORTES
La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

La otra lista de la selección argentina para el Mundial: los futbolistas lesionados que Scaloni no podrá convocar y los que están en duda

Golpe para la selección argentina: Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en la práctica y se perderá el Mundial

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en Madrid por el Mundial Sub 12: todo lo que hay que saber

Independiente enfrentará a Atenas de Río Cuarto por los 32avos de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Ian Lucas admitió su pelea con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “Estábamos muy saturados”

Ian Lucas admitió su pelea con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “Estábamos muy saturados”

La emoción de Abel Pintos por encontrarse en Es mi sueño con un amigo de Bahía Blanca: “Me alegra que estés acá”

El insólito error de una periodista deportiva en Pasapalabra que se volvió viral: “Tu primer meme”

Jenny Mavinga reaccionó en vivo al racismo que sufrió en Gran Hermano: “Lo único que veo es envidia”

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

INFOBAE AMÉRICA

El café puede potenciar la memoria cuando falta el sueño: un estudio encontró por qué

El café puede potenciar la memoria cuando falta el sueño: un estudio encontró por qué

Detenidos vinculados a Marset estarán vigilados con cámaras de seguridad en dos cárceles de Bolivia

Duro informe sobre Cuba: “Persecución sistemática para silenciar las voces que exigen libertad y democracia”

El fiscal encargado, un exministro de Gobierno y una jueza nacional siguen en la carrera por la Fiscalía de Ecuador

Conflicto por el combustible en Bolivia: Gobierno logra acuerdo con los choferes en ausencia del presidente de YPFB