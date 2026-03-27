El Festival de cine francés 2026 presenta una rica programación de estrenos y clásicos restaurados

La cuarta edición del Festival de Cine Francés 2026 en Buenos Aires presenta una programación inédita con ocho estrenos y dos clásicos de Jean-Luc Godard

La programación de la cuarta edición del Festival de Cine Francés 2026 en Buenos Aires incluye estrenos recientes de los hermanos Dardenne, Dominik Moll, Arnaud Desplechin, Stéphane Demoustier y Guillaume Nicloux, junto con la proyección de dos clásicos restaurados de Jean-Luc Godard: Alphaville y El desprecio. Por primera vez, la programación integra ocho largometrajes y dos retrospectivas, un hecho que distingue a esta edición tanto por la amplitud temporal como por su cruce de géneros y miradas autorales, según informó el Institut Français d’Argentine.

El festival, que se desarrollará del 9 al 15 de abril en Cinépolis Recoleta, consolida su enfoque en la combinación de cine contemporáneo —con presencia en festivales globales y múltiple recorrido en premios— y cine patrimonial francés. Entre los estrenos se destacan Caso 137, de Dominik Moll, que tras su paso por la competencia oficial de Cannes sumó ocho nominaciones a los premios César 2026 y la estatuilla a Mejor Actriz para Léa Drucker. En la misma línea, Madres jóvenes, realizada por Jean-Pierre y Luc Dardenne, fue galardonada con el premio al Mejor Guion y el Premio del Jurado Ecuménico en Cannes 2025.

Sandrine Kiberlain, protagonista de 'La Divina Sarah Bernhardt' de Guillaume Nicloux

El cine francés en Buenos Aires

La programació. de estrenos se completa con títulos seleccionados y premiados en el circuito europeo de festivales, lo que ubica a la muestra como punto de referencia para la distribución posterior de cine francés en la región. Esta sinergia entre festivales ha permitido sumar a la cartelera nacional películas como Dos pianos de Arnaud Desplechin, con presencia en la competencia oficial del Festival de San Sebastián y distinción de la Online Film Critics Society, y El gran arco de Stéphane Demoustier, que combinó participación en la sección Un Certain Regard en Cannes, ocho nominaciones al César y cuatro al Lumière.

El valor diferencial de la edición 2026 reside en la convergencia de nuevos títulos con reconocidas trayectorias autorales y renovadas narrativas. Proyectos como L’Affaire Bojarski, de Jean-Paul Salomé, y la biopic La divina Sarah Bernhardt, de Guillaume Nicloux, apuestan a la circulación de figuras históricas y relatos populares, con destacados elencos como Reda Kateb, Sandrine Kiberlain y Bastien Bouillon. En el eje contemporáneo, el festival programó el trabajo de Laura Wandel con Por el bien de Adam, un intenso drama social ambientado en un hospital público.

Dentro del rubro animación, resalta la presencia de Michel Gondry con Maya, dame un título, largometraje realizado a partir de historias concebidas para su propia hija y con Pierre Niney y Maya Gondry como voces principales.

El thriller de ciencia ficción “Alphaville” de Jean-Luc Godard se proyectará con una copia restaurada en el Festival de Cine Francés 2026

Clásicos de Jean-Luc Godard

La selección de clásicos restaurados suma valor al circuito argentino de cine arte: se proyectarán Alphaville (Oso de Oro en Berlín 1965) y El desprecio (mejor película elegida por Cahiers de Cinema en 1963), ambas de Jean-Luc Godard, una decisión que acentúa el objetivo de preservar y renovar el acceso a grandes obras de la modernidad cinematográfica. “Los cinéfilos nunca dejaremos de pagar a JLG -las iniciales más famosas del cine mundial- la deuda que tiene con él el arte cinematográfico. Tenemos el placer de presentar este año, antes de su reestreno en salas, dos películas emblemáticas de su genio inagotable: la laberíntica obra de ciencia ficción Alphaville, y la espléndida El Desprecio, la mejor película de otra estrella desaparecida con iniciales alusivas: Brigitte Bardot / BB", destacó Antoine Sebire, Agregado de cooperación audiovisual regional del Instituto y la embajada francesa en Argentina.

Unos días antes del festival, una retrospectiva dedicada a Claude Chabrol en la sala Lugones amplía esta línea patrimonial y marca la integración del festival con otros espacios culturales de Buenos Aires, del 4 al 12 de abril.

En total, el Festival de Cine Francés 2026 presenta doce títulos, entre ellos largometrajes de ficción, drama social, animación y biopics, en la programación más amplia hasta el momento. El valor de la entrada para las funciones es de 14 mil pesos y hay descuentos Movieclub, además de paquetes promocionales para cinco o diez funciones, adecuando la oferta a distintos públicos locales. Toda la información está disponible en cinefrances.ar.