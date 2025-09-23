La empatía como motor de cambio: Francesca Cavallo y la deconstrucción de los estereotipos de género desde la infancia

La autora italiana presentó en Argentina 'Cuentos del espacio para hombres del mañana', abriendo el debate sobre la sensibilidad masculina - (Gentileza de la editorial)

En una sociedad donde desde la infancia se imponen límites sobre lo que niñas y niños pueden sentir, Francesca Cavallo propone una pregunta inminente: ¿dónde están los espacios y relatos que permitan a los hombres expresar empatía, fragilidad y emociones sin temor al estigma?

Su visita a Argentina para presentar Cuentos del espacio para hombres del mañana marca su primer encuentro presencial con lectores locales y pone en el centro una inquietud universal: la falta de referentes y relatos que habiliten sensibilidad e inteligencia emocional masculina.

Conocida internacionalmente como co-creadora del fenómeno Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, la autora y activista italiana brindó en diálogo con Infobae una mirada lúcida sobre el vacío cultural de modelos masculinos alternativos.

Francesca Cavallo desafía los estereotipos de género con su libro sobre nuevas masculinidades y empatía

Del fenómeno de “Niñas Rebeldes” al desafío masculino

La carrera de Cavallo refleja la decisión de romper con los moldes clásicos en la literatura infantil. El éxito internacional de su primer libro la expuso a preguntas reiteradas en sus giras: “Me inspiraron básicamente las preguntas de los padres durante las giras. Me preguntaban: ‘¿Y los varones qué?’. Durante mucho tiempo eso me resultaba incómodo”.

Al principio, sentía que esas demandas pretendían quitarle valor a su trabajo con las niñas: “Pensaba que querían restar, pero el nacimiento de mi sobrino fue un punto de inflexión. Entonces entendí que esos padres no querían restar, sino sumarse a la reconstrucción y liberarse de los estereotipos de género”.

Esta autocrítica nació en el terreno cotidiano y familiar. “Cuando nació mi sobrina, quise que se sintiera libre de explorar el mundo. Tres años después, al buscar regalos para mi sobrino, no me animé a desafiar los estereotipos y elegí una chaqueta bomber de aviador. Salí de la tienda preguntando: ‘Si ni yo misma, después de tanto trabajo de deconstrucción, me atrevo a desafiar los estereotipos de género para él, ¿qué está pasando aquí?’”.

Cavallo destaca la falta de referentes emocionales para niños y propone transformar la educación emocional de los varones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deconstrucción desde la infancia: la propia historia como espejo

La conciencia de Cavallo sobre los propios sesgos la empujó a repensar las herramientas que la cultura ofrece a los niños varones. Su libro -reconoce- es también fruto de una revisión autobiográfica: “Al recordar mi infancia, me di cuenta de que nunca me sentí identificada con la princesa. Siempre fui el príncipe. Aprendí la idea de ser proveedora a partir de esos relatos”.

Con honestidad, reconoce: “Me había enfocado en la parte femenina de la ecuación y dejé de lado la masculina, que es igual de importante”. La pregunta se vuelve entonces generacional: ¿qué modelos tienen hoy los niños para pensarse como hombres sensibles, empáticos y críticos del poder tradicional?

“Si queremos cuestionar los estereotipos con los que los niños crecen, necesitamos herramientas. Y esas herramientas faltan”, sostiene, y de esa carencia nace Cuentos del espacio para hombres del mañana, dedicado a abrir el diálogo sobre la vida emocional de los varones y habilitar nuevas preguntas para futuras generaciones.

El éxito de 'Niñas Rebeldes' inspiró a Cavallo a cuestionar los modelos masculinos tradicionales en la literatura infantil

Repensar la masculinidad: el papel de los cuentos y la función del “príncipe azul”

En su investigación y trabajo creativo, Cavallo observó cómo los cuentos clásicos ayudan a moldear roles rígidos y a veces dolorosos. “El príncipe no es un personaje, es una función narrativa. Si una niña aprende que debe ser salvada, un niño aprende que solo existe para salvarla, o que no tiene otro propósito”.

Esta estructura, advierte, sustenta formas de dependencia emocional y relaciones insanas: “Creamos una cultura donde las mujeres dependen de los hombres para su seguridad material, y los hombres dependen de las mujeres para su seguridad emocional”.

La autora es contundente: “Si solo nos fijamos en los hechos de violencia, pero educamos a los varones igual que siempre, ¿cómo esperamos resultados diferentes? La clave está en transformar la educación emocional masculina”.

La autora subraya la importancia de crear relatos que permitan a los hombres expresar emociones sin temor al estigma - (escenas de "La Cenicienta" de Walt Disney de 1950)

Imaginación espacial: más allá de los límites del género

Para repensar la masculinidad, Cavallo situó su nuevo libro en el espacio exterior. “Cuando hablamos de igualdad de género, el ambiente se tensa. Ubicar los relatos en el espacio me permitió, en lugar de apelar a la fuerza o a la superinteligencia, invitar a explorar el mundo interior masculino, el único verdaderamente infinito”.

“Mientras las niñas debían descubrir el mundo exterior, los chicos deben aventurarse hacia el propio. Quería darles una sensación de libertad y espacio ilimitado para que la igualdad sea un viaje de liberación mutua”. Su intención es clara: “No quiero que sientan que el cambio los aplasta, sino como pioneros de una nueva forma de ser hombres”.

Cavallo impulsa una comunidad global para repensar la masculinidad y fomentar el diálogo sobre nuevas identidades - (Gentileza de la editorial)

Comunidad, debates y resistencia: una conversación global

El impacto de Cuentos del espacio para hombres del mañana fue inmediato, especialmente en Italia, donde nació la comunidad online en la plataforma Substack llamada Maschi del Futuro: “Es una de las más grandes del mundo reescribiendo el guión de la masculinidad”, apunta la autora ya que el espacio cuenta con más de 25 mil personas conectadas por la misma causa. Padres, docentes y lectores buscan recursos para conversar sobre nuevas masculinidades.

Cavallo remarca que la ampliación del espacio para la identidad femenina no tuvo su par masculino: “Eso genera fricción, visible en el avance de discursos de derecha entre jóvenes. No se trata de contraponer causas: pensar esto como una batalla entre hombres y mujeres solo obstaculiza. Debemos encontrar caminos de liberación mutua”.

La recepción, entre el afecto y la incomodidad, es parte del proceso de cambio. “Las familias narran cómo sus hijos procesan estas historias y, aunque surgen críticas e incomodidad, debemos seguir armando nuevos modos de estar juntos”.

El recorrido de Cavallo no estuvo exento de críticas y resistencias, especialmente en ambientes muy masculinizados. Su experiencia demuestra que los mayores opositores pueden –al escuchar su perspectiva– resignificar sus propias historias: “Hubo hombres que se acercaron con ganas de discutir y terminaron admitiendo estar conmovidos”.

Al hablar de privilegio y empatía, declara: “No busco ser portavoz del odio ni la venganza. Su apuesta es clara: “Nuestro rol, si tenemos ese privilegio, es crear espacios donde la no violencia sea posible y el diálogo siga abierto”.

El libro utiliza el espacio exterior como escenario para explorar la libertad y la inteligencia emocional masculina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empatía como herramienta de futuro: cambiar la narrativa, cambiar el mundo

En el corazón de la propuesta, Cavallo subraya: “Espero que los padres encuentren ejemplos de hombres que enfrenten miedo, frustración o rechazo sin recurrir a la destrucción. Eso sigue siendo raro”.

Desmitificar la simplicidad emocional asignada a los hombres es central: “Decirle a un niño que es simple es robarle su mundo interior. Sin herramientas, la incomunicación o la violencia aparecen como salidas posibles”. Las reacciones infantiles a sus cuentos lo confirman: “Una madre me contó que, tras leer un cuento, su hijo preguntó: ‘Entonces, el príncipe de La Bella Durmiente estaba equivocado’. Los chicos captan antes que nadie el poder de los relatos”.

Transmitir empatía y enseñar consentimiento, dice la autora, es fundamental para una revolución cultural duradera: “Sin recursos para entenderse, los chicos no podrán tener una relación más sana con el amor ni con la vida”.

Cavallo aboga por una revolución cultural basada en la empatía, el consentimiento y la libertad de ser uno mismo - (Gentileza de la editorial)

Un libro para niños… y para todos: empatía, libertad y futuro

A pesar de estar dedicado a los varones, Cavallo insiste en que “Hombres de Mañana” es para todos: “Así como ‘Niñas Rebeldes’ también era para chicos, este libro es universal”. Su anhelo es que en el futuro el género deje de ser una frontera: “Aspiro a que, dentro de cien o doscientos años, el género importe menos y cada persona sea simplemente quien desee ser”.

Para eso —remarca— hay que iniciar el cambio desde la realidad actual. “Los libros deben ser para alguien. Cuando son para todos, no llegan a nadie”. Y destaca: “Ofrezco un refugio donde los chicos pueden vivir la confusión, el miedo y la fragilidad sin rendir cuentas a los viejos estereotipos”.

Sus relatos exploran nociones como consentimiento y manejo de la frustración. “El consentimiento no se enseña sin hablar primero del dolor del rechazo”, advierte. El objetivo final es ampliar el abanico posible de ser hombre: “Quiero que los varones vean que ser sensibles, empáticos y confusos también es ser legítimamente hombres. Si logramos eso, abriremos un futuro distinto, donde la duda y la ternura también sean su herencia”.