Cultura

“Homo Argentum” participará en el Festival Internacional de Cine de Roma

La exitosa producción de Gastón Duprat y Mariano Cohn, inspirada en el cine italiano clásico, prepara su desembarco en festivales y estrenos internacionales tras conquistar al público local

Guardar
Trailer Homo Argentum

La película Homo Argentum, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn y protagonizada por Guillermo Francella, fue invitada a participar en el Festival Internacional de Cine de Roma, que se realizará entre el 15 y el 26 de octubre en la capital italiana. El film, una coproducción entre Argentina e Italia, también fue preseleccionado por la Academia de Cine de Argentina como uno de los títulos que podrían representar al país en los premios Oscar y los premios Goya.

La película se filmó tanto en Argentina como en Montalbano, Sicilia. Parte de la historia transcurre en Italia, en un guiño a la inspiración de los directores, quienes mencionan la influencia del clásico Los Monstruos (1963), del director italiano Dino Risi. El Festival de Roma marca el inicio de la presencia de Homo Argentum en otros festivales internacionales.

Desde su estreno en Argentina el pasado 14 de agosto, la película superó los 1.700.000 espectadores en cines, y se convirtió, así, en la más vista de la producción nacional en la era pospandemia. Permanece en cartelera y continúa exhibiéndose en salas de todo el país.

Mariano Cohn explicó que Homo Argentum se concibió como una película destinada a su exhibición en cines y que, por esa razón, no estará disponible en plataformas digitales hasta fin de año. En ese marco, señaló que el equipo rechazó invitaciones de dos festivales internacionales debido a la decisión de priorizar el estreno en salas. Para uno de los festivales, la falta de tiempo impidió finalizar la película en las condiciones previstas y, en el caso del otro, aceptar la invitación hubiera significado postergar el lanzamiento previsto para el 14 de agosto.

La película Homo Argentum, dirigida
La película Homo Argentum, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, participará en el Festival Internacional de Cine de Roma

Por su parte, Gastón Duprat sostuvo que la invitación del Festival de Cine de Roma resultó oportuna para el recorrido internacional de la película. Destacó que la producción se inspira en la época de oro del cine italiano y que los coproductores italianos son originarios de Roma. Recordó, además, que su primera película de ficción, El artista, se estrenó en esa ciudad. Remarcó también el lugar de relevancia que Homo Argentum ocupará en la programación del festival.

La producción iniciará próximamente su recorrido internacional con estrenos en Perú, México, Colombia, Brasil, España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, tras haber sido proyectada ya en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Fotos: RS Fotos y archivo.

Temas Relacionados

"Homo Argentum"Festival Internacional de Cine de RomaCine argentinoGuillermo FrancellaMariano CohnGastón Duprat

Últimas Noticias

El festival La Mujer y el Cine regresa en varias sedes porteñas

El festival dedicado a destacar el trabajo de realizadoras argentinas y extranjeras llega en septiembre con una programación que abarca estrenos, retrospectivas y un ciclo especial sobre cine francés

El festival La Mujer y

Franz Kafka revive en la nueva película de Agnieszka Holland, en competencia en San Sebastián

La directora presentó “Franz”, un retrato innovador del escritor checo. En la sección latinoamericana, se estrenaron “Cuerpo celeste” de la chilena Nayra Ilic García, y “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel

Franz Kafka revive en la

Diez episodios en audio para entender a Borges y disfrutarlo sin prejuicios

Son charlas de menos de media hora a cargo de Santiago Llach, uno de los grandes lectores y divulgadores de la obra del icónico autor. “Lo pensé como una forma de hacerlo accesible”, asegura

Diez episodios en audio para

Heker, Bercovich, Freijo y Sztajnszrajber, entre los grandes nombres de la Feria del Libro de Santiago del Estero

Del 24 y el 28 de septiembre se realizará la nueva edición de este ciclo que presenta talleres, espectáculos, debates y propuestas para niños y jóvenes, además de la participación de destacados invitados

Heker, Bercovich, Freijo y Sztajnszrajber,

Centroamérica Cuenta celebra en Madrid el centenario de Ernesto Cardenal

El festival literario regresa a la capital española con un tributo al poeta y sacerdote nicaragüense, y reúne a escritores iberoamericanos para debatir sobre memoria, democracia y migración en un contexto de exilio cultural

Centroamérica Cuenta celebra en Madrid
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de

Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de un resfrío y cuándo consultar a un especialista

Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: imputaron a cuatro personas por poner en riesgo la salud de menores

La oposición en Diputados junta los votos para aprobar la ley que pone límites a los DNU presidenciales

Las reacciones del arco político tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York

Cansancio crónico: señales para detectar si se debe a la falta de nutrientes clave

INFOBAE AMÉRICA
China-Estados Unidos: de la diplomacia

China-Estados Unidos: de la diplomacia del ping-pong a la del TikTok

Bolivia: choferes y mecánicos denuncian mala calidad de combustible en medio de la escasez

Cae en Bolivia una mujer con 10 kilos de cocaína: es hermana de una sindicalista allegada a Evo Morales

Bolivia: allanaron un inmueble en busca del hijo de Luis Arce, acusado por violencia familiar

Ecuador irá a referéndum el 16 de noviembre con dos reformas constitucionales en debate

TELESHOW
Daniela Celis actualizó el estado

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita

Las fotos retro de Lourdes Sánchez de su vida junto al carnaval: “Nadie me quita lo bailado”

La palabra de Eros Ramazzotti sobre sus intentos fallidos de besar a Evangelina Anderson

Tamara Báez y su hija Jamaica presentaron al nuevo integrante de la familia: “Bienvenido Peluche”