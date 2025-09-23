Heker, Bercovich, Freijo y Sztajnszrajber, entre los grandes nombres de la Feria del Libro de Santiago del Estero

En la Feria del Libro de Santiago del Estero Darío Sztajnszrajber disertará sobre el concepto del amor (Foto: Gustavo Gavotti)

La 15° Feria del Libro de Santiago del Estero se prepara para recibir a miles de visitantes con una programación que abarca desde conferencias magistrales hasta experiencias inmersivas para toda la familia. Entre el miércoles 24 y el domingo 28 de septiembre de 2025, el Centro de Convenciones Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario serán los escenarios donde confluirán escritores, artistas, académicos y lectores en un evento de acceso libre y gratuito.

El acto inaugural, previsto para el 24 de septiembre a las 19:30 en la Sala 1 Bernardo Canal Feijóo del Fórum, tendrá como protagonista a la reconocida escritora Liliana Heker, quien ofrecerá la conferencia de apertura. Junto a ella, intervendrán el Jefe de Gabinete Elías Suárez y el presidente de la Fundación El Libro Christian Rainone.

El acto inaugural tendrá como protagonista a la reconocida escritora Liliana Heker (Foto: Franco Fafasuli)

La organización de la Feria está a cargo del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero y la Fundación El Libro, con la colaboración de la Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Federación de Bibliotecas Populares, Abuelas de Plaza de Mayo, librerías y agrupaciones culturales.

Entre los invitados destacados figuran Darío Sztajnszrajber, Federico Jeanmaire, Cristina Banegas, Martin Kohan, María Florencia Freijo, Alejandro Bercovich, Martín Oesterheld, Vicente Battista, Selva Almada, Ivan Noble, Santiago Speranza, Marcos Novaro, Diego Frenkel y Raúl Timerman, junto a otras personalidades del ámbito cultural y literario.

Alejandro Bercovich presentará "El país que quieren los dueños"

La agenda de actividades incluye conferencias, mesas redondas, conversatorios, talleres, espectáculos y presentaciones de libros. Alejandro Bercovich presentará su obra El país que quieren los dueños y realizará una transmisión en vivo de su programa radial Pasaron cosas desde la Feria. Federico Jeanmaire ofrecerá la charla Una lectura del Quijote, mientras que Sergio Maldonado presentará Olvidar es imposible. En el espacio de entrevistas, Martin Kohan dialogará con Ernesto Picco y Cristina Banegas llevará al escenario el Monólogo Molly Bloom.

La adaptación audiovisual de El Eternauta será tema de análisis en una conversación entre Martín Oesterheld, nieto de Héctor Germán Oesterheld, y Pablo Álvarez, quienes abordarán las particularidades del héroe grupal, las decisiones creativas del proyecto y el impacto de la obra en nuevas generaciones. Por su parte, el filósofo y escritor Darío Sztajnszrajber disertará sobre el concepto del amor.

Florencia Freijo participará de la feria

El público infantil y juvenil contará con propuestas específicas, como talleres de fanzines e historietas, origami, debates sobre pensamiento crítico, lecturas de fábulas y leyendas, y espacios de escritura de poemas. Una de las atracciones principales será la experiencia inmersiva Mundo Jurásico.

La Fundación El Libro implementará el programa Chequelibro, que busca fomentar la lectura mediante la entrega de chequelibros de $7.000 para estudiantes y $15.000 para bibliotecas, facilitando la adquisición de ejemplares durante la Feria.