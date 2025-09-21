Cultura

Let’s Play, el arte como experiencia lúdica en Buenos Aires

Creadores de distintos países presentan instalaciones pensadas para grandes y chicos, la muestra forma parte de BIENALSUR y estará disponible durante todo el año en el Centro de Arte Contemporáneo

La muestra Let’s Play explora
La muestra Let’s Play explora el juego como experiencia social y creativa en el MUNTREF de Buenos Aires

La propuesta Let’s Play se presenta en el segundo piso del MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, en el ex Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, con obras que abordan el juego como experiencia social y creativa desde múltiples perspectivas. La muestra, que reúne a figuras como Michelangelo Pistoletto, Marta Minujín, Vik Muniz, Liliana Porter y Carlos Amorales, forma parte de la programación de BIENALSUR y continuará abierta hasta fin de año.

El recorrido, curado por Diana Wechsler —directora artística de BIENALSUR—, está compuesto por instalaciones y propuestas de artistas de distintas regiones. El público puede participar en actividades como el diseño de banderas, el descubrimiento de experiencias sonoras y la interacción colectiva, adaptando el concepto del juego a distintos niveles de participación.

Obras de artistas internacionales como
Obras de artistas internacionales como Pistoletto, Minujín y Muniz integran la exposición de BIENALSUR

En el mismo edificio se encuentra abierta la muestra Tejido sonoro. 30 años Berlín-Buenos Aires, coordinada por Lynhan Balatbat-Helbock y Heike van den Valentyn. Este espacio reúne obras de artistas y colectivos que exploran la relación entre ambas ciudades a partir de métodos textiles, visuales y sonoros.

El ciclo se completa con la activación Let’s play. (D)estructura, otra aventura, coordinado por el colectivo colombiano El puente_lab, que organiza experiencias colaborativas en las que cada participante reflexiona sobre sus expectativas de futuro y contribuye a la creación de una obra en común.

La convocatoria de BIENALSUR integra
La convocatoria de BIENALSUR integra a artistas emergentes y consagrados en una red internacional

BIENALSUR es una bienal internacional de arte contemporáneo impulsada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Fundación Foro del Sur, con presencia en más de 140 sedes y 70 ciudades de países como España, Francia, Japón, Uruguay, Chile, Senegal y Arabia Saudita. La red académica y la convocatoria abierta a artistas emergentes y consolidados son parte de su dinámica institucional.

Fuente y fotos: Gentileza prensa MUNTREF / BIENALSUR.

