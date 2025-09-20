Cultura

Silvio Rodríguez arrancó su gira latinoamericana con un emotivo recital en La Habana

El cantautor cubano interpretó sus clásicos y rindió homenaje a grandes figuras de la Nueva Trova, en el primer tramo del tour que lo traerá a Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia

Miles de cubanos entonaron en una sola voz las canciones que han sido la banda sonora de varias generaciones en la isla, durante el concierto que Silvio Rodríguez brindó este viernes por la noche, al iniciar su gira por latinoamericana.

El máximo representante de la Nueva Trova se presentó en la Universidad de La Habana, antes de partir a Sudamérica para comenzar un tour el 29 de septiembre, 1, 5 y 6 de octubre en Santiago de Chile, el sábado 11, domingo 12 y martes 21 de octubre en Buenos Aires, el 17 y 18 de octubre en Montevideo Uruguay, el 25 de octubre en San Miguel (Perú), el 31 de octubre en Envigado y el 2 de noviembre en Cali (Colombia).

Con su inseparable guitarra, Silvio Rodríguez puso a cantar a un público que abarrotó los 88 escalones de la monumental entrada de la Colina Universitaria de La Habana. Además de hacer un recorrido por sus temas más famosos, el trovador rindió homenaje a sus compañeros cofundadores de la Nueva Trova, ya fallecidos, Vicente Feliu, Noel Nicola y Pablo Milanés.

Esta música “es la banda sonora de muchas generaciones de cubanos y de latinoamericanos”, dijo Alejandro Sánchez, profesor de historia de la Universidad de La Habana de 27 años. Los asistentes, entre los que estuvo el presidente Miguel Díaz-Canel, estallaron de emoción al escuchar las primeras notas de “El Necio”.

Cuando llegó el momento de “La era está pariendo un corazón”, otro tema cantado a toda voz por el público, Silvio Rodríguez lanzó un reproche a Israel. “Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno”, dijo con un pañuelo palestino en el cuello y citando al poeta cubano Luis Rogelio Nogueras, también fallecido en 1985.

Una gira esperada

Los jóvenes esperaban poder verlo desde hace tiempo. “Es uno de nuestros cantantes más grandes”, dijo conmovida al final del recital, Joana Fariñas, una estudiante de psicología de 18 años. Al caer la noche, el concierto fue iluminado con dos inmensos motores de generación de electricidad, cuando una buena parte de La Habana se encontraba en apagón por la severa crisis energética que vive la isla.

Silvio Rodríguez no cantaba en esta universidad desde 2005 y en Cuba desde 2020, cuando terminó una gira de más 100 recitales por barrios pobres de su país. “A lo mejor estamos viendo por última vez a Silvio, así que no podemos perdernos la oportunidad”, dijo por su parte, Favio Fernández, profesor de la facultad de Filosofía de la universidad de La Habana, sobre el artista que en noviembre cumplirá 79 años.

Desde que salió del escenario fue ovacionado por un público fiel y entre los gritos del público se escuchó “gracias, Silvio”.

Fuente: AFP

[Fotos: REUTERS/Norlys Perez; Adalberto Roque/AFP]

Censura artística: la retirada del

DakhaBrakha, el fenómeno ucraniano que

‘Centroamérica Cuenta’ llega a España

La nueva película de Dominga

Lorca como un compañero de
