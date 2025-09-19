Cultura

Frida Kahlo y una subasta millonaria que puede hacer historia en el mercado del arte

“El sueño (La cama)” podría alcanzar una cifra cercana a los 60 millones de dólares y así se convertiría en la obra más cara de una mujer en la historia

Por Jill Lawless

Una representación propia menos vista
El rostro de Frida Kahlo es uno de los más conocidos en el arte, gracias a sus autorretratos audaces y desafiantes.

Con un precio estimado de 40 millones a 60 millones de dólares, El sueño (La cama) podría superar el precio más alto pagado por una obra de cualquier artista femenina cuando salga a subasta el 8 de noviembre. Ese récord actualmente es de 44,4 millones de dólares, pagados en Sotheby’s en 2014 por Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keefe.

El precio más alto alcanzado en subasta por una obra de Kahlo es de 34,9 millones de dólares, pagados en 2021 por Diego y yo, que representa a la artista y a su esposo, el muralista Diego Rivera. Se informa que sus pinturas se han vendido de manera privada por sumas aún mayores.

“No es solo una de las obras más importantes de Kahlo, sino una de las pocas que existen fuera de México y que no están en una colección de museo”, dijo Julian Dawes, vicepresidente y jefe de arte impresionista y moderno para Sotheby’s Américas. “Así que, tanto como obra de arte como oportunidad en el mercado, no podría ser más rara y especial”.

Pintada en 1940, “El sueño
Kahlo se retrató a sí misma y los acontecimientos de su vida de manera vibrante y sin concesiones, vida que fue trastocada por un accidente de autobús a los 18 años. Comenzó a pintar mientras estaba postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas cirugías en la columna vertebral y la pelvis dañadas, y luego usó corsés hasta su muerte en 1954 a los 47 años.

Pintada en 1940, El sueño (La cama) muestra a la artista, envuelta en enredaderas, acostada en una cama con dosel flotando en un cielo azul pálido. Un esqueleto atado con dinamita y sosteniendo un ramo de flores yace sobre el dosel.

La imagen está cargada de simbolismo y parece una alegoría, pero la artista realmente tenía un esqueleto sobre su cama.

Dawes dijo que se trata de un autorretrato psicológico de una artista en su apogeo.

“Sus mejores obras provienen de este momento entre finales de la década de 1930 y principios de la de 1940”, dijo. “Ha pasado por una variedad de tribulaciones en su vida romántica con Diego, en su propia vida con su salud, pero al mismo tiempo realmente está en la cima de sus facultades”.

Exhibida públicamente por última vez a finales de la década de 1990, la pintura es la estrella de una venta de más de 100 obras surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning. Provienen de una colección privada cuyo propietario no ha sido revelado.

La pintura de Kahlo se
Un siglo después de que el Manifiesto Surrealista de André Breton definiera un movimiento artístico revolucionario caracterizado por yuxtaposiciones inquietantes y declaraciones paradójicas, el interés y los precios por el arte surrealista están en auge. La cuota del surrealismo en el mercado del arte aumentó del 9,3% al 16,8% entre 2018 y 2024, según Sotheby’s. L’empire des lumières de Magritte se vendió el año pasado por 121,2 millones de dólares, un récord para una obra surrealista.

Kahlo se resistía a ser etiquetada como surrealista, pero Dawes dijo que su “fascinación por el subconsciente” y el uso de imágenes de otro mundo la sitúan plenamente en esa tradición.

Dijo que no es sorprendente que el género esté experimentando un resurgimiento.

“Hay tantos paralelismos interesantes entre la década de 1920 y la de 2020”, dijo Dawes. “Salir de una pandemia global paralizante, un mundo que tiene que enfrentar la guerra de una manera más gráfica e íntima que nunca antes —y fuerzas económicas, políticas y sociales que giran en el trasfondo y que son inquietantemente similares”.

La pintura de Kahlo se exhibe en Sotheby’s en Londres hasta el martes, y luego viajará a Abu Dabi, Hong Kong y París antes de la venta en Nueva York.

Fuente: AP

[Foto: AP/ Kirsty Wigglesworth]

