Revelan la portada del nuevo álbum de Astérix

El icónico dúo galo protagoniza el álbum número 41 de la saga, ambientado en Portugal, con lanzamiento mundial previsto para octubre y una edición especial que promete récord de ventas en el país luso

La portada de 'Astérix en
La portada de 'Astérix en Lusitania' muestra a los personajes en una calle de Lisboa, reflejando el espíritu portugués

Aparentemente felices de vivir una nueva aventura en Portugal, Astérix, Obélix y su perro Idéfix suben por una calle empinada de Lisboa en la portada del 41º álbum del galo más famoso, que será publicado el 23 de octubre.

Revelada al público este lunes, la tapa de Astérix en Lusitania busca ser “luminosa y colorida, al igual que Portugal”, dijo a AFP Céleste Surugue, directora general de las Ediciones Albert René, encargada de la publicación de la historieta.

En ella, se ve al héroe galo caminando junto a su compañero Obélix, quien lleva a Idéfix en brazos, en una calle adoquinada de la capital portuguesa.

También muestra a cuatro habitantes, entre ellos un hombre que los vigila detrás de una columna, y a una galera y otras embarcaciones en el horizonte, que recuerdan la importancia del puerto de Lisboa en la época romana.

Con los autores -el dibujante Didier Conrad y el guionista Fabcaro- se inspiraron ”en el álbum Astérix en Córcega, en el que el dúo Astérix/Obélix se acerca al lector en medio de un decorado corso muy identificable”, explicó Surugue.

Además, buscaron “mostrar el placer de los galos por finalmente encontrarse en Portugal”, uno de los destinos vacacionales preferidos de los franceses, dado que, precisó: “Hace varias décadas que nos piden un álbum en este país”.

Esta nueva saga, de la que se editarán cinco millones de ejemplares, saldrá a la luz el 23 de octubre en 19 idiomas y en unos 25 países.

En Portugal, un país donde “Astérix es muy popular”, la tirada será el doble de la de los álbumes anteriores y se prevé la organización de eventos para el lanzamiento, según Surugue.

El editor de Astérix, que pertenece al grupo Hachette Livre, fue adquirido a finales de 2023 por el magnate conservador francés Vincent Bolloré.

Fuente: AFP.

