Cultura

La Feria del Libro de Frankfurt recuerda a los 375 escritores encarcelados en el mundo

La edición número 77 del evento literario más grande del mundo destaca la cultura filipina y aborda temas como la censura, los derechos humanos y el papel de la inteligencia artificial en la sociedad actual

La Feria del Libro de Frankfurt recuerda a los 375 escritores encarcelados en el mundo, en un contexto de crecientes conflictos políticos

El director de la Feria del Libro de Frankfurt, Juergen Boos, recordó este martes a los 375 escritores que están encarcelados actualmente en todo el mundo, en un momento en el que se recrudecen los conflictos políticos mundiales.

La Feria del Libro de Frankfurt celebra este año su 77.ª edición bajo el lema “Solo en la Feria del Libro de Frankfurt” (“Only at FBM”), un eslogan que fusiona el inglés y el alemán (FBM de Frankfurter Buchmesse).

Este encuentro cultural, uno de los más importantes del mundo y que abre sus puertas al público el 15 de octubre y las cierra el 19 de octubre, tiene un área política cultural en la que trata de establecer diálogos entre países y regiones en guerra o en zonas en conflicto.

Al presentar el programa de la Feria, Boos dijo que la periodista filipina María Ressa, premio nobel de la paz, conversará con Jens Stoltenberg, economista y político noruego, que fue secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre 2014 y 2024.

La edición 77 de la Feria del Libro de Frankfurt destaca el papel de Filipinas como país invitado y su rica diversidad cultural

Filipinas país invitado

Ressa, que informó de los abusos de la guerra contra el narcotráfico de Rodrigo Duterte cuando presidió Filipinas, participa en la Feria del Libro de Frankfurt porque este año Filipinas es el país invitado.

Boos destacó que Filipinas, un país con 134 lenguas y más de 7.800 islas, marcado por la colonización, las dictaduras, pero también por la influencia indígena, es el segundo país invitado del sureste asiático después de Indonesia, que lo fue en 2015.

Unos 100 escritores y 50 artistas filipinos participan en la Feria y en otros eventos culturales como exposiciones, “performances” y películas en Berlín, Frankfurt y Heidelberg, inspirados por la novela Noli Me Tangere, de José Rizal, escritor, oftalmólogo y pintor, héroe de la independencia filipina en la segunda mitad del siglo XIX.

Desde 1976 la Feria del Libro de Frankfurt, una filial de Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (empresa que representa a las editoriales y el sector del libro en Alemania), invita a un país o región y presenta su literatura y otras expresiones de su cultura.

El evento reúne a más de 100 escritores y 50 artistas filipinos, con actividades inspiradas en la obra de José Rizal

Este año, treinta editoriales alemanas publican más de 60 obras de literatura de Filipinas traducida al alemán, entre ellas las de las poetas filipinas Merlie M. Alunan, Marjorie Evasco y Mookie Katigbak-Lacuesta.

Un lugar en el que el mundo se encuentra

“La Feria del Libro de Frankfurt es el lugar en el que el mundo se encuentra”, dijo Boos.

“En tiempos de tensiones globales necesitamos más que nunca espacios para intercambiar, para escuchar y para colaborar. Nuestra tarea es conectar a las personas entre sí”, apostilló Boos.

El programa político cultural de la Feria del Libro de Frankfurt indagará en aspectos como la libertad de prensa y de expresión en un momento en que han muerto numerosos periodistas en la guerra en Gaza.

El programa político cultural de la Feria aborda la libertad de prensa, los derechos humanos y el impacto de la inteligencia artificial

También sobre los derechos humanos en las guerras de Gaza y Ucrania, pero también sobre la importancia de la inteligencia artificial para el futuro del trabajo y la sociedad.

Este año asiste a la Feria el librero palestino Mahmoud Muna, que fue detenido por Israel el pasado febrero en su librería en el este de Jerusalén, librería que ha promovido la cultura palestina y los libros en árabe desde hace cuatro décadas.

La Feria del Libro de Frankfurt, que es el principal evento comercial internacional para la compraventa de derechos de autor y licencias editoriales, dirige su mirada este año a los mercados de habla hispana.

Este año ha invitado a los consejeros delegados de grandes editoriales como la multinacional Penguin Random House, la británica estadounidense HarperCollins, la sueca Bonnier, y la estadounidense Simon & Schuster.

Fuente: EFE.

Fotos: Gentileza Prensa Frankfurter Buchmesse; Daniel Roland/ AFP y EFE/ Andreas Arnold/ archivo.

