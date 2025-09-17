Cultura

El Larreta presenta una muestra en homenaje a Cristina Santander con obras propias y piezas históricas

Una muestra en Buenos Aires reúne la obra de la artista argentina, una serie de estampas inspiradas en la cultura española, junto con grabados de Goya y abanicos del siglo XIX

Guardar
El Museo Larreta inaugura una
El Museo Larreta inaugura una muestra dedicada a Cristina Santander y su vínculo con la cultura española

El Museo de Arte Español Enrique Larreta inaugurará el 18 de septiembre a las 17 una exposición dedicada a Cristina Santander, artista argentina reconocida por sus trabajos de grabado y su exploración de la cultura española. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de octubre en la sede del museo, ubicada en Avenida Juramento 2291, en la Ciudad de Buenos Aires.

La exposición, titulada Aires de España: Cristina Santander, la huella del gesto, propone un recorrido por la obra de la grabadora fallecida en 2023. La selección pone el foco en la serie Abanicos, un conjunto de estampas que combina escenas de tauromaquia y elementos del arte decorativo vinculados a la tradición española. En estas piezas, el abanico deja de ser un mero objeto utilitario para convertirse en soporte y símbolo expresivo dentro del lenguaje artístico de Santander.

El evento, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con la colaboración de la Universidad del Salvador y la Casa de las Artes Cristina Santander. La curaduría estuvo a cargo de Patricia Nobilia, investigadora del Museo Larreta, quien organizó el cruce entre la producción contemporánea de Santander y el patrimonio histórico del recinto.

La exposición 'Aires de España'
La exposición 'Aires de España' destaca la serie Abanicos y la reinterpretación de la tradición hispánica por Santander

Como parte del montaje, la exposición integra grabados originales de Francisco de Goya de la serie La Tauromaquia y abanicos del siglo XIX, pertenecientes al acervo del museo. Esta combinación permite apreciar vínculos formales y conceptuales entre la obra de Santander y la tradición artística hispánica, así como su relación con las colecciones institucionales, con los que Santander mantuvo una estrecha relación.

La muestra tiene como objetivo poner en valor la trayectoria de Cristina Santander y su manera de abordar la cita y la apropiación en el arte argentino. El recorrido permite observar cómo la artista reinterpretó a grandes maestros y temas clásicos desde una perspectiva contemporánea.

El museo abre sus puertas los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. La entrada general tiene un valor de 10.000 pesos. El público residente (argentinos o extranjeros con DNI) abona 2.000 pesos, y ciertos grupos —jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios acreditados, personas con discapacidad, menores de 12 años y contingentes escolares de colegios públicos— acceden sin cargo, al igual que todos los visitantes los días miércoles.

Fuente y fotos: Gentileza Prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Cristina SantanderMuseo de Arte Español Enrique LarretaFrancisco de GoyaCiudad de Buenos AiresAires de España: Cristina Santander, la huella del gestoExposición de grabado

Últimas Noticias

“Diego Rojas, !presente!”: así fue la noche en que su voz volvió a escucharse a través de su novela

El periodista murió en 2024 y ahora sale “Los días de la zona”, el libro que terminó ya internado. Lo presentaron Claudia Piñeiro, Martín Sivak, Elsa Drucaroff y Olga Viglieca

“Diego Rojas, !presente!”: así fue

El Reina Sofía pone el foco en Alberto Greco

La nueva programación del museo, bajo la dirección de Manuel Segade, destaca al artista argentino, junto a creadoras de la región y el impacto global del Guernica

El Reina Sofía pone el

Revelan la portada del nuevo álbum de Astérix

El icónico dúo galo protagoniza el álbum número 41 de la saga, ambientado en Portugal, con lanzamiento mundial previsto para octubre y una edición especial que promete récord de ventas en el país luso

Revelan la portada del nuevo

Cómo se escribe: ¿Banyo o banjo? Esto recomienda la RAE

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: ¿Banyo o

Matthew McConaughey sorprende con su faceta de poeta en un libro poco convencional

El actor estadounidense presenta una colección de versos y reflexiones espirituales que combinan humor, paradojas y referencias bíblicas en un estilo accesible y liviano

Matthew McConaughey sorprende con su
ÚLTIMAS NOTICIAS
El FMI nombró a un

El FMI nombró a un nuevo director para el Hemisferio Occidental, el área que supervisa el acuerdo con la Argentina

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

Por qué convivir con gatos protege el cerebro y estimula las hormonas de la felicidad

Ante la imposibilidad de sumar de reservas, Caputo anticipó que trabaja en “alternativas” para pagar la deuda en dólares

“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de un ex ministro de Hacienda sobre el Presupuesto 2026

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Edman Lara amenaza con

Bolivia: Edman Lara amenaza con “salir a defender el voto” si Jorge Quiroga gana el balotaje

“Diego Rojas, !presente!”: así fue la noche en que su voz volvió a escucharse a través de su novela

El ex ministro Arturo Murillo recibe su cuarta detención preventiva en Bolivia por un caso de corrupción

China quiere aprovechar la debilidad de Cuba para aumentar su presencia militar cerca de Estados Unidos

El primer ministro indio respaldó los esfuerzos de Donald Trump por alcanzar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia

TELESHOW
Shakira sumó una tercera fecha

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina luego de agotar dos Vélez: cuándo es y cómo adquirir las entradas

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?

La tierna foto de Alberto Cormillot por los 4 años de su hijo Emilio: “En un abrir y cerrar de ojos”

La sorprendente declaración de Evangelina Anderson durante su viaje por Europa: “Ya tengo novio”

El desgarrador pedido de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”