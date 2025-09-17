El Larreta presenta una muestra en homenaje a Cristina Santander con obras propias y piezas históricas

El Museo Larreta inaugura una muestra dedicada a Cristina Santander y su vínculo con la cultura española

El Museo de Arte Español Enrique Larreta inaugurará el 18 de septiembre a las 17 una exposición dedicada a Cristina Santander, artista argentina reconocida por sus trabajos de grabado y su exploración de la cultura española. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de octubre en la sede del museo, ubicada en Avenida Juramento 2291, en la Ciudad de Buenos Aires.

La exposición, titulada Aires de España: Cristina Santander, la huella del gesto, propone un recorrido por la obra de la grabadora fallecida en 2023. La selección pone el foco en la serie Abanicos, un conjunto de estampas que combina escenas de tauromaquia y elementos del arte decorativo vinculados a la tradición española. En estas piezas, el abanico deja de ser un mero objeto utilitario para convertirse en soporte y símbolo expresivo dentro del lenguaje artístico de Santander.

El evento, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con la colaboración de la Universidad del Salvador y la Casa de las Artes Cristina Santander. La curaduría estuvo a cargo de Patricia Nobilia, investigadora del Museo Larreta, quien organizó el cruce entre la producción contemporánea de Santander y el patrimonio histórico del recinto.

La exposición 'Aires de España' destaca la serie Abanicos y la reinterpretación de la tradición hispánica por Santander

Como parte del montaje, la exposición integra grabados originales de Francisco de Goya de la serie La Tauromaquia y abanicos del siglo XIX, pertenecientes al acervo del museo. Esta combinación permite apreciar vínculos formales y conceptuales entre la obra de Santander y la tradición artística hispánica, así como su relación con las colecciones institucionales, con los que Santander mantuvo una estrecha relación.

La muestra tiene como objetivo poner en valor la trayectoria de Cristina Santander y su manera de abordar la cita y la apropiación en el arte argentino. El recorrido permite observar cómo la artista reinterpretó a grandes maestros y temas clásicos desde una perspectiva contemporánea.

El museo abre sus puertas los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. La entrada general tiene un valor de 10.000 pesos. El público residente (argentinos o extranjeros con DNI) abona 2.000 pesos, y ciertos grupos —jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios acreditados, personas con discapacidad, menores de 12 años y contingentes escolares de colegios públicos— acceden sin cargo, al igual que todos los visitantes los días miércoles.

Fuente y fotos: Gentileza Prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.