Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

En una ceremonia original y emotiva realizada en el Teatro Cervantes, triunfaron entre otros Sofía Gala Castiglione, Mariano Saborido, Julieta Zylberberg y la obra “Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón”

La entrega de los Premios María Guerrero tuvo lugar este miércoles al mediodía en el Teatro Nacional Cervantes con una original ceremonia ideada como una experiencia teatral, que contó con la dirección y dramaturgia de Mariángeles Bonello, Natalia Casielles y Yanina Gruden, música original de Pablo Viotti y la colaboración de un grupo de artistas invitados.

Esta es la lista completa de premiados.

ACTUACIÓN UNIPERSONAL

Mariano Saborido, por Viento blanco

Julieta Zylberberg, por Prima facie

ACTUACIÓN REVELACIÓN

Manuel Di Francesco, por Saraos uranistas

Luis Rodríguez Echeverría, por El principito, una aventura musical

Nicole Kaplan, por Desertoras

ACTUACIÓN DE REPARTO

Marita Ballesteros, por Lo que se pierde se tiene para siempre.

Jorge Thefs, por Las lágrimas de los animales marinos

ACTUACIÓN PROTAGÓNICA y CO-PROTAGÓNICA

Belén Blanco, por Clandestina

Sofía Gala Castiglione, por Lo que se pierde se tiene para siempre

INSTITUCIONES

Escuela Metropolitana de Arte Dramático (50 años)

PREMIO ESPECIAL

Compañía de danza aérea Brenda Angiel (30 años)

Revista Llegás (20 años)

Teatro x la Identidad La Plata (10 años)

TRAYECTORIA

Margarita Balli

ESPECTACULO INTERNACIONAL

Tierra, Dirección: Sergio Blanco (Uruguay/Chile/Argentina/España)

DANZA Y ARTES DEL MOVIMIENTO

Luciana Acuña (coreografía y dirección) y Carla Di Grazia (coreografía), por Bailarinas incendiadas

TEATRO PARA LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

Moliendo a Molière, Dirección: Emiliano Dionisi

TEATRO DE TÍTERES Y OBJETOS

Paula Quintana (actuación titiritera) y Fernanda Bohigues, Tatalo Muzzín y Paula Quintana (diseño y realización de títeres y objetos), por Expediente Ofelia

FOTOGRAFÍA

Irish Suarez, por Saraos uranistas

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL/MULTIMEDIA

Alejo Moguillansky, por Bailarinas incendiadas

VESTUARIO

Victoria Molotok (diseño y realización), por Gwen

ILUMINACIÓN

Matías Sendón, por Bailarinas incendiadas, Clandestina, Quiero decir te amo y Viento blanco

ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO ESPACIAL

Gonzalo Córdoba Estévez, por Cuando Frank conoció a Carlitos y Las lágrimas de los animales marinos

ADAPTACIÓN

Mariano Bragán y Compañía Payasos del Matute, por Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón

TRADUCCIÓN

Andrea Garrote, por Prima facie

DRAMATURGIA

Juanse Rausch, por Saraos uranistas

DIRECCIÓN

Paula Sánchez, por 24 Toneladas y Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón

[Fotos: Gustavo Gorrini/gentileza Asociación Amigos del Teatro Cervantes]

Agradecimientos: Gerard Confalonieri; Carolina Desinano

