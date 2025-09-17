Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

La entrega de los Premios María Guerrero tuvo lugar este miércoles al mediodía en el Teatro Nacional Cervantes con una original ceremonia ideada como una experiencia teatral, que contó con la dirección y dramaturgia de Mariángeles Bonello, Natalia Casielles y Yanina Gruden, música original de Pablo Viotti y la colaboración de un grupo de artistas invitados.
Esta es la lista completa de premiados.
ACTUACIÓN UNIPERSONAL
Mariano Saborido, por Viento blanco
Julieta Zylberberg, por Prima facie
ACTUACIÓN REVELACIÓN
Manuel Di Francesco, por Saraos uranistas
Luis Rodríguez Echeverría, por El principito, una aventura musical
Nicole Kaplan, por Desertoras
ACTUACIÓN DE REPARTO
Marita Ballesteros, por Lo que se pierde se tiene para siempre.
Jorge Thefs, por Las lágrimas de los animales marinos
ACTUACIÓN PROTAGÓNICA y CO-PROTAGÓNICA
Belén Blanco, por Clandestina
Sofía Gala Castiglione, por Lo que se pierde se tiene para siempre
INSTITUCIONES
Escuela Metropolitana de Arte Dramático (50 años)
PREMIO ESPECIAL
Compañía de danza aérea Brenda Angiel (30 años)
Revista Llegás (20 años)
Teatro x la Identidad La Plata (10 años)
TRAYECTORIA
Margarita Balli
ESPECTACULO INTERNACIONAL
Tierra, Dirección: Sergio Blanco (Uruguay/Chile/Argentina/España)
DANZA Y ARTES DEL MOVIMIENTO
Luciana Acuña (coreografía y dirección) y Carla Di Grazia (coreografía), por Bailarinas incendiadas
TEATRO PARA LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
Moliendo a Molière, Dirección: Emiliano Dionisi
TEATRO DE TÍTERES Y OBJETOS
Paula Quintana (actuación titiritera) y Fernanda Bohigues, Tatalo Muzzín y Paula Quintana (diseño y realización de títeres y objetos), por Expediente Ofelia
FOTOGRAFÍA
Irish Suarez, por Saraos uranistas
REALIZACIÓN AUDIOVISUAL/MULTIMEDIA
Alejo Moguillansky, por Bailarinas incendiadas
VESTUARIO
Victoria Molotok (diseño y realización), por Gwen
ILUMINACIÓN
Matías Sendón, por Bailarinas incendiadas, Clandestina, Quiero decir te amo y Viento blanco
ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO ESPACIAL
Gonzalo Córdoba Estévez, por Cuando Frank conoció a Carlitos y Las lágrimas de los animales marinos
ADAPTACIÓN
Mariano Bragán y Compañía Payasos del Matute, por Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón
TRADUCCIÓN
Andrea Garrote, por Prima facie
DRAMATURGIA
Juanse Rausch, por Saraos uranistas
DIRECCIÓN
Paula Sánchez, por 24 Toneladas y Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón
[Fotos: Gustavo Gorrini/gentileza Asociación Amigos del Teatro Cervantes]
Agradecimientos: Gerard Confalonieri; Carolina Desinano