La subasta de utilería y vestuario de “Downton Abbey” alcanzó cifras millonarias

Utilería, vestuario y otros objetos de la exitosa serie de televisión Downton Abbey se vendieron por 1,7 millones de libras (2,3 millones de dólares) en una subasta en Londres, seis veces la estimación previa a la venta, reveló Bonhams el martes.

La “pared de campanas”, el sistema de llamada de los sirvientes que aparece desde la primera hasta la última temporada, resultó ser el objeto estrella, vendiéndose por la asombrosa cifra de 216.300 libras frente a una estimación de 7.000 libras.

La subasta de Bonhams, que incluyó desde vestidos hasta un automóvil y una claqueta, se realizó en línea desde el 18 de agosto hasta el martes, antes del estreno en el Reino Unido el 12 de septiembre de la tercera película: Downton Abbey: El Gran Final.

La película pone fin a la saga británica, que incluyó seis temporadas de gran éxito en la pantalla chica.

Otro de los puntos destacados de la venta fue el automóvil Sunbeam Saloon de 1925 de Lord y Lady Grantham, que aún funciona y se vendió por 172.500 libras, frente a una estimación previa de 30.000 libras.

El vestido que Lady Mary, interpretada por Michelle Dockery, usó en su boda con Matthew Crawley se vendió por 21.760 libras, mientras que un bastón utilizado por el personaje de Maggie Smith, Violet Crawley, se subastó por 28.160 libras.

La claqueta utilizada en la producción de la película Downton Abbey: Una Nueva Era se vendió por 9.600 libras, con la subasta alcanzando un total de 1.735.744 libras.

120 millones de espectadores

Las ganancias de la venta serán donadas a la organización benéfica infantil del Reino Unido Together for Short Lives.

“Como el nuevo estreno de Downton Abbey: El Gran Final es actualmente el número uno en la taquilla del Reino Unido e Irlanda, es emocionante que la subasta simultánea de Bonhams haya superado tanto las expectativas”, dijo Gareth Neame, director ejecutivo de Carnival Films, productora del programa.

“Me complace que no solo la utilería y el vestuario de la serie serán preservados —y, con suerte, apreciados— por sus nuevos dueños, sino también que hayan recaudado tanto dinero para nuestra causa elegida”, añadió.

Bonhams celebró la venta con una “exposición especial” gratuita en Londres, donde los fanáticos pudieron ver de cerca algunos de los objetos.

“Durante el último mes, hemos recibido visitantes de todo el mundo en New Bond Street para ver la exposición y participar en la venta”, dijo Charlie Thomas de Bonhams.

“Con cada lote vendido y los precios finales superando ampliamente las expectativas, la subasta es un verdadero testimonio del atractivo perdurable de Downton Abbey”, agregó.

La serie de televisión, creada por Julian Fellowes, se emitió por primera vez en el Reino Unido en 2010 antes de conquistar el mundo.

Cuenta la historia de la adinerada familia aristocrática Crawley y sus sirvientes a lo largo de un período de 30 años, y abarca seis temporadas y 52 episodios.

Más de 120 millones de espectadores en todo el mundo han visto la serie, según Bonhams.

Fuente: AFP.

Fotos: Bonhams y Reuters/ Hannah McKay.