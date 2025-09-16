Cultura

Así empieza el libro sobre León XIV: redes sociales, Whatsapp, política y por qué es el papa para el siglo XXI

Este jueves se publicará “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”. Aquí su autora, Elise Ann Allen, explica cómo llegó a él y cuenta cómo es el pontífice en la intimidad

Guardar
El papa León XIV aparece
El papa León XIV aparece retratado como un hombre moderno, conectado y sensible.

La biografía León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, que sale a este jueves, presenta un perfil inédito del actual Papa, desde sus primeros años en Chicago hasta su papel central en el Vaticano. La escribió Elise Ann Allen, una periodista de origen estadounidense -como el papa- que es corresponsal senior de Crux en Roma. Se incluye la primera entrevista oficial de León XIV como pontífice, en la que el líder de la Iglesia Católica detalla sus prioridades y visión para el futuro.

Elise Ann Allen, nacida en Denver, es licenciada en filosofía y en comunicación por la Universidad de Northern Colorado. Antes de llegar a Crux, formó parte de la redacción de Catholic News Agency en Denver y más tarde se desempeñó como corresponsal en la capital italiana.

Allen, conocedora profunda de la figura de Robert Prevost, ofrece una semblanza marcada por la independencia y naturalidad del pontífice. “Él no es parte de ningún bando, es muy independiente y hará cosas que complacerán o disgustarán a todos en algún momento del camino. Simplemente tenemos que dejar que sea él mismo, sin compararlo demasiado con sus predecesores, al menos no de una manera ideológica”, ha dicho a la prensa

Aquí, la introducción de León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI

Introducción

Por Elise Ann Allen

Hace casi medio siglo, con la elección de Juan Pablo ii, la Iglesia interrumpió una tradición de 455 años en la que todos los papas eran italianos. Desde entonces, cada nuevo cónclave ha despertado las mismas interrogantes en millones de personas, creyentes o no: ¿quién es el nuevo pontífice?, ¿de dónde viene? Benedicto xvi nació en Alemania, y Francisco, en Argentina. El 8 de mayo de 2025, la respuesta trajo un primer signo de tiempos nuevos: Robert Francis Prevost, hoy León xiv, es el primer pontífice de la historia con ciudadanía tanto de Estados Unidos como del Perú, una doble pertenencia que ha marcado su vida y que se refleja en su forma de hablar, de escuchar y de tender la mano a quienes vienen de realidades distintas.

Elise Ann Allen, con el
Elise Ann Allen, con el papa León XIV en la Villa Borghese. (Crux)

Desde hace doce años cubro las noticias del Vaticano desde Roma, los últimos ocho para el portal Crux. Me une al papa no solo mi nacionalidad estadounidense, sino también el privilegio de lo que podría denominar una cierta cercanía, alimentada en encuentros previos durante mi labor periodística y nuestro conocimiento compartido acerca del Perú y de la Santa Sede. Sin embargo, cuando estuve frente a él en la villa pontificia de veraneo en Castel Gandolfo, a una hora de la capital italiana, a punto de iniciar la primera entrevista oficial de su pontificado, todo parecía nuevo, y me pregunté por un segundo si algo habría cambiado.

***

Conocí a Robert Prevost en diciembre de 2018 durante un viaje que realicé a Lima para escribir un reportaje relacionado a los abusos de la Iglesia y en especial del caso Sodalicio. En ese momento, Prevost era obispo de Chiclayo y presidente de la Comisión Nacional de Salvaguarda de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), institución de la cual, además, era su segundo vicepresidente. A pesar de su encumbrada posición, recuerdo que me impresionó su sencillez, su franqueza, su tranquilidad y la sensación de transparencia que me transmitía, siendo yo apenas una extranjera con la que no había mantenido ningún tipo de acercamiento previo. En esa primera conversación habló con calma de los controvertidos asuntos que yo había solicitado tratar. No proyectaba ninguna reserva, sino que, por el contrario, me escuchaba con atención e intervenía con confianza, apertura y una honestidad que me pareció, por lo menos, inesperada. Su manera gentil de interactuar me tranquilizó. De pronto, me asombró descubrir que estábamos teniendo una conversación, no solo una entrevista off the record, con preguntas anotadas o respuestas calculadas de un prelado cauteloso que intentara deshacerse lo antes posible de la periodista de investigación. Nuestra charla fue natural y, aunque estoy segura de que no dijo todo lo que podría haber dicho, escuchó, se involucró y fue directo y sincero en sus respuestas. Al culminar ese primer encuentro me extendió la mano con su tarjeta personal para que pudiera contactarlo para cualquier seguimiento que pudiera necesitar, algo que no todos, y especialmente no los obispos, harían por un periodista.

Libro Papa Leon XIV Elise
Libro Papa Leon XIV Elise Ann Allen

Cinco años después, en 2023, Prevost llegó a Roma designado por el papa Francisco como prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los cargos más importantes en el Vaticano. Fue aquella la segunda vez que pude reunirme con él en persona, cuando, junto con mi esposo, que también es periodista, solicitamos una visita de cortesía para dar la bienvenida a nuestro compatriota. A pesar de los años transcurridos, del cambio de ciudad y del importante cargo que asumía, sentí que Robert Prevost era exactamente la misma persona con la que me había reunido antes en Lima. Aunque nuestro contacto fue limitado durante sus primeros meses en Roma, ya que Prevost mantenía un perfil notoriamente bajo, un día decidimos invitarlo a cenar. En nuestra casa, comprobé que tanto en el entorno formal como en el personal conservaba su amabilidad y cercanía. Fue un invitado estupendo que comió con gusto todo lo que le ofrecimos, que acompañó nuestra conversación con una frecuente sonrisa, y que incluso se animó a contar un par de chistes mientras hablábamos de deportes, del Perú y de su experiencia reciente en el Vaticano. El cardenal y prefecto del poderoso dicasterio, que más tarde se convertiría en papa, nos demostró aquella noche que era un hombre sencillo y completamente abocado en atender a las personas a su alrededor más que a sí mismo.

***

En Castel Gandolfo, la hermosa residencia apostada en las colinas Albanas donde, durante siglos, los papas han pasado sus veranos, espero al papa León xiv para la entrevista inaugural que marcará su primer contacto formal con la prensa y, a través de esta, con los católicos y el mundo en general. Pienso que es probable que el intercambio no sea el mismo que antes, pero cuando aparece y me saluda con su sonrisa cálida y la mano extendida, preguntando de inmediato por mi esposo, confirmo que es exactamente el mismo hombre: natural, abierto, impactante. No importa qué lugar, puesto o título haya ocupado o esté ocupando, Prevost se ha mantenido fiel a sí mismo.

El papa León XIV durante
El papa León XIV durante la misa solemne que marcó el inicio de su ministerio. (Foto: Vatican News)

«¿Quién es Robert Francis Prevost?, ¿quién es el papa León xiv?», le pregunto mientras se quita las gafas alrededor de la pequeña mesa redonda que compartimos. Su respuesta llega pausada y firme:

“Alguien que tiene una profunda apreciación por la humanidad […] una fe profunda en que, de alguna manera, el misterio de Jesucristo, Dios encarnado, nos llega a todos nosotros. Creo que tengo la capacidad de sentarme con otras personas y reconocer la bondad en ellas. En la conversación, el diálogo, el respeto, soy capaz de ver ese bien, sea la otra persona alguien de fe o no, y compartir parte de la alegría y la esperanza de lo que significa estar vivo, el regalo de la vida. Entonces, para mí, y especialmente como agustino, [tengo la capacidad de] ver que, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a un bien mayor y que todo lo que hacemos aquí está orientado hacia la plenitud de la vida y el amor en las manos de Dios. Mucho de eso es un misterio, y no pretendo entenderlo ni mucho menos poder explicarlo".

Y luego, en un tono más personal, el papa añade:

“Hay una gran parte de mí que disfruta vivir, conocer a otras personas, servir a los demás, y que encuentra mucho sentido en haber dado mi vida para servir en la orden agustiniana como sacerdote y, más tarde, como obispo. De algún modo, es lo mismo: ser llamado para una vocación específica, para caminar con otras personas y enseñarles a tener esa misma actitud de que «dar tu vida por los demás tiene mucho más sentido que ser egoísta». Cuando conoces a Jesucristo, y cuando reconoces que Dios nos ha llamado, creado y amado, compartir eso con otras personas es simplemente un regalo magnífico".

***

El actual pontífice encarna, en muchos sentidos, el perfil de un papa para el siglo xxi. Su formación multicultural y su amplia trayectoria como misionero, jefe de su orden agustiniana y prefecto del Dicasterio para los Obispos, cargo en el que interactuó con obispos de todo el planeta, le otorgan una perspectiva global única. Habla inglés, español e italiano con fluidez, y conoce el francés, lo que le permite moverse con naturalidad entre diversas culturas.

book img

Esperanza. La autobiografía

Por Varios autores

eBook

$10,99 USD

Comprar

También es un papa familiarizado con el mundo digital. Antes de su elección tenía presencia en redes sociales, como X (antes Twitter), y utilizaba herramientas digitales en su teléfono inteligente, como WhatsApp, lo que demuestra su interés por la comunicación abierta y el debate actual. De hecho, ha declarado abiertamente que la revolución de la inteligencia artificial y las dudas que esta plantea sobre el trabajo y los derechos de los trabajadores fueron uno de los motivos por los que eligió su nombre papal, en homenaje al papa León xiii, padre de la doctrina social moderna de la Iglesia.

Quienes lo conocen hablan de un hombre que disfruta la vida, que ama conocer y descubrir nuevas personas, culturas y realidades. Alguien atento a los contextos sociales más frágiles y a las carencias de los pobres. Un hombre de diálogo y de acción, que sale en búsqueda de necesidades que satisface de manera creativa. Un pastor cercano y atento, buen administrador y líder eficiente, capaz de resolver problemas complejos sin crear divisiones. Pero, sobre todo, hablan de él como un buen amigo y un hermano confiable.

En suma, León xiv es, para muchos, un «ciudadano del mundo», un pontífice para los tiempos modernos y, por su historia y su estilo, un misionero del siglo xxi.

***

Apenas fue elegido papa, no ha sido mucha la información disponible públicamente sobre Robert Prevost en términos de lo que dijo e hizo, en discursos, homilías y mensajes, o, incluso, en cuanto a sus posturas sobre algunos temas polémicos a lo largo de los años, salvo algunos tuits, bastante recientes, posicionándose sobre ciertas posturas del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. Aunque han ido saliendo muchas fotos de Prevost junto a sus feligreses peruanos en actividades o celebraciones, esta falta de información sobre sus dichos o mensajes es especialmente cierta cuando se trata de sus años como misionero en Perú, como líder de la casa de formación agustiniana en Trujillo y, más tarde, como obispo de Chiclayo. Más allá de alguna que otra postura pública, Prevost era, en general, una figura relativamente desconocida

Temas Relacionados

Papa Leon XIVElise Ann AllenVaticano

Últimas Noticias

“Garganta profunda”, la caída de Nixon y una investigación que cambió la historia y se hizo película

La investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein reveló el escándalo de Watergate. Robert Redford fue fundamental en su llegada al cine

“Garganta profunda”, la caída de

Una exposición en la UCA revela el lado más humano del Papa Francisco

La exposición “Legado y Dignidad: un nosotros más grande” invita a descubrir la sensibilidad y el compromiso social del Papa argentino a través de su biblioteca personal, imágenes históricas y piezas de orfebrería de Juan Carlos Pallarols

Una exposición en la UCA

Picasso protagoniza una muestra teatral en la Tate Modern de Londres

La galería londinense presenta una muestra inédita que explora el lado performativo del artista español, reuniendo más de 50 obras y piezas clave como ‘Los tres bailarines’ y el tapiz del minotauro

Picasso protagoniza una muestra teatral

Llega una nueva edición del festival literario “Córdoba Mata”

La duodécima edición del Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial se desarrollará entre el 23 y el 29 de septiembre y sumará a Villa General Belgrano como sede. El detalle

Llega una nueva edición del

Robert Redford y la historia secreta de “Todos los hombres del presidente”, la película que cambió la historia del periodismo

El film dirigido por Alan Pakula atravesó un proceso previo con borradores fallidos y tensiones creativas hasta convertirse en una obra maestra del cine del siglo XX

Robert Redford y la historia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei mantuvo un encuentro

Javier Milei mantuvo un encuentro bilateral con Santiago Peña en Paraguay tras la cumbre de la CPAC

Cuáles fueron las polémicas declaraciones que Gustavo Cordera hizo en 2016

La provincia de Buenos Aires anunció el cierre de todos los litigios con bonistas internacionales

El PRO se pronunció por primera vez desde las elecciones y respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: “Una señal de madurez”

Tras la presentación del Presupuesto, la UIA volvió a reclamar medidas para bajar los costos y fomentar la producción

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio expresó que EEUU

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Un día en La Habana

La dictadura cubana condenó a cuatro años y medio de cárcel a una persona por filmar una fila en la vía pública

Crisis humanitaria en Gaza: al menos 150 mil personas se desplazaron para evitar la zona de combates entre Israel y el grupo terrorista Hamas

Santiago Peña promulgó la ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur

TELESHOW
L-Gante habló del presunto nuevo

L-Gante habló del presunto nuevo noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles: “Es una masa”

El Polaco y Valeria Aquino agasajaron a su hija Alma para su cumpleaños número 12: las inesperadas cartas juntos

La emoción de Maxi López y Daniela Christiansson en la recta final del embarazo: “Te estamos esperando”

De vacaciones a la emoción: Chechu Bonelli y sus hijas vivieron un encuentro único con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: “Disfrutalo”