Cultura

Miguel Betancourt: la infancia borrada por la lluvia y el regreso a los orígenes con “Palingenesia”

La muestra propone un diálogo entre pasado y presente, donde la experimentación plástica y la memoria autobiográfica se entrelazan. Un recorrido sensorial que invita a descubrir los secretos de su proceso creativo

Guardar
El artista ecuatoriano Miguel Betancourt
El artista ecuatoriano Miguel Betancourt (Foto: EFE/ José Jácome)

El pintor ecuatoriano Miguel Betancourt retorna al origen de su pintura a través de una audaz investigación material y poética con la exposición Palingenesia, en la que reafirma sus temas naturalistas y su iconografía naif.

El recorrido propone un diálogo entre obras recientes y piezas de diferentes épocas, configurando una diacronía curatorial donde el presente convoca a versiones pretéritas del autor, señaló este domingo la Alianza Francesa, que acogerá la exposición desde el próximo miércoles hasta el 25 de octubre.

Agregó que Betancourt vuelve a la genética del acto pictórico y convierte la materia en sustancia expresiva: barro, chocoto, pizarra, bahareque y yute se integran a la superficie como archivo vivo de memoria y territorio.

“Iconografía frágil″ (2025). Técnica: mixta/arcilla,
“Iconografía frágil″ (2025). Técnica: mixta/arcilla, arena y tabla vieja (Crédito: Instagram @miguelartb)

La serie pone en tensión recursos del informalismo y la pintura de acción: estructuras de bahareque recubiertas de chocoto, dripeos caligráficos y el zurcido de yute operan como prótesis estéticas que densifican la superficie, mientras inscriben la memoria autobiográfica del artista en cada obra, detalló.

Con Palingenesia —que en términos generales se refiere al renacimiento o regeneración de los seres o del universo—, “vuelvo a mis orígenes con la diferencia que conlleva una brecha de más de cuatro décadas de experimentación plástica y regocijo lúdico”, señala Betancourt.

Se trata de una muestra donde el pintor deja latente su cosmovisión, desde el momento de nacer, porque no es gratuito que una de sus primeras experiencias tenga que ver con la rayadura en suelos o muros, “unas veces con la punta de un clavo de riel, otras con carbón de algún leño”, anota el artista.

Nacido en 1958 y con medio centenar de exposiciones individuales en Europa, Asia y América, y un número superior en colectivas, Betancourt señala que la exposición apunta a recorrer la superficie y el armazón oculto, los signos pictóricos y el color, mediante un diálogo entre el grafiti genuino y la reflexión plástica contemporánea.

“Palimpsesto 0″ (2025). Técnica: arcilla
“Palimpsesto 0″ (2025). Técnica: arcilla y arena/armazón de carrizo (Crédito: Instagram @miguelartb)

Humberto Montero, curador de la exposición, se remonta a los inicios indirectos de Betancourt en el arte y recuerda una anécdota del autor que se remonta a su infancia “y da testimonio del gran palimpsesto en el que se ha convertido toda su obra desde entonces”.

Durante una mañana entera, estando solo en su hogar, Miguel dibujó en el patio —sobre la tierra apisonada— su propia casa y el paisaje que la rodeaba.

Lo hizo con trozos de carbón de leña y de ladrillo (carboncillo y sanguina), como si preparara una exposición para sus padres que regresarían en la tarde. Pero la lluvia apareció anticipándose a los espectadores, y así borró ese lienzo “transformándolo en el primer palimpsesto de Betancourt“, relata.

Para el curador de la muestra Palingenesia es “volver siempre al origen, rasgando en la memoria para revivificar de nuevo el punto inicial del primer Betancourt singularizado en cada trazo. Una acción continua que reafirma el flujo ininterrumpido de una identidad pictórica siempre indivisible".

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Miguel BetancourtArteCulturaEcuador

Últimas Noticias

El Cultural San Martín celebra lo mejor del cine argentino con el ciclo Premios Sur

Durante cuatro días de septiembre, el público podrá disfrutar en pantalla grande de las películas más premiadas del año y conversar con sus creadores en un evento único para los amantes del séptimo arte

El Cultural San Martín celebra

Tips de ortografía: tableta o táblet, mejor que tablet

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tips de ortografía: tableta o

Batlle Planas, el zen y el automatismo, en una muestra que recorre su otro legado

La exposición “Objetos de Meditación”, en la galería Vermeer, reúne obras del artista hispano-argentino en diálogo con la de sus alumnos, así como también con la de contemporáneos

Batlle Planas, el zen y

Incesto, ostentación y tragedia: las claves ocultas tras el legado de las Cleopatras en la historia egipcia

En “Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto”, Lloyd Llewellyn-Jones estudia la familia Ptolemaica para exponer la compleja red de alianzas, traiciones y prácticas extremas que moldearon el destino de Egipto

Incesto, ostentación y tragedia: las

“La trama oculta”: cuando los cuentos se vuelven obsesión

El escritor recuerda cómo los relatos que devoraba de niño y las historias que escuchaba en la peluquería de su padre fueron gestando, sin que él lo supiera, su nuevo libro

“La trama oculta”: cuando los
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Martín: mataron de un

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

Por qué los los gatos comen plantas: un estudio encontró pistas

Qué es el síndrome del impostor y por qué afecta incluso a las personas exitosas

Feroz ataque de patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba: el video

El Gobierno simplificó el proceso para ingresar nuevos aviones al país

INFOBAE AMÉRICA
Por qué la araña Joro

Por qué la araña Joro preocupa a los expertos en biodiversidad de Estados Unidos

La industria audiovisual global proyecta ingresos por USD 402.000 millones en 2030 con la IA como motor principal

Ecuador y Panamá buscan un TLC tras consenso para combatir el lavado de activos

Cada vez más países evalúan dotarse de armas nucleares: “El régimen de no proliferación está en riesgo”

Director del Instituto Peruano de Economía: “Ecuador muestra un manejo económico responsable”

TELESHOW
Quién reemplazará a Lali Espósito

Quién reemplazará a Lali Espósito como jurado en La Voz Argentina y por qué se ausentará

La palabra de Daniela Celis luego de visitar a Thiago Medina en el hospital: “Necesitamos cadena de oración”

La nueva faceta de Valeria Mazza en España: debutó como conductora en el Bailando en una noche de gala

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”