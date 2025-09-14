Cultura

El regreso de Georges de La Tour: París celebra al “Caravaggio francés” con una muestra imperdible

El Museo Jacquemart André presenta una exposición que reúne piezas excepcionales del artista, incluyendo cuadros difíciles de ver juntos, y revive la fascinación por sus escenas nocturnas llenas de magia y misterio

Un hombre contempla el cuadro
Un hombre contempla el cuadro "El recién nacido", de Georges de La Tour, en la exposición sobre la obra de este artista organizada en el Museo Jacquemart André de París (Foto: EFE/EPA/Teresa Suarez)

El Museo Jacquemart André inaugurará este jueves en París la primera gran exposición desde 1997 dedicada al pintor Georges de La Tour, descrito a menudo como “el Caravaggio francés" por su dominio del claroscuro.

Bajo el título Entre sombra y luz, la exposición reúne una treintena de obras, cerca de la mitad de las que han sobrevivido del artista, procedentes de museos y colecciones de todo el mundo.

El recorrido se organiza en secciones temáticas y no de manera cronológica para evitar el carácter conjetural de una trayectoria llena de lagunas documentales, según los organizadores de la muestra.

Una mujer fotografía el cuadro
Una mujer fotografía el cuadro "Los jugadores de dados", de Georges de La Tour, en la exposición sobre la obra de este artista organizada en el Museo Jacquemart André de París (Foto: EFE/EPA/Teresa Suarez)

“No sabemos nada de él entre su nacimiento en 1593 y 1616. No tenemos idea de quién fue su maestro ni dónde se formó. Cualquier orden cronológico sería pura conjetura”, explicó hoy a EFE Gail Feigenbaum, comisaria de la exposición.

La propuesta permite redescubrir un creador célebre por sus escenas nocturnas iluminadas con la luz de una vela que, tras gozar de gran fama en vida, ya que fue pintor de Luis XIII, cayó en el olvido tras su muerte en 1652 y no fue redescubierto hasta el siglo XX.

Entre las piezas destacadas de la colección figuran títulos como El Recién Nacido (Rennes), que ilustra la portada de la exposición y retrata una escena íntima que muchos leen como una Natividad sin atributos religiosos explícitos.

"San Felipe" (hacia 1625) de
"San Felipe" (hacia 1625) de Georges de La Tour (Crédito: Donación de Walter P. Chrysler, Jr./ Foto: Ed Pollard. Cortesía del Museo de Arte Chrysler)

A este se suman otros cuadros como La Magdalena penitente (traída desde Washington), las dos versiones del San Jerónimo penitente (Francia y Estocolmo), Job burlado por su mujer (Francia), La mujer de la pulga (Francia), Las lágrimas de San Pedro (Cleveland, Estados Unidos) y Los comedores de guisantes (Berlín).

La dificultad mayor, confesó Feigenbaum, fue obtener los cuadros: “Cada museo que posee un La Tour es muy reticente a prestarlo, porque son obras frágiles. Nos dijeron que con doce ya podríamos considerarnos afortunados y finalmente conseguimos veintitrés. Estamos encantados de haber podido reunir un conjunto tan sustancial", declaró Feigenbaum.

La Tour, nacido en la entonces región independiente de Lorena, en Francia, fue célebre por elevar lo cotidiano a la categoría de lo sagrado mediante un lenguaje pictórico de claroscuro austero y una espiritualidad silenciosa.

"La Madeleine penitente" (entre 1635
"La Madeleine penitente" (entre 1635 y 1640) de Georges de La Tour (Cortesía de la Galería Nacional de Arte, Washington)

Sus cuadros, de campesinos, músicos ciegos o figuras penitentes, se inscriben en el contexto del caravaggismo europeo, pero con una voz propia que prescinde del dramatismo italiano para ofrecer una intensidad más recogida y meditativa.

La exposición, comisariada por Gail Feigenbaum y Pierre Curie, permanecerá abierta en el Museo Jacquemart André de París hasta el 25 de enero de 2026.

Fuente: EFE

