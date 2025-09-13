Murió Máximo Parpagnoli, histórico fotógrafo del Teatro Colón

El Teatro Colón despide a Máximo Parpagnoli, su fotógrafo icónico durante más de 40 años (Foto: Juanjo Bruzza)

El legado de Máximo Parpagnoli se mantiene vivo en cada imagen que capturó a lo largo de más de cuarenta años en el Teatro Colón, institución que lamentó profundamente su fallecimiento a través de un comunicado en donde lo destaca como “fotógrafo y artista incansable que supo captar con su estilo único la vida artística de nuestra casa”.

Nacido en Tucumán en 1958, Parpagnoli inició su formación en fotografía desde 1969, lo que sentó las bases de una carrera dedicada a documentar la vida artística. Su vínculo con el Teatro Colón comenzó en 1984, cuando ingresó como fotógrafo, y fue ratificado en el cargo por concurso en 1988. En 2013, volvió a obtener por concurso la posición de Supervisor en Fotografía, función que desempeñó hasta 2023.

Parpagnoli documentó la vida artística del Teatro Colón y su obra trascendió fronteras (Foto: Juanjo Bruzza)

La obra de Parpagnoli trascendió los límites del teatro y se difundió en publicaciones especializadas en lírica y ballet, como Revista del Teatro Colón, Revista Clásica, Balletin Dance, Música Hoy, Correo Musical Argentino, Cantábile, L’Avant Scène Opera, Opera Magazine y Música Clásica BA, entre otras. Sus imágenes ilustraron libros, folletos, afiches, almanaques, avisos publicitarios y programas de mano del propio Teatro Colón.

En 2019, el Teatro Colón editó un libro fotográfico titulado Arnaldo y Máximo, fotógrafos del Teatro Colón, que reúne imágenes de su autoría y de Arnaldo Colombaroli. Este año, su trabajo también integra la publicación conmemorativa Cien años de los elencos estables del Teatro Colón, dedicada al legado artístico del Ballet, el Coro y la Orquesta Estable.

El último adiós a Máximo Parpagnoli se realiza en la capilla del Cementerio de Chacarita (Foto: Arnaldo Colombaroli)

Entre las exposiciones individuales más destacadas de Parpagnoli figuran Fotografías del Teatro Colón (Universidad de Santiago de Chile, 2006) y Dos décadas en el Colón (Museo de Arte Contemporáneo de Salta, 2007). Su excelencia fue reconocida internacionalmente al recibir el premio internacional 35 awards, que lo posicionó entre los cien mejores fotógrafos de Argentina.

Según fue comunicado, el último adiós a Máximo Parpagnoli se realiza el domingo 14 de septiembre a las 10 de la mañana en la capilla del Cementerio de Chacarita.