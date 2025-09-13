El filete porteño toma el Centro Cultural 25 de Mayo con una muestra que celebra el arte urbano

La muestra 'Filete en expansión' exhibe las obras ganadoras del Concurso de Filete Porteño 2024 en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza

El arte del filete porteño se despliega en una nueva dimensión en el Centro Cultural 25 de Mayo, donde la muestra Filete en expansión exhibe las creaciones originales de los ganadores del Concurso de Filete Porteño 2024. Esta exposición, que puede visitarse de manera gratuita hasta mediados de octubre, transforma el hall principal del espacio cultural en un homenaje a uno de los emblemas más reconocibles de la identidad visual de Buenos Aires.

La propuesta reúne las tablas originales que los artistas utilizaron para intervenir los buses turísticos de la ciudad, convirtiendo estos vehículos en auténticos lienzos móviles. De este modo, tanto visitantes como residentes pueden apreciar el fileteado en movimiento, integrándose al paisaje urbano y renovando el diálogo entre tradición y contemporaneidad.

El fileteado porteño, declarado patrimonio cultural, evoluciona y dialoga con nuevas corrientes artísticas en la exposición

El filete porteño surgió a finales del siglo XIX en las calles de Buenos Aires, inicialmente como una técnica ornamental aplicada a carros y vehículos. Con el paso del tiempo, este lenguaje visual se expandió hacia nuevas formas de expresión artística, manteniendo sus características distintivas: colores intensos, líneas curvas y ornamentaciones florales y tipográficas. Esta evolución ha consolidado al fileteado como un patrimonio cultural dinámico, capaz de adaptarse y dialogar con distintas corrientes estéticas.

En el contexto del aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires y en coincidencia con el Día del Fileteado Porteño, que se celebra cada 14 de septiembre, el Ministerio de Cultura de la Ciudad organizó el Concurso de Filete Porteño 2024. Esta fecha conmemora la primera exposición dedicada a la disciplina, realizada en 1970 en la Galería Wildenstein. El jurado seleccionó a diez artistas para intervenir los buses turísticos: Elvio Gervasi, Gustavo Daniel Rodríguez, Diego Martín Prenollio, César Antonio Chávez, Matías Kavu (Matías Gabriel Kavunowsky), Silvia Dotta, Paula Di Pietro, Christián Martin Loidí, Yaku (Aixa Macarena Villalba) y Febuey (Ariel Fernando Rossjanski). La muestra también cuenta con la participación especial de Ceci Calvet.

*Filete en expansión puede visitarse en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza) de lunes a sábados de 11 a 21 hs. hasta mediados de octubre, con entrada libre.

[Fotos: prensa Cultura C.A.B.A.]