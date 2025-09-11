Cultura

El catálogo de Miles Davis cambia de manos en una operación que redefine el futuro de su legado musical

Una pequeña compañía especializada en derechos musicales, asume la gestión de las composiciones y derechos editoriales del hombre “que transformó la historia del jazz”

Guillermo E. Pintos

Por Guillermo E. Pintos

Miles Davis: "So What" (1959)

El control sobre los derechos de autor de la obra de Miles Davis ha experimentado un cambio significativo tras la adquisición de su catálogo por parte de la compañía “boutique” de gestión de derechos editoriales Reservoir Media. Esta operación, que incluye tanto las composiciones como los derechos editoriales del legendario trompetista, representa un nuevo capítulo en la gestión de su legado musical.

Reservoir, firma fundada en 2007 y que cotiza en bolsa desde 2021, es una empresa musical independiente de servicios integrales y ha alcanzado un acuerdo clave para adquirir la mayor parte de los derechos musicales pertenecientes al patrimonio de Miles Davis, a menos de un año de cumplirse el centenario del icónico trompetista.

Esta operación, cerrada en agosto, comprende el 90 % de los derechos de publicación, la cuota correspondiente a los ingresos por las grabaciones y un pacto con el patrimonio familiar para gestionar conjuntamente el uso del nombre, la imagen y la identidad del artista que redefinió el jazz en diversas etapas y falleció en 1991.

Sony aún controla las grabaciones de gran parte de la carrera de Davis, incluido su emblemático álbum Kind of Blue (1959).

En mayo de 2026, se
En mayo de 2026, se cumplirá el centenaro del nacimiento de Miles Davis (Foto: archivo EFE/Ramón Castro)

Según expresó Golnar Khosrowshahi, presidenta ejecutiva de Reservoir y una de las contadas mujeres en ocupar esa posición en la industria musical, “es una oportunidad única en la vida”. La trayectoria de la empresa abarca la adquisición de catálogos de figuras como Sheryl Crow, The Isley Brothers y el legendario saxofonista Sonny Rollins, legendario saxofonista de jazz.

Su portfolio incluye participaciones en éxitos atemporales como “Louie Louie”, “Ring of Fire” de Johnny Cash y “Take Me Home, Country Roads” de John Denver. Asimismo, es propietaria de los sellos Chrysalis y Tommy Boy, responsables de clásicos del hip-hop como De La Soul y Queen Latifah. “No somos un tenedor pasivo de propiedad intelectual”, destacó Khosrowshahi. “Tenemos una plataforma activa”.

La familia de Miles Davis había mantenido durante años la administración de su catálogo, supervisando la explotación de sus composiciones y asegurando la integridad artística de la obra. Ahora, con la entrada de esta compañía especializada en la gestión de derechos musicales, se abre la posibilidad de una mayor difusión y nuevas estrategias comerciales para el repertorio del artista.

El catálogo de Miles Davis
El catálogo de Miles Davis incluye 250 composiciones, entre ellas varias de las más relevantes de la historia del jazz

Los herederos de Miles Davis manifestaron su confianza en que la alianza con esta compañía permitirá preservar la esencia de la obra del trompetista y, al mismo tiempo, explorar nuevas oportunidades para su difusión global. “Queremos que la música de Miles siga viva y accesible para todos”, señalaron su hijo Erin Davis y el sobrino Vince Wilburn Jr., representantes de la familia a cargo de la negociación.

El catálogo adquirido incluye más de 250 composiciones, entre las que se encuentran piezas fundamentales del jazz moderno. Reservoir Media ha anunciado que planea impulsar la presencia de estas obras en plataformas digitales, así como fomentar su uso en producciones audiovisuales y proyectos educativos.

La operación se enmarca en una tendencia creciente de adquisiciones de catálogos musicales por parte de empresas especializadas, que buscan capitalizar el valor de repertorios históricos en un mercado globalizado. En el caso de Miles Davis, la gestión profesionalizada de sus derechos podría traducirse en una mayor visibilidad y en nuevas formas de acercar su música a públicos de todo el mundo.

