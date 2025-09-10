Dan Brown: el autor de “El código Da Vinci” lanza una novela de misterio que es un homenaje al poder de los libros

Dan Brown y su libro "El último secreto": acción, ideas y un poco de las viejas mañas.

Encontrarás muchas frases asombrosas en El último secreto, el más reciente thriller de viajes estilo “charla TED” de Dan Brown. Una que me llamó la atención aparece temprano en el libro, al inicio del capítulo 7: “La editorial de libros más grande del mundo, Penguin Random House, publica casi 20.000 libros al año y genera más de 5.000 millones de dólares en ingresos brutos anuales.” Esta es una afirmación puramente fáctica —y, hasta donde puedo determinar, precisa—, y por lo tanto, un tipo particular de frase de Dan Brown. Por supuesto, hay otras variedades, incluidas aquellas que comienzan con un adverbio (“imposiblemente”, “notablemente”, “convenientemente”); aquellas que estallan en cursivas emocionadas; y aquellas que están completamente en cursiva.

Brown es, ante todo, un escritor de acción, y su héroe, Robert Langdon, está continuamente en una persecución frenética de quien lo persigue con igual intensidad, ya sea en Florencia, Roma, Barcelona o algún otro destino turístico popular. En las casi 700 páginas de El último secreto se disparan armas, se fuerzan cerraduras, se descubren pasadizos ocultos y se revelan sorpresas impactantes sobre la marcha. La trama hiperactiva avanza con una prosa hiperventilada. Pero una aventura de Dan Brown también funciona con un cierto tipo de combustible intelectual. Dado que Langdon es, por profesión, profesor (de simbología, en Harvard, por si necesitas recordarlo), sus aventuras están salpicadas, o podrías decir acolchadas, con breves lecciones sobre una gran variedad de temas de historia, ciencia, filosofía y bienes raíces.

Para ser una obra de ficción, esta novela exhibe con orgullo sus hechos: En 1889, después de que funcionarios de la ciudad de Praga visitaran la Exposición Universal en París y vieran la impresionante torre de Gustave Eiffel, decidieron construir su propia ‘miniatura’ de la Torre Eiffel en Praga. Empresas como Neuralink, de Elon Musk, habían estado trabajando desde 2016 para desarrollar lo que se conocía como una interfaz H2M —de humano a máquina—, un dispositivo capaz de convertir datos obtenidos del cerebro en un código binario comprensible. El Puente George Washington es el puente motorizado más transitado del mundo. Estas también son frases típicas de Dan Brown, didácticas y fácilmente verificables, aunque a veces de relevancia cuestionable.

Es agradable encontrarse con un escritor dispuesto a hacer parte de tus búsquedas en Google por ti. Pero volvamos a Penguin Random House, que resulta ser, a través de su sello Doubleday, la editorial de este mismo libro. En el mundo real, el propio Brown es responsable de una fracción nada despreciable de esos 5.000 millones de dólares. En el universo de Dan Brown, PRH es responsable de varios libros de Robert Langdon (quien considera como “una de sus novelas favoritas” a “Fortaleza digital”, de nada menos que Dan Brown). Más relevante aún, la compañía ha fichado un posible éxito de ventas de una tal Katherine Solomon, una científica noética cuya investigación de décadas sobre la conciencia humana ha demostrado, más allá de toda duda, que… Alto. Retener información vital es uno de los trucos favoritos de Brown, así que antes de develar más de la trama, debo decir que El último secreto funcionó para mí menos como un relato de misterio impulsado por ideas o un ejercicio de turismo suave que como un nostálgico testamento al poder de la palabra impresa.

Dan Brown es el autor de "El código Da Vinci", uno de los grandes bestsellers de nuestro tiempo. (Cody O'Loughlin for The New York Times)

Un libro, este libro nos invita a creer, tiene el potencial de cambiar el mundo. Y también de provocar muertes. En una época en la que la lectura a veces parece estar en declive terminal y los libros han cedido influencia a listas, pódcast y videos, resulta alentador tomar un volumen voluminoso que se atreve a afirmar lo contrario.

Katherine, compañera de Langdon en El símbolo perdido (2009), ahora ascendida a interés amoroso de pleno derecho, ha entregado un manuscrito que promete trastocar nuestros supuestos fundamentales sobre la conciencia, la muerte y la realidad misma. Nuestros cerebros, argumenta, no son entidades cognitivas autónomas, sino portales hacia una mente universal. Basada en la neuroquímica, su teoría aborda experiencias extracorporales, vida después de la muerte, precognición, personalidades múltiples, parapsicología y todo tipo de fenómenos relacionados que un escéptico podría descartar como charlatanería.

Langdon, en Praga como acompañante de Katherine para una conferencia en la que ella presenta su gran teoría (se hospedan en una suite del Four Seasons), ha superado su escepticismo. No es el único. El próximo libro de Katherine está en el centro de un torbellino conspirativo que involucra a un científico rival, un cerebro criminal y sus secuaces brutales, funcionarios gubernamentales corruptos, un policía rebelde de Praga y un gólem. O mejor dicho, El Golěm, como se presenta correctamente el nombre del personaje. El cuidado puesto en mantener ese signo diacrítico es en sí mismo un tributo a los viejos valores de la imprenta. El Golěm es un típico villano de Brown: un vengador dañado, cuasi monstruoso, a la vez digno de compasión y despiadado, un comodín irracional en una historia dominada por el frío razonamiento de científicos y burócratas. El Golěm también ancla la narrativa en la extraña historia de la Europa premoderna, que para Brown ha sido durante mucho tiempo un fértil (y rentable) filón de misterio y significado. Esta vez, desafortunadamente, el énfasis está menos en la oscuridad del pasado —masones o templarios, Da Vinci o Dante, paganos o papas— que en un futuro nebuloso de conciencia universal despierta.

Tom Hanks como Robert Langdom en "Inferno", otra novela de Brown llevada al cine

La investigación de Katherine sobre la naturaleza de la mente es tan trascendental que personas poderosas están decididas a destruir todas las copias físicas y digitales de su manuscrito. Pero cuanto más aprendemos sobre el contenido de su libro, más parece todo una exageración. Y a medida que el libro de Brown avanza hacia su elaborado clímax, sus (y los de Langdon) efusiones sobre el progreso neurotecnológico que nos espera suenan desconcertantemente fuera de sintonía con el presente ansioso y sombrío.

Y, sin embargo, me resulta imposible argumentar con demasiada vehemencia contra un libro que cree tan fervientemente en la importancia de los libros —y, ya que estamos, en la investigación científica, el prestigio académico y los hoteles de lujo—. Quizá lo mejor sea leer El último secreto como un artefacto de una civilización perdida, una evocación brumosa de una gloria literaria desaparecida. Me hizo sentir nostalgia por una edad dorada en la que una sola obra escrita no solo podía vender millones de ejemplares, sino también galvanizar la opinión pública, desatar debates furiosos y girar la historia unos grados sobre su eje. En otras palabras, me hizo sentir nostalgia por El código Da Vinci.

(The New York Times)