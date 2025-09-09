Eduardo Costantini, distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura (Nicolás Stulberg)

La Secretaría de Cultura de la Nación distinguirá este martes a Eduardo Costantini con el título de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, en reconocimiento a su papel como impulsor del arte latinoamericano y su compromiso con el acceso público a la cultura.

La ceremonia incluirá una conversación entre la periodista especializada en cultura Matilde Sánchez y Costantini, antes de la entrega del reconocimiento. La decisión de otorgar este título responde a la trayectoria del empresario y coleccionista, cuya labor ha sido fundamental para la proyección internacional del arte de la región.

Costantini es conocido principalmente por ser el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), institución que se ha consolidado como un referente global en la difusión y preservación del arte moderno y contemporáneo de América Latina.

La colección del museo, junto con la privada del propio Costantini, suma más de 1.400 obras y reúne piezas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Xul Solar y Antonio Berni. Esta selección se considera la muestra exhibida de arte latinoamericano más relevante a nivel mundial.

El reconocimiento a Costantini pone en valor no solo su trayectoria como coleccionista y filántropo, sino también la convergencia entre éxito empresarial y sensibilidad cultural. La distinción destaca su aporte a la protección del patrimonio y su esfuerzo por democratizar el acceso a la cultura, elementos que han marcado su carrera y su legado.

En el ámbito empresarial, Eduardo F. Costantini es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y posee un máster en Economía Cuantitativa por la Universidad de East Anglia en Inglaterra. Actualmente, preside y es accionista principal de Consultatio Real Estate, Consultatio International, Nordelta y Argencons, esta última adquirida recientemente a través de Consultatio. En 2025, fundó One618, una compañía surgida de la fusión entre Consultatio Asset Management, Consultatio Investments y el grupo TPCG-Southern Trust, adquirido en 2024.

Malba Puertos

El alcance de sus proyectos inmobiliarios abarca Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Entre sus desarrollos más emblemáticos se encuentran Nordelta, Puertos y los complejos residenciales Oceana en Key Biscayne, Bal Harbour, Puerto Madero y Nordelta.

Como presidente de la Fundación Malba, Costantini ha promovido la exhibición pública de su acervo, permitiendo que una parte significativa de su colección personal y la del museo estén disponibles para el público. En 2024, inauguró una nueva sede del MALBA en Puertos, en el partido de Escobar, ampliando así el acceso a la colección y consolidando su apuesta por la descentralización cultural.

La entrega del título de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación a Eduardo Costantini representa un reconocimiento a una figura que ha sabido articular la iniciativa privada con el compromiso social, generando un impacto duradero en el panorama cultural argentino y latinoamericano.

En marzo, recibió en Madrid el Premio Internacional de Mecenazgo de la española Fundación Callia

El acto tendrá lugar el 9 de septiembre a las 18:30 en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, y contará con la presencia del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien entregará la distinción de manera oficial.

Cifelli subrayó la singularidad del homenaje al afirmar: “No se trata de un reconocimiento más en la agenda cultural de nuestro país, sino de un gesto de gratitud hacia alguien que ha sabido convertir sus pasiones y su visión en un legado invaluable para todos los argentinos.”