Cultura

Eduardo Costantini, distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura

La Secretaría de Cultura reconoce la trayectoria del fundador del Malba, por su aporte al arte latinoamericano y su labor en democratizar el acceso a la cultura en Argentina y la región

Guardar
Eduardo Costantini, distinguido como Personalidad
Eduardo Costantini, distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura (Nicolás Stulberg)

La Secretaría de Cultura de la Nación distinguirá este martes a Eduardo Costantini con el título de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, en reconocimiento a su papel como impulsor del arte latinoamericano y su compromiso con el acceso público a la cultura.

La ceremonia incluirá una conversación entre la periodista especializada en cultura Matilde Sánchez y Costantini, antes de la entrega del reconocimiento. La decisión de otorgar este título responde a la trayectoria del empresario y coleccionista, cuya labor ha sido fundamental para la proyección internacional del arte de la región.

Costantini es conocido principalmente por ser el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), institución que se ha consolidado como un referente global en la difusión y preservación del arte moderno y contemporáneo de América Latina.

Costantini es conocido principalmente por
Costantini es conocido principalmente por ser el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

La colección del museo, junto con la privada del propio Costantini, suma más de 1.400 obras y reúne piezas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Xul Solar y Antonio Berni. Esta selección se considera la muestra exhibida de arte latinoamericano más relevante a nivel mundial.

El reconocimiento a Costantini pone en valor no solo su trayectoria como coleccionista y filántropo, sino también la convergencia entre éxito empresarial y sensibilidad cultural. La distinción destaca su aporte a la protección del patrimonio y su esfuerzo por democratizar el acceso a la cultura, elementos que han marcado su carrera y su legado.

En el ámbito empresarial, Eduardo F. Costantini es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y posee un máster en Economía Cuantitativa por la Universidad de East Anglia en Inglaterra. Actualmente, preside y es accionista principal de Consultatio Real Estate, Consultatio International, Nordelta y Argencons, esta última adquirida recientemente a través de Consultatio. En 2025, fundó One618, una compañía surgida de la fusión entre Consultatio Asset Management, Consultatio Investments y el grupo TPCG-Southern Trust, adquirido en 2024.

Malba Puertos
Malba Puertos

El alcance de sus proyectos inmobiliarios abarca Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Entre sus desarrollos más emblemáticos se encuentran Nordelta, Puertos y los complejos residenciales Oceana en Key Biscayne, Bal Harbour, Puerto Madero y Nordelta.

Como presidente de la Fundación Malba, Costantini ha promovido la exhibición pública de su acervo, permitiendo que una parte significativa de su colección personal y la del museo estén disponibles para el público. En 2024, inauguró una nueva sede del MALBA en Puertos, en el partido de Escobar, ampliando así el acceso a la colección y consolidando su apuesta por la descentralización cultural.

La entrega del título de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación a Eduardo Costantini representa un reconocimiento a una figura que ha sabido articular la iniciativa privada con el compromiso social, generando un impacto duradero en el panorama cultural argentino y latinoamericano.

En marzo, recibió en Madrid
En marzo, recibió en Madrid el Premio Internacional de Mecenazgo de la española Fundación Callia

El acto tendrá lugar el 9 de septiembre a las 18:30 en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, y contará con la presencia del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien entregará la distinción de manera oficial.

Cifelli subrayó la singularidad del homenaje al afirmar: “No se trata de un reconocimiento más en la agenda cultural de nuestro país, sino de un gesto de gratitud hacia alguien que ha sabido convertir sus pasiones y su visión en un legado invaluable para todos los argentinos.”

Temas Relacionados

Eduardo CostantiniPersonalidad Emérita de la Cultura de la NaciónMuseo de Arte Latinoamericano de Buenos AiresFundación Malbamalba

Últimas Noticias

Inédito: Francia lanzó un premio para los libros de bebés

El galardón, que se entregará por primera vez en noviembre, se convertirá en “una cita anual que reconocerá la creatividad de los autores y editores de literatura para niños pequeños” menores de tres años

Inédito: Francia lanzó un premio

Tip de la RAE: exalumnos o antiguos alumnos, mejor que alumni

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de la RAE: exalumnos

La lista Baillie Gifford 2025 revela las historias más impactantes de la no ficción actual

El jurado destacó la amplitud de estilos y temáticas, con obras que exploran desde la intimidad del dolor hasta debates sobre responsabilidad social y grandes movimientos históricos

La lista Baillie Gifford 2025

El lado oculto de la bomba atómica: otra historia sobre Hiroshima y Nagasaki, cuando “el diablo alcanzó el cielo”

Declaraciones de figuras clave del Proyecto Manhattan, recopiladas por Garrett Graff en su nuevo libro, cuestionan la versión oficial sobre los motivos detrás del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y el papel de Estados Unidos en la posguerra

El lado oculto de la

La “maldición” de la Provincia de Buenos Aires, detrás de la novela de Claudia Piñeiro que ahora va a Netflix

El título del libro alude a que, por un supuesto conjuro, quien gobierne ese territorio no llegará a la presidencia. La serie, en cambio, transcurre en el norte. Aquí, la escritora cuenta cómo se vincula con la política

La “maldición” de la Provincia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una adolescente apuñaló en el

Una adolescente apuñaló en el pecho con una tijera a un compañero en un colegio de Catamarca

Redrado analizó el resultado electoral: “No acumular reservas y la suba fenomenal de tasas golpearon a los sectores productivos”

Los gobernadores desconfían de la mesa de diálogo que convocó Milei y preparan una muestra de fuerza en Córdoba

“Obviamente no”: el intendente más votado de las elecciones del domingo anticipó que no asumirá como concejal

La mesa política de Javier Milei, en vivo: los gobernadores dicen que todavía no fueron convocados

INFOBAE AMÉRICA
Inédito: Francia lanzó un premio

Inédito: Francia lanzó un premio para los libros de bebés

Así se inició el incendio en la flotilla humanitaria de Greta Thunberg que va rumbo a Gaza

Katmandú en llamas: manifestantes incendiaron el Parlamento y casas de políticos en Nepal tras la renuncia del primer ministro

El asesinato de un padre a sus dos niños reabrió el debate por la tenencia compartida en Uruguay

El gobierno uruguayo alerta por los niños que trabajan: “Es un disparate, tendrían que estar jugando”

TELESHOW
Murió Kay Galifi, primer guitarrista

Murió Kay Galifi, primer guitarrista de Los Gatos y uno de los grandes misterios del rock nacional

La palabra de Cande Vetrano sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gime Accardi: “Es mi primer escándalo”

El enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara: las polémicas declaraciones que podrían llevarla a juicio

La avant premiere de Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”